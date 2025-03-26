Зита и Гита: как жили разделенные сиамские близнецы

22 года назад 26 марта в Москве российским хирургом, профессором Александром Разумовским была проведена уникальная операция по разделению двух девочек из Кыргызстана, сиамских близнецов Зиты и Гиты. Мы дозвонились до их матери Зумрият Резахановой и поговорили с одной из сестер - Гитой. Зиты уже нет в живых. Но она прожила после операции 12 лет.

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"Рождение сиамских близнецов полностью изменило мою жизнь, - говорит Зумрият. - Но если бы у меня была бы возможность выбирать, я бы не выбрала другую судьбу".

О необычных близнецах и о сенсационной операции по их разделению знал весь мир. За судьбой девочек следили миллионы людей. Зите и Гите тогда было 11 лет. И они мечтали стать такими, как все - "отдельными". Природа распорядилась так, что еще до рождения они срослись в области таза: на двоих общие кишечник, репродуктивные органы и три ноги. Голова, сердце и руки у каждой свои. В мире уже были попытки разделения детей с подобной аномалией. Но все они были либо неудачными, либо выживал только один близнец. Когда девочки были малы, они принимали свою особенность: людей рисовали трехногими, связывали двух кукол и вырывали им одну ногу. Но с возрастом разделиться стало их главной целью. Зита всегда была слабенькая и однажды, еще будучи не разделенной, чуть не погибла. А если умирает один сиамский близнец, та же участь непременно ждет и второго - общая кровеносная система... Гита обняла мать и сказала: "Мама, я не хочу умирать. Найди доктора".

Больше всего сестры мечтали стать "отдельными" // Фото из семейного архива

В Киргизии за разделение близнецов взяться побоялись. И мать, простая женщина из крошечного киргизского села, без образования и связей, начала писать в медучреждения разных стран. Помогло обращение на российское ТВ. Зита и Гита стали героинями программы Елены Малышевой, и их пригласили в Москву. Когда после очередного обследования врач зашел в палату, то застал Зиту и Гиту, вцепившихся друг другу руками в шеи: "Мы не хотим так жить. Лучше умереть..." И тогда хирург принял судьбоносное, хоть и очень рискованное, решение об операции.

Зумрият хорошо помнит день, когда она стояла у лифта в центральной детской клинической больнице имени Филатова. Двенадцать часов ожидания, молитв, надежды и веры. Столько времени потребовалось докторам, чтобы не только разделить детей, но и удалить третью ногу. Увидев девочек на отдельных каталках, мать едва не лишилась чувств. Будто снова их родила! А как были счастливы Зита и Гита, когда пришли в себя!

Аномалия из сельского роддома

Они появились на свет в семье, воспитывавшей к тому моменту уже двух здоровых детей.

- Роды были очень тяжелые - естественным путем, в сельском роддоме. Не знаю, как выдержала восемь часов мучений. Когда увидела девочек, потеряла сознание.

Потом депрессия. Врачи сказали писать заявление на отказ. "Но это же мои дети!" Согласилась оставить их в больнице на время. И стала думать, как помочь.

Девочек назвали, как героинь индийского фильма: Зита и Гита. Мать настояла, чтобы им выдали два свидетельства о рождении.

- Дома еще двое детей, где взять деньги? Приходилось "челночить", торговала одеждой, - вспоминает Зумрият. - На хозяйстве оставался с детьми муж, а я, вернувшись, мчалась к дочкам... В душе смешивалось желание им помочь и безысходность. Девочек забрали домой в восемь лет

Резахановы этнические лезгины. Их предки были высланы в Киргизию из Дагестана в прошлом веке и поселились в селе Западное, в 20 км от Бишкека. Простая семья, свое хозяйство, небольшой дом.

- О сиамских близнецах я впервые прочитала, когда нянчила своего первенца. Это были сестры Кривошляповы, жившие в интернате. Помню, что осудила родителей, отказавшихся от них. Кто бы мог подумать, что на их месте всего через пять лет окажусь и я, - признается Зумрият.

Жизнь после операции

После разделения девочки вернулись в свое село. Научились ходить на протезах. Закончили школу. Активно осваивали языки. Рисовали. Занимались рукоделием. Но нуждались в постоянном медицинском наблюдении. Для пожизненной терапии Зиты и Гиты назначений выдали на целый лист. Резахановы доверяли спасшим их дочерей врачам, они подарили им новую жизнь и знали, как устроены девочки. После разделения им потребовалась еще не одна операция.

Зита живет за себя и за сестру // Фото из семейного архива

К сожалению, почти десять лет назад 24-летней Зиты не стало: умерла от развившегося сепсиса. Три года назад от инфаркта скончался и папа девочек. В 2016 году по решению президента России Гита и ее мама получили российское гражданство, чтобы можно было и дальше проходить лечение в Москве.

33-летней Гите сейчас приходится серьезно бороться за жизнь, несколько лет назад у нее обнаружили онкологию. Позади операция на кишечнике. Ее провели в Москве, в Клинической больнице Управления делами президента РФ. Уже год в ремиссии. Но не теряет оптимизма. И живет уже за двоих.

- Я окончила факультет теологии, преподаю Коран и арабский язык. Занятия веду дистанционно. Очень люблю свою работу, - рассказывает Гита.

И добавляет, что ей часто снится Зита и всегда поддерживает, помогает, успокаивает.

- Когда Зиты не стало, я безумно переживала. Все думала, как там она... И однажды во сне увидела сестру в огромной светлой комнате, уточняющей: "А я здесь тоже учусь".

Как они помогают другим?

По инициативе президента Киргизии в республике появился благотворительный фонд имени Зиты и Гиты Резахановых, который возглавила Зумрият.

- Это фонд помощи всем, кто в ней нуждается. Когда писали устав, я настояла, чтобы там не было ограничений. Ведь столько раз сама слышала: "Вы нам не подходите по уставу". По нашему уставу - помощь, если мы можем, будет оказана каждому. Мы очень благодарим всех, и россиян, и киргизстанцев, за доверие и участие.

В 50 лет Зумрият Резаханова получила диплом социального педагога. Это ее первое образование. При ее содействии проведены операции на сердце более 150 людям, приобретены десятки инвалидных колясок, изготовлен не один протез для детей-инвалидов. В разговоре с корреспондентом "РГ" мать и дочь Резахановы не уставали повторять слова благодарности российским врачам. И тем, кто разделил близнецов. И тем, кто до последнего помогал Зите. И тем, кто спас Гиту. А еще они мечтают о знакомстве с президентом России, чтобы поблагодарить за то, что он не остался в стороне от их судьбы и беды.

Справка "РГ"

Сиамские близнецы - однояйцевые близнецы, не полностью разделившиеся в эмбриональном периоде развития и имеющие общие части тела или внутренние органы. Аномалия образуются, если яйцеклетка делится не на шестой день после зачатия, а через 14-15 дней. Рождение таких близнецов составляет примерно один случай на 200 000 родов. Чаще они бывают женского пола.