Почему историю происхождения человека придется переписать

Историю происхождения современного человека, очевидно, придется в очередной раз переписать. Долгие годы она считалась доказанной и однозначной, пока в антропологию не пришли генетики. И в ДНК симпатичного homo sapiens они вначале "примешали" 5 процентов генов узколобого неандертальца, а затем добавили 2-3 процента малопривлекательного денисовца.

И вот новый сюрприз. Всегда считалось, что наша эволюция шла по одной линии, у нас был какой-то один предок. Однако ученые Кембриджского университета раскопали в генах современного человека очевидные следы и других наших родственников. Они сообщили в журнале Nature Genetics, что мы произошли не от одной, а по крайней мере от двух древних популяций. Более того, изучая современные гены, ученые подробно описали, как "росло" наше генеалогическое древо. Оказывается, далекие предки, ведя свою родословную от гоминида одного вида, примерно 1,5 миллиона лет назад почему-то разделились на две группы. Причем настолько "не переваривали" друг друга, что разбежались по разным уголкам Африки.

У них оказались разные судьбы. Одна популяция чуть не вымерла, пройдя по численности через так называемое бутылочное горлышко. Вторая существовала вполне благополучно.

Так, прожив порознь около миллиона лет, эти группы решили воссоединиться. Эпохальное для эволюции событие произошло примерно 300 тысяч лет назад в Африке, положив начало формированию современного человека. Причем генетики копнули эту историю еще глубже. Они утверждают, что около 80 процентов генетического материала современного человека внесли те предки, которые чуть не умерли в сложнейших условиях, и 20 процентов - благополучные.

Для такого генетического анализа ученые разработали вычислительный алгоритм cobraa, с помощью которого секвенировали ДНК популяций по всей Африке, Азии, Европе и Америке. Он позволил смоделировать, как древние популяции разделялись, а затем вновь смешивались. Проверив алгоритм на смоделированных данных, ученые применили его к реальным генетическим образцам.

По мнению авторов работы, идея эволюции видов в чистых, отдельных линиях слишком упрощена. Скрещивание и генетический обмен сыграли важнейшую роль в появлении новых видов.

Комментарий

Светлана Боринская, доктор биологических наук, Институт общей генетики РАН: