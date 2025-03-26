«Конвейер смерти» в ОВД: в чем подозревают ЦРУ

В декабре 1984 года от загадочной болезни скончался министр обороны СССР маршал Дмитрий Устинов, а в течение следующего года – ещё трое коллег из стран Организации Варшавского договора. Такое стечение обстоятельств заставило скептиков думать о причастности к смертям ЦРУ. Но действительно ли в этом виноваты американские агенты?

Друг за другом

В 1984 году советскому министру обороны Дмитрию Устинову исполнилось 76 лет. Несмотря на преклонный возраст, высокопоставленный чиновник отличался завидной работоспособностью. Например, современники отмечали – спал он не более 4,5 часа в день.

С 5 по 14 сентября министр принимал участие в манёврах войск ОВД в Чехословакии «Щит-84». Вернувшись из братской страны, писал кремлёвский врач Евгений Чазов, Устинов почувствовал себя плохо, у него «появилась небольшая лихорадка и изменения в лёгких». В октябре прошлого у Устинова развилась вялотекущая пневмония, сопровождавшаяся заражением крови. Через некоторое время добавились признаки разрыва аневризмы аорты.

Чиновнику срочно сделали операцию, но хирургическое вмешательство не помогло. У Устинова перестала сворачиваться кровь, отказали печень и почки. В итоге 20 декабря политик умер во сне от острой сердечной недостаточности.

А 15 января 1985 года скончался министр национальной обороны Чехословакии Мартин Дзур, тоже участвовавший в учениях «Щит-84». По данным газеты New York Times, причиной смерти стала «долгая и тяжёлая болезнь».

2 декабря 1985 года умер 75-летний министр национальной обороны ГДР Хайнц Гофман, через две недели после этого – министр обороны Венгрии Иштван Олах. По некоторым сведениям, к гибели руководителей оборонных ведомств привела загадочная болезнь. Её симптомы напоминали те, которые ранее наблюдались у Устинова и Дзура.

Нашли виновных

Появилась версия, что к череде смертей причастны агенты ЦРУ, которые смогли заразить министров каким-то не поддающимся лечению вирусом, выведенным в лаборатории.

Произошло это как раз в тот момент, когда в Польше социалистический режим начал трещать по швам. Движение «Солидарность» угрожало кардинально изменить расстановку сил во власти в любой момент. Следом пример с Польской Народной Республики могли взять и другие страны Восточной Европы. Примечательно, что каждый из четырёх умерших министров придерживались жёстких мер в отношении Польши.

Но некоторые историки призывают не искать в описанных случаях какие-то закономерности. Министры вполне могли умереть от естественных причин, ведь каждый из них был довольно преклонного возраста. Так, в СССР в 1980 году и вовсе началась «пятилетка пышных похорон». В возрасте 76-ти лет скончался председатель Совета министров Алексей Косыгин, затем умерли Брежнев, Андропов, Суслов. Пенсионер Устинов лишь дополнил этот список. Но вот Дзура и Олаха нельзя считать слишком уж старыми людьми. Первому на момент смерти было 65 лет, а второму – 58.