Производственный календарь на апрель — 2025 с официальными праздниками и выходными днями

Газета.Ru

В апреле уже вовсю чувствуется приближение тепла, тянет больше времени проводить на природе или отправиться в небольшое путешествие. Однако в этом месяце нерабочих праздничных дней — а значит, и длинных выходных — нет, так что стоит настроиться на рабочий лад. Апрель богат на церковные праздники, 20-го числа христиане отмечают Пасху. Как россияне работают и отдыхают в апреле, какие даты выпадают на этот месяц и выгодно ли брать отпуск — в материале «Газеты.Ru».

Какие праздники мы будем отмечать в апреле-2025
© ТАСС

Сколько выходных в апреле 2025 года

Согласно производственному календарю на 2025 год, в апреле 22 рабочих дня и 8 выходных: 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 апреля. Нерабочих праздничных дней и длинных выходных в этом месяце нет. Но 30 апреля — предпраздничный день, продолжительность работы сокращается на один час.

Выгодно ли брать отпуск в апреле 2025 года

С точки зрения расчета отпускных, апрель — один из самых удачных месяцев в 2025 году, так как в нем много рабочих дней — 22. А именно от количества рабочих дней в месяце, когда вы идете в отпуск, зависит итоговая сумма отпускных.

Также выгодно брать отпуск в июле и октябре — в этих месяцах 23 рабочих дня, в сентябре и декабре — 22 рабочих дня.

Что касается возможных направлений для поездок, то на апрель приходится пик пляжного отдыха в странах Юго-Восточной Азии. Также для этих целей подойдут Куба, Мексика, Доминикана, ОАЭ, Египет. На Средиземном и Черном морях хоть и солнечно, но пока не жарко, так что купаться вряд ли получится.

Праздники, памятные дни и даты в апреле 2025 года

1 апреля — Международный день птиц. Экологический праздник отмечался еще во времена СССР — с 1926 года. В России он возродился в 1994 году благодаря активистам Союза охраны птиц. В этот день проходят образовательные мероприятия, в парках вешают скворечники, а в заповедниках обустраивают гнездовья для птиц.

  • 1 апреля — День смеха. В этот день в разных странах принято разыгрывать друзей и знакомых, много шутить и смеяться. Традициям розыгрышей много веков, они связаны с язычеством. В дохристианские времена на Руси полагали, что в этот день пробуждается домовой и нужно задобрить его шутками и весельем.
  • 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Дата отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН с 2007 года. Главная задача — широкое информирование общества о проблеме детей с аутизмом, о важности ранней диагностики и соответствующего обследования.
  • 2 апреля — Международный день детской книги. Праздник учрежден в 1967 году по предложению Международного совета по детской и юношеской литературе для популяризации чтения среди детей. Он отмечается в день рождения Ханса Кристиана Андерсена. В этот день лучшему автору книг для детей и художнику-иллюстратору детских книг вручается премия имени этого датского писателя.
  • 6 апреля — Международный день спорта на благо мира и развития. Спорт — универсальный язык, объединяющий людей и нации, несмотря на существующие разногласия. Руководствуясь этим, Генеральная Ассамблея ООН учредила в 2013 году дату, которая призвана напомнить о роли спорта в укреплении мира и социальных преобразованиях.
  • 7 апреля — Всемирный день здоровья. В этот день в 1948 году вступил в силу устав ВОЗ. В честь этого события с 1950 года в разных странах стал отмечаться Всемирный день здоровья. Каждый год праздник посвящается отдельной теме: активному долголетию, депрессии, диабету, безопасности пищевых продуктов и т. д. Тема 2025 года — охрана здоровья матерей и новорожденных.
  • 7 апреля — День памяти погибших подводников. Траурная дата приурочена к дню гибели в 1989 году атомной подводной лодки «Комсомолец». Это произошло 7 апреля 1989 года в результате пожара, когда экипаж возвращался с третьей боевой службы. С тех пор в этот день вспоминают всех погибших моряков-подводников.
  • 8 апреля — Международный день цыган. Интернациональный праздник, который был учрежден в 1971 году на Первом конгрессе цыган в Лондоне. Его отмечают не только представители данной этнической группы, но и почитатели цыганской культуры. По всему миру проходят концерты, фестивали, презентации.
  • 10 апреля — Международный день движения Сопротивления. Антифашистское сопротивление действовало во время Второй мировой войны во многих странах, оккупированных нацистской Германией и Японской империей. Эта дата — дань памяти участникам движения и напоминание о цене, которую пришлось заплатить за свободу и мир.
  • 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. День траура, который отмечается в память об узниках нацистских концентрационных лагерей гитлеровской Германии. В этот день в 1945 году произошло восстание в лагере смерти Бухенвальд.
  • 11 апреля — Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Дата отмечается по инициативе ВОЗ в день рождения Джеймса Паркинсона — английского врача, который первым описал это неврологическое заболевание. Современная медицина пока не нашла способов лечения болезни Паркинсона, но существующие виды терапии помогают улучшить качество жизни пациентов и замедлить развитие заболевания.
  • 11 апреля — Всемирный день анимешника. Неофициальный праздник фанатов японской анимации. Поклонники аниме в этот день проводят фестивали, акции и конкурсы.
  • 13 апреля — День мецената и благотворителя. Хотя такому явлению, как благотворительность, много веков, дату учредили в России только в 2005 году. Праздник отмечают в день рождения римского аристократа, покровителя художников, артистов, музыкантов Гая Цильния Мецената, жившего в I веке до н. э.
  • 13 апреля — Всемирный день рок-н-ролла. Рок-н-ролл, зародившийся в 1950-х, стал настоящим культурным феноменом, выразившим бунтарский дух и энергию молодого поколения. 13 апреля 1954 года американский музыкант Билл Хейли исполнил свой знаменитый хит Rock Around The Clock. В честь этого события ежегодно в мире отмечается праздник рок-н-ролла.
  • 15 апреля — День экологических знаний. В 1992 году на конференции ООН в Рио-де-Жанейро был поднят вопрос экологического просвещения жителей планеты. Чтобы подчеркнуть важность информации об охране окружающей среды, было решено учредить День экологических знаний. В России он отмечается с 1996 года: в этот день проходят экологические акции, лекции, просветительские мероприятия.
  • 17 апреля — Всемирный день гемофилии. Гемофилия — редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением свертываемости крови. Пациент может погибнуть от кровоизлияния даже при незначительной травме. Впервые дата отмечалась в 1989 году по инициативе ВОЗ. Это не только возможность привлечь внимание общества к проблемам пациентов с гемофилией, но и дань уважения создателю Всемирной федерации гемофилии Фрэнку Шнайбелю, который родился в этот день.
  • 18 апреля — День воинской славы России. В 1242 году в этот день русские воины князя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями на Чудском озере.
  • 18 апреля — Международный день памятников и выдающихся мест. Праздник установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО. Его цель — привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.
  • 19 апреля – памятная дата, установленная в честь принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.
  • 20 апреля — Национальный день донора. Праздник учрежден в Российской Федерации в 2007 году в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного донорству крови. Дата приурочена к историческому событию: в этот день в 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф впервые выполнил удачное переливание крови и спас жизнь роженице. Всемирный день донора отмечается 14 июня.
  • 21 апреля — День местного самоуправления. Праздник отмечается в соответствии с указом президента с 2012 года. 21 апреля 1785 года Екатерина II издала Жалованную грамоту городам, что положило начало развитию законодательства о местном самоуправлении.
  • 22 апреля — Международный день Матери-Земли. Генеральная Ассамблея ООН учредила этот экологический праздник в 2010 году. В резолюции организации отмечается, что термин «Мать-Земля» принят во многих странах. Он отражает связь планеты, ее экосистем и человека.
  • 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права. Праздник был провозглашен на 28-й сессии ЮНЕСКО в 1995 году. Его цель — развитие культурных традиций, связанных с чтением. В этот день проходят книжные ярмарки, выставки, распродажи, фестивали, читательские конференции.
  • 24 апреля — Международный день солидарности молодежи. Интернациональный праздник, который проводится по инициативе Всемирной федерации демократической молодежи с 1955 года. По замыслу организаторов, он должен обратить внимание политиков и мировой общественности на проблемы социальной защиты молодых людей, на принятие решений в интересах этой части общества. После распада СССР праздник потерял былое значение и отмечается эпизодически.
  • 25 апреля — День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей. Эта памятная дата была установлена приказом МЧС РФ в 2012 году и отмечается в последнюю пятницу апреля. В этот день пожарные и спасатели чтят память погибших коллег, навещают их семьи, возлагают цветы к мемориалам.
  • 26 апреля — Всемирный день интеллектуальной собственности. Праздник отмечают с 2001 года. В этот день в 1970 году вступила в силу международная конвенция, согласно которой учреждена Всемирная организация интеллектуальной собственности.
  • 26 апреля — Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа. Ее масштабы могли быть куда более трагичными, если бы не мужество и самоотверженность участников ликвидации последствий аварии. В России это официальная памятная дата.
  • 27 апреля — День российского парламентаризма. Праздник установлен указом президента в 2012 году. В этот день в 1906 году в России начала работу Государственная дума.
  • 28 апреля — Всемирный день охраны труда. В 1989 году в США и Канаде профсоюзы провели День памяти сотрудников, погибших на рабочем месте. Под нынешним названием эта дата отмечается с 2003 года по инициативе Международной организации труда. В этот день проводятся акции и мероприятия, направленные на привлечение внимания общества к проблемам, связанным с безопасностью рабочих мест.
  • 29 апреля — Международный день танца. Отмечается с 1982 года. Инициатива учреждения праздника принадлежит Международному совету танца ЮНЕСКО. Дата предложена педагогом и хореографом Петром Гусевым в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже Новерре.
  • 30 апреля — Международный день джаза. Праздник отмечают с 2012 года по инициативе ЮНЕСКО. В этот день проходят джазовые концерты, фестивали, образовательные программы.

Профессиональные праздники в апреле 2025 года

  • 4 апреля — День веб-мастера. Неофициальный праздник всех, кто занимается разработкой веб-сайтов и приложений. Веб-мастера часто совмещают функции нескольких специалистов: верстальщика веб-страниц, программиста, дизайнера, системного администратора, контент-менеджера.
  • 4 апреля — Международный день настройщиков фортепиано. Настройщик фортепиано — редкая специальность, требующая не только технического мастерства, но и совершенного слуха. Хорошие мастера в этом деле нарасхват. Праздник подчеркивает значимость этой профессии: без качественной настройки инструмента не состоятся ни репетиции, ни концерты.
  • 6 апреля — День геолога. Праздник отмечается в нашей стране в первое воскресенье апреля с 1966 года. В этот период у геологов начинается подготовка к летним полевым работам и экспедициям. День геолога также считают своим профессиональным праздником буровики, геофизики, взрывники, палеонтологи, проходчики шахт и представители некоторых других схожих специальностей.
  • 7 апреля — День косметолога. Профессиональный праздник специалистов и экспертов в сфере красоты начал отмечаться в России недавно. 7 апреля 2009 года был подписан приказ министерства здравоохранения, согласно которому «Косметология» была включена в перечень медицинских специальностей и для нее были установлены квалификационные требования.
  • 7 апреля — День государственных органов рыбоохраны. В этот день поздравляют всех, кто занимается сохранением водных биологических ресурсов и среды их обитания. В этот день в 1934 году приказом Народного комиссариата снабжения СССР была создана рыбоохранная организация Главрыбвод.
  • 12 апреля — День космонавтики. Праздник в ознаменование первого полета человека в космос был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году по предложению второго летчика-космонавта СССР Германа Титова. 7 апреля 2011 года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, придавшая празднику международный статус.
  • 18 апреля — Всемирный день радиолюбителя. Праздник всех людей, увлеченных любительской радиосвязью. Его отмечают в 150 странах. В этот день в 1925 году в Париже энтузиасты радиодела создали Международный радиолюбительский союз.
  • 19 апреля — День российской полиграфии. Инициаторами учреждения этого профессионального праздника стали сами полиграфисты в 2013 году. Дата приурочена к историческому событию: в этот день в 1563 году книгопечатник Иван Федоров начал работу над первой отечественной печатной книгой «Апостол».
  • 19 апреля — Международный день цирка. Праздник отмечается с 2010 года по инициативе Европейской ассоциации цирков и Всемирной федерации цирка в третью субботу апреля. В 2025 году это 19-е число. В этот день в разных странах проходят праздничные цирковые представления, экскурсии, выставки и флешмобы.
  • 26 апреля — День нотариата. Российское нотариальное сообщество отмечает свой профессиональный праздник с 2016 года, после выхода указа президента. Дата приурочена к подписанию в 1866 году императором Александром II «Положения о нотариальной части».
  • 26 апреля — Международный день ветеринарного врача. Праздник учрежден в 2000 году Всемирной ветеринарной ассоциацией для информирования о деятельности ветеринарных врачей и популяризации этой профессии. Он отмечается в последнюю субботу апреля.
  • 28 апреля — День работников скорой медицинской помощи. Праздник зародился в России в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 и связанной с этим повышенной нагрузкой на работников скорой помощи. Дата приурочена к появлению в Москве в 1898 году первых организованных станций скорой медицинской помощи и карет для перевозки пациентов.
  • 30 апреля — День пожарной охраны. Официальный профессиональный праздник пожарных был учрежден по указу президента в 1999 году. В этот день 376 лет назад царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском благочинии» и впервые ввел постоянное дежурство пожарных дозоров.

Религиозные праздники в апреле 2025 года

  • 1 апреля — Праздник Смоленской иконы Божией матери «Умиление». Этот образ сыграл особую роль в период обороны Смоленска от польских захватчиков в начале XVII века.
  • 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. Двунадесятый праздник в православии. В этот день архангел Гавриил явился Деве Марии, чтобы возвестить о будущем рождении во плоти от нее Иисуса Христа.
  • 12 апреля — Лазарева суббота. В этот день христиане вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря. Это событие стало свидетельством грядущего воскресения всех умерших.
  • 12–19 апреля — Песах (еврейская Пасха). Один из самых важных у иудеев праздников в память об освобождении еврейского народа из египетского рабства. В Израиле его отмечают в течение семи дней, вне Израиля — восьми.
  • 13 апреля — Вербное воскресенье, Вход Господень в Иерусалим. Христианский праздник, который отмечается в воскресенье, предшествующее Пасхе, в память о торжественном въезде в Иерусалим Иисуса Христа. В православии входит в число двунадесятых праздников.
  • 13 апреля — Новый год в буддизме Тхеравады. Этот день знаменует рождение Будды, его смерть, просветление, а также начало сезона дождей. У буддистов считается самым большим праздником года.
  • 14 апреля — Великий понедельник. Первый день Страстной недели. В этот день верующие вспоминают библейского патриарха Иосифа как прообраз страдающего Иисуса Христа. Еще одна тема богослужений — повествование о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы, символизирующей духовную пустоту.
  • 15 апреля — Великий вторник. Второй день Страстной седмицы, в который вспоминают обличение Христом фарисеев и книжников, а также его проповеди в Иерусалимском храме: о дани кесарю, о Страшном суде и кончине мира, о рабах — неверном и благоразумном, о десяти девах.
  • 16 апреля — Великая среда. В третий день Страстной недели во время службы противопоставляют два евангельских события: покаяние грешницы, помазавшей миром Иисуса Христа, и предательство Иуды. Блудница своим добродетельным поступком восходит к спасению, Иуда, ближайший ученик Христа, в результате предательства низвергается в пропасть.
  • 17 апреля — Великий четверг. Этот день Страстной седмицы занимает особое место. Церковь вспоминает Тайную Вечерю, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног своих учеников, а также предательство Иуды.
  • 18 апреля — Великая пятница. Этот день посвящен воспоминаниям об осуждении на смерть, крестных страданиях и смерти Иисуса Христа, а также снятии с креста его тела и погребении.
  • 19 апреля — Великая суббота. Этот день Страстной недели посвящен воспоминанию о погребении и пребывании во гробе тела Иисуса Христа и сошествии в ад. Христос разрушает власть ада и выводит оттуда души умерших праведников Ветхого Завета. Во время службы Великой субботы все явственнее начинает звучать мотив Воскресения Христова.
  • 20 апреля — Пасха, Светлое Христово Воскресение. Главный христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа — центрального события библейской истории, которое является основой всего христианского учения.
  • 21–27 апреля — Светлая Седмица. Пасхальная неделя, когда верующие поют праздничные песнопения, проводят крестные ходы, во время которых звучит колокольный звон. В это время Царские врата православных храмов раскрыты настежь. На пасхальной неделе нет традиционного поста в среду и пятницу.
  • 29 апреля — Радоница. День первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших.

Юбилеи известных людей в апреле 2025 года

  • 1 апреля — 60 лет исполняется Ольге Дроздовой, актрисе театра и кино, народной артистке РФ.
  • 4 апреля — 60 лет исполняется Роберту Дауни — младшему, американскому актеру, обладателю премии «Оскар».
  • 6 апреля — 45 лет исполняется Маргарите Симоньян, журналистке, медиаменеджеру, главному редактору телеканала RT, медиагруппы «Россия сегодня» и информационного агентства Sputnik.
  • 6 апреля — 50 лет исполняется Денису Кляверу, певцу, музыканту, композитору, участнику группы «Чай вдвоем», семикратному лауреату премии «Золотой граммофон».
  • 8 апреля — 40 лет исполняется Илье Прусикину (признан в РФ иностранным агентом), музыканту, певцу, музыкальному продюсеру, лидеру и основателю группы Little Big.
  • 9 апреля — 35 лет исполняется Кристен Стюарт, американской актрисе, широко известной по роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки».
  • 11 апреля — 60 лет исполняется Ирине Безруковой, актрисе театра, кино и озвучивания, телеведущей, общественному деятелю.
  • 12 апреля — 40 лет исполняется Ольге Серябкиной, певице, автору песен, телеведущей, единственной бессменной солистке группы Serebro с 2006 по 2019 год.
  • 13 апреля — 50 лет исполняется Татьяне Навке, фигуристке, олимпийской чемпионке, двукратной чемпионке мира
  • 13 апреля — 70 лет исполняется Ирине Хакамаде, общественному деятелю, бизнес-тренеру, публицисту, писательнице.
  • 15 апреля — 35 лет исполняется Эмме Уотсон, британской киноактрисе и фотомодели, исполнительнице роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере.
  • 18 апреля — 40 лет исполняется Елене Темниковой, певице, автору песен, бывшей участнице группы Serebro.
  • 20 апреля — 45 лет исполняется Басте, российскому рэперу, музыканту, композитору, телерадиоведущему и продюсеру.
  • 22 апреля — 40 лет исполняется Сэму Альтману, американскому предпринимателю, инвестору, программисту, блогеру, генеральному директору OpenAI.
  • 25 апреля — 85 лет исполняется Аль Пачино, американскому актеру театра и кино, кинорежиссеру, сценаристу, обладателю премии «Оскар».
  • 26 апреля — 55 лет исполняется Мелании Трамп, фотомодели, дизайнеру, первой леди США.
  • 29 апреля — 55 лет исполняется Уме Турман, американской актрисе и бывшей модели.

Народные праздники в апреле 2025 года

  • 1 апреля — Дарья Грязная. Из-за таяния снега дороги, дворы, поля превращались в грязное месиво, отсюда и название праздника. В этот день нужно было задобрить и повеселить шутками домового, проснувшегося после зимней спячки.
  • 3 апреля — Кирилл Катаник. В праздник полагалось в последний раз перед окончательным таянием снега насладиться катанием на санях. После этого нужно было убрать санки, зимние вещи и обувь на хранение и достать легкую одежду.
  • 6 апреля — Артемон — дери полоз. Праздник предшествует Благовещению, поэтому вдоль дорог разжигали костры, чтобы указать путникам дорогу к церкви. Костры устраивали и во дворе для изгнания нечистой силы.
  • 8 апреля — Гавриил Благовест. По церковному календарю — Собор Архангела Гавриила. В старину к Гавриилу обращались за защитой охотников и домашнего скота от медведей. Женщины заканчивали в этот день прясть и приступали к полевым и огородным работам.
  • 15 апреля — Тит Ледолом. К этому времени реки и водоемы освобождались от ледяных оков. На Тита следовало наблюдать за этим процессом. Согласно приметам, если лед шел на дно — год будет трудным.
  • 16 апреля — Никита Водопол. По поверьям, в этот день пробуждается водяной. Нужно было задобрить его и покормить: в водоемы бросали кусочки хлеба, наливали немного вина и насыпали табак. В благодарность водяной мог обеспечить рыбакам хороший клев.
  • 18 апреля — Федул Ветреник. На Федула было принято открывать в домах окна и впускать свежий весенний воздух, чтобы уберечь жилище от нечистой силы. Белье стирали и развешивали на улице. Считалось, что проветренная одежда даст своему хозяину здоровье и силы.
  • 22 апреля — Вадим Ключник. В праздник в родниках набирали воду, ее пили и ею умывались, чтобы укрепить здоровье. По дороге к источнику гадали на болеющих людей. Если вода в роднике оказывалась чистой и прозрачной — человек поправится и проживет долго. Если вода была грязной и бурлящей — это предвещало кончину больного.
  • 27 апреля — Красная горка. Народное название первого воскресенья после Пасхи. Это был день молодежных гуляний, хороводов и сватовства.

Забавные и необычные праздники в апреле 2025 года

  • 1 апреля — День прыжков в грязные лужи.
  • 4 апреля — День «Обними журналиста».
  • 8 апреля — День сброса зимней шкурки.
  • 10 апреля — День объятий с вашей собакой.
  • 12 апреля — День плетения из солнечных лучей.
  • 15 апреля — День «Это отстой».
  • 16 апреля — День пижамы на работе.
  • 22 апреля — Праздник мухлевщиков.
  • 23 апреля — День кактусовода.
  • 28 апреля — День молодых и зеленых.
Истории
Сэм Альтман
Кристиан Андерсен
Андрей Вольф
Илья Прусикин
Билл Хейли
Петр Гусев
Маргарита Симоньян
Аль Пачино
Елена Темникова
Эмма Уотсон
Денис Клявер
Ума Турман
Иван Федоров
Ирина Хакамада
Кристен Стюарт
Герман Титов
Ирина Безрукова
Татьяна Навка
Александр Невский
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