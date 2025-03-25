Где спрятаны сокровища Золотой Орды

Монгольские завоеватели XIII века награбили в покорённых странах Азии и Европы несметное количество сокровищ. Ради прославления своего имени хан Батый, большой любитель арабских скакунов, приказал изготовить из золота двух коней в натуральную величину. Статуи получились столь совершенными, что отливший их мастер из Киева был убит, чтобы никто не получил впредь такую красоту. Сверкая глазами из изумрудов и рубинов, кони поражали воображение путников, входящих в ворота ханской столицы Сарай-Бату.

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После смерти Батыя его младший брат, хан Берке, перевёз золотых коней в основанную им в 1261 году новую столицу улуса Джучи – Сарай-Берке. Там, по распространённой легенде, кони оставались вплоть до смерти темника Мамая в 1380 году. Рассказывают, что когда Мамай умер, одну из статуй положили в его могилу. Предположительно, ее откопали воины Тамерлана, когда они в 1395 году разорили Новый Сарай, после чего след скульптуры затерялся.

Второй конь остался на поверхности, и его захватили напавшие на город русские ушкуйники. По другой версии, это были казаки или передовой отряд воинов, нагрянувший на Сарай-Берке во время Куликовской битвы. Когда русские отступали с добычей, татары устремились в погоню. Бойцы спрятали коня в русле небольшой реки или в озере. Вернуться за ним русским было уже не суждено – все они погибли в сражении.

«Звон золотых копыт» издавна привлекал кладоискателей и краеведов по всей южной России. Это неудивительно, ведь, даже если считать золотых коней полыми внутри, каждая скульптура весила не меньше полутора тонн. При сегодняшнем курсе золота цена золотого коня составляла бы не меньше 90 млн рублей. Скорее всего, золота в статуях было даже больше, до 15 тонн в каждой. Знаменитые золотые фигурки лошадей, найденные в скифских курганах, по сравнению с Батыевыми конями кажутся незначительными находками.

Однако в сохранившихся свидетельствах о судьбе скульптур много нестыковок, да и их достоверность под вопросом. Поэтому область поиска может быть достаточно обширной. Фактически золотой конь может находиться в любом степном холме или на дне водоёма.

В первую очередь, конечно, зоной поисков является Старый Сарай, столица хана Батыя. По версии историка Александра Пачкалова, Сарай-Бату находился в районе села Красный Яр в 27 км от Астрахани. Другие исследователи считают, что столицу Орды следует искать близ села Селитренное в Харабалинском районе Астраханской области. Здесь было сделано немало интереснейших находок, в том числе попадались и ювелирные изделия. Согласно данным раскопок, город существовал до нашествия Тамерлана, потому с этим же местом отождествляют и Сарай-Берке. Так что золотой конь может находиться в каком-то из курганов вдоль реки Ахтубы. Другая, уже устаревшая, по мнению учёных, гипотеза помещает город хана Берке в районе села Царев Волгоградской области.

Ещё одним возможным ориентиром для поисков может служить могила Мамая. Мамаевский или Мамаев курган – распространённый топоним в южной России, и, как правило, местный фольклор отождествляет каждый из них с могилой «того самого» Мамая. К примеру, несколько подобных курганов находится в районе села Растегаевка в рязанском Заволжье.

Но если руководствоваться историческими источниками, то захоронение ордынского темника следует искать где-то в районе села Айвазовского в Крыму. До 1945 года село называлось Шах-Мамай. Есть предположение, что живший здесь художник Айвазовский, увлекавшийся археологическими раскопками, раскопал могилу Мамая. Живописец был весьма состоятельным человеком, но была ли в его богатстве «доля» от золотого коня, неизвестно. Ещё одна предполагаемая крымская «могила Мамая» находится в городе Старый Крым (прежде Солхат).

Остаётся добавить, что на просторах России ходят легенды и о других золотых конях, якобы зарытых правителями древности. Например, золотую копию Буцефала, коня Александра Македонского, кладоискатели ищут в районе Анапы. На Дону, в Ростовской области, может находиться золотой конь, отлитый по приказу самого Чингисхана в честь Духа Удачи. По легенде, казаки украли его у тех же золотоордынцев и спрятали в районе Кобякова городища (пригород Ростова-на-Дону).

Наконец, на Дальнем Востоке, в Приморском крае, по мнению ряда исследователей, могут находиться сразу четыре золотых коня. Их захоронили в могиле хана Хубилая, правителя империи Юань. Однако местонахождение самой могилы также неизвестно.