Скандальная победа: как советская пара выиграла «беззвучный» чемпионат мира

В преддверии чемпионата мира по фигурному катанию, который стартует 26 марта, вспоминаем золотой прокат советских фигуристов. Пара Ирина Роднина/Александр Зайцев за первый год совместной работы выиграла чемпионат СССР, Европы и мира. А больше всего легендарная связка запомнилась своим выступлением без музыки на ЧМ-1973, которое принесло победу и привело к большому скандалу.

Пришлось учиться «на бегу»

Популярность на мировой арене Роднина завоевала вместе с Алексеем Улановым. У пары были сложные, техничные программы, и это помогало завоёвывать медали только золотого достоинства. Серия их побед достигла 12 турниров, а руководил звёздной парой Станислав Жук.

Постепенно контакт между партнерами портился – накопились разногласия, ссоры. И ключевую роль, хотя фигуристы отрицают это, сыграли личные отношения Алексея с Людмилой Смирновой, главной соперницей Ирины.

Дуэт распался весной 1972 года, и Роднина задумывалась о завершении карьеры. Но тренер настойчиво уговаривал спортсменку продолжать и предложил встать в пару с Зайцевым из Санкт-Петербурга. Молодой человек любил рисковать и отлично владел прыжками, поэтому согласился на тяжёлый труд.

Первые пару месяцев стали настоящей проверкой силы воли фигуриста. Ежедневные многочасовые тренировки, разучивание новых элементов наложились на переезд в другой город и смену круга общения. Всего за полгода Александр освоил технически сложные связки и комбинации, пара выучила поддержки и обрела свой характерный почерк.

© Людмила Белоусова и Олег Протопопов, Ирина Роднина и Алексей Уланов, Тамара Москвина и Алексей Мишин (слева направо) // РИА Новости

Их прокаты были фантастическими

В эпоху 70-х популярны были программы с высокой частотой движений. Их сложность по судейским критериям была ниже, чем сейчас, но за счёт динамики была более высокая плотность элементов в дорожке. То есть количество прыжков, поддержек, подкруток, тодесов и выбросов возросло до 30 за пять минут программы.

Произвольная программа Родниной/Зайцева на чемпионате Европы – 1973 произвела фурор. Пара получила 12 оценок 6,0 из 18 возможных, при том что Ирина допустила ошибку на финальном вращении. Тогда же дуэт Смирнова/Уланов стал вторыми.

Станислав Жук подвергался критике со стороны коллег за недостаточную музыкальность постановок. Он делал упор на сложные техничные элементы, забывая временами про мягкие движения. Благодаря сложности прыжков и подкруток удавалось компенсировать мелкие ошибки. Чтобы добиться точности попадания в музыку, тренер приносил на лёд секундомер и метроном. С их помощью можно было учить ритм, чтобы в дальнейшем все движения были синхронными.

Это не раз помогало на чемпионатах Европы и мира, ведь ни разу за всю карьеру их пара не проиграла. С 20 совместных турниров они получили 20 золотых медалей.

Дотошность тренера помогла спортсменам. Перед соревнованиями он часто проверял работу магнитофонов, предоставляемых организаторами соревнований. Если было необходимо, Жук давал режиссёрам скорректированную по скорости запись музыки.

Роднина объясняла этот момент в своей книге «Слеза чемпионки»:

«Он никому не доверял. Измерит и даёт радистам ту бобину, какую надо. Стас музыку практически не слышал. Он слышал только ритм, и к музыке подходил как к звукам, в которых чередовались различные ритмы».

28 февраля на чемпионате мира случился небывалый скандал, который в народе прозвали «беззвучным». Во время выступления Родниной и Зайцева на середине программы пропал звук. Пара делала поддержку, когда зал взорвался аплодисментами, потом продолжила выполнять прыжки, не снижая скорости.

Фигуристка вспоминала: «Когда музыка остановилась, я понимала, что делать дальше. Жук нам стал делать знаки: мол, продолжайте. Я ещё увидела рефери – то ли австрийца, то ли швейцарца. Помню, что он говорил по-русски. Он всё время свистел, пытаясь нас остановить, но мы уже шли напролом. Жук всё время нам показывал, чтобы мы продолжали кататься. Публика молчала. Тишина полная».

Согласно правилам, пара имела полное право остановить своё выступление. Они могли потребовать исполнить его либо заново, либо с места остановки музыки, причём без потери баллов. Но Ирина и Александр отказались повторять произвольную в конце соревнований – прокат их вымотал, чисто физически они бы не смогли сделать его идеально второй раз. Судьи вынуждены были снизить оценки за катание без музыки, но это не помешало советским фигуристам стать первыми в общем зачёте и увезти золотые медали. Это была великая победа.

© Станислав Жук, Ирина Роднина и Александр Зайцев // РИА Новости

Теории заговора

Уже во время турнира начались официальные разбирательства в причинах происшествия. Версия организаторов – перебои электроснабжения радиорубки. В похожую ситуацию с проблемой музыкального сопровождения попала ещё одна пара, а также неполадки наблюдались у Родниной и Зайцева во время показательных выступлений. Партнёрша вспоминала, что после их проката главный кабель, ведущий к радиорубке, охраняла полиция.

Среди советских должностных лиц ходило мнение, что происшествие с фигуристами – ответ на действия властей СССР. В 1968 году советские войска ввели в Чехословакию, чтобы отменить процесс реформ нового либерального правительства.

Ещё одно предположение высказали Уланов и Смирнова, которые стали вторыми на турнире. По мнению фигуристов, остановка музыки входила в план тренера, чтобы скрыть огрехи «сырой» программы:

«Плёнку тогда остановили специально. У ребят просто была не до конца накатана программа. В финальной её части они не поспевали за музыкой, и во время выступления могли возникнуть накладки. В результате Зайцев с Родниной чисто откатали программу до середины, и тут как бы случайно вырубилась музыка», – приводит слова Людмилы Фёдор Раззаков в своей книге «Непревзойдённые».

Ни одна из гипотез так и не была подтверждена. Но сейчас ответ уже мало кого интересует. Гораздо важнее, что случившееся выделило советских фигуристов, показало их мужество и силу воли. Этот эпизод по праву вошёл в историю мирового фигурного катания.