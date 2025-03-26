Почему сельдяной король способен предсказать цунами

Ученые утверждают, что Мировой океан исследован гораздо хуже Луны. Это касается всех аспектов начиная от течений, рельефа дна и месторождений ископаемых, заканчивая флорой и фауной. Многие существа, обитающие в его глубинах, выглядят странно и даже пугающе. Один из таких жителей океана — сельдевой король, увидеть которого могут только самые везучие.

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Редкий улов

В России встреча с сельдевым королем произошла всего один раз. Эту необычную рыбу 5 августа 2019 года нашли на пляже в районе косы Назимова в бухте Рейд Паллада в Приморском крае местные жители. Морской житель вовремя был обнаружен, сфотографирован и выпущен обратно в океан.

Это был совсем небольшой экземпляр. Тем не менее у многих отдыхающих рыба вызвала страх. Гости пляжа не могли дождаться, когда фотосессия закончится и странное существо покинет берег. Мало кто из пляжников понял, что им невероятно повезло, ведь сельдяной король — обитатель больших глубин и его видел не каждый морской волк.

Диковинное существо из глубин

Сельдяной король (Regalecus glesne) — это рыба из семейства ремнетелых отряда опахообразных. Когда в учебниках и энциклопедиях составляют статьи о диковинных обитателях больших глубин, изображение этого фантастического существа присутствует обязательно.

Рыба, которую иногда называют ремнетелом, имеет длинное, змееобразное тело, лишенное хвостового плавника. В длину она достигает 5 метра, хотя известны экземпляры и 11 метров. Высота тела рыбы 25 см, а толщина около 5 см. Вес взрослой особи может превышать 250 кг. У сельдяного короля нет чешуи, а его тело покрыто туберкулами — твердыми костными бугорками, расположенными продольными рядами.

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Основной цвет тела рыбы — серебристый, а голова с синим отливом. Бока покрывают темные полосы и пятна, а плавники могут быть ярко-красными. Свое гордое название сельдяной король получил от норвежских рыбаков. Они прозвали так рыбу за эффектную корону, образованную удлиненными первыми лучами спинного плавника. Держаться же это существо предпочитает поближе к косякам сельди, молодыми особями которой этот океанский хищник питается.

У этой рыбы странная манера плавать. Она находится в толще воды почти вертикально, перемещаясь благодаря изгибам тела и движению грудных плавников. Любимая глубина ремнетела — 700-1000 метров. Поэтому с людьми эти странные создания пересекаются крайне редко. Сельдяной король — любитель умеренных широт. Рыба водится в северной части Тихого океана, хотя иногда ее заносит даже к берегам Калифорнии.

Океанологи считают встречу человека и сельдяного короля большой удачей. Они советуют сразу же выпустить рыбу, если она попадет в сети или окажется на пляже. Мертвый экземпляр, независимо от размера, будут рады видеть в любом зоологическом музее и морском исследовательском центре. Ученые знают о ремнетелах очень мало и не могут точно даже оценить популяцию этих рыб.

Предвестник цунами

Жители прибрежных районов Японии с давних пор считают появление ремнетела дурной приметой. Если эта рыба попалась в сеть или оказалась выброшенной на берег, то быть землетрясению или цунами. Наука пытается найти связь между сельдевыми королями и катаклизмами, но пока объяснить ее не может.

Есть предположение, что эти рыбы, обитающие на большой глубине, одними из первых ощущают толчки, вызванные вулканической деятельностью, и всплывают. Эта гипотеза нуждается в проверке и подтверждении, но из-за редкости ремнетела все усложняется. Дело в том, что даже если простоять всю жизнь на берегу океана, шанс увидеть сельдевого короля будет ничтожным. Во время землетрясений он всего лишь немного повышается.