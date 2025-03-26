Как глупость сделала блогера звездой

Американец Эштон Холл просыпается в четыре утра и, демонстрируя накачанную фигуру, занимается подготовкой к «продуктивному» дню. Он умывается ледяной водой, медитирует, записывает свои мысли и тратит целую минуту на чтение книги. Мужчина встаёт до рассвета, а завтракает только в 10-м часу утра, после активных занятий спортом.

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Какой распорядок дня у «левитирующего» фитнес-блогера

Качок с 8 млн подписчиков спит с заклеенным тейпом ртом, чтобы дышать только носом. Просыпаясь в 03:50, он отклеивает тейп, чистит зубы, полощет рот специальной водой из бутылки, а затем идёт отжиматься на балконе около 15 минут, пишет Baza.

Затем Эштон медитирует, читает книгу (судя по времени, которое указывает блогер, он тратит на книгу меньше минуты), занимается медитацией и записывает важные мысли (тоже очень быстро) и засовывает лицо в ведро с холодным льдом.

Около 25 минут Холл тратит на просмотр видеороликов в телефоне, а затем одевается и идёт заниматься спортом. Он упражняется в зале, плавает в бассейне — и, судя по его указаниям, на один нырок в воду с помощью прыжка ему требуется аж 4 минуты.

Почему видео с блогером завирусились

Из-за этих очевидных ошибок видео с фитнес-блогером завирусились. В Сети шутят, что мужчина, левитирует в воздухе перед тем, как нырнуть, а за то, что «читает» быстро, не осуждают.

Люди стали снимать пародийные ролики про то, как за несколько часов они успевают всё на свете: поесть, позаниматься спортом, сделать ремонт, посетить футбольный матч и фотосессию, отпраздновать день рождения и спасти город от злодеев в костюме Бэтмена. А кто-то встаёт только в 11:30, трёт лицо банановой кожурой и весь день смотрит на то, как теряет деньги на падении акций.

Людям кажется забавным то, что блогер завтракает бананом и тут же протирает лицо шкуркой от него — кстати, на это уходит около 10 минут. Затем он снова окунает лицо в чашку с водой и льдом и идёт записывать подкасты. И только к 09:30 ему наконец приносят нормальный завтрак.

Весь ролик в кадре мелькает одна и та же синяя бутылка воды — очевидно, завирусившееся видео просто проспонсировано производителем.

А в России в это время обсуждают действия блогера и рэпера Акима Апачева, который расписал всю Суджу матерными надписями. Это оказалось совсем не смешно. Несмотря на «благородный» патриотичный порыв, «художника» хотят привлечь к ответственности.