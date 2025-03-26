Урзам-байрам в 2025 году: история и традиции праздника

Ураза-байрам — итог всего Рамадана. У мусульман месяц длился строгий пост, и верующие укрепляли в себе дисциплину, помогали нуждающимся и учились прощать. Когда наступает Праздник разговения, главной становится не только трапеза, но и проявление щедрости, а также радость от проделанной работы над собой. О том, как отмечают Ураза-байрам и какие традиции принято соблюдать в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Когда отмечают Ураза-байрам в 2025 году

Ураза-байрам (или Ид аль-Фитр в арабской традиции) — один из двух главных праздников в исламе, знаменующий собой завершение священного месяца Рамадан. По григорианскому календарю дата каждый год сдвигается приблизительно на 10–11 дней раньше, потому что исламский календарь основан на лунных циклах.

Праздник всегда начинается с заходом солнца и длится весь следующий день.

В 2025 году Ураза-байрам будут отмечать с вечера 29 марта и весь день 30 марта.

О значении праздника рассказал «Газете.Ru» председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов.

«Праздник Ураза-байрам знаменует собой завершение поста, который мусульмане соблюдали в течение всего месяца Рамадан. Смысл праздника — в благодарности Всевышнему за возможность поститься, за силы преодолеть свои слабости, за очищение души. Это день радости, мира и милости. Ураза-байрам учит нас делиться благом с ближними, особенно с теми, кто нуждается в помощи. В 2025 году праздник наступает с заходом солнца 29 марта и продлится до захода солнца 30 марта», — Рушан Аббясов, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий.

Дата Ураза-байрама, или, как его еще называют, Праздника разговения, всегда уточняется ближе к окончанию Рамадана. Это связано с тем, что исламская религиозная практика основана на лунных месяцах, а расчет «правильной» ночи для окончания поста во многом зависит от фактических наблюдений за небесным светилом. При этом в различных регионах мира иногда встречаются расхождения в один день — все решает видимый серп новой луны. Тем не менее, самые авторитетные исламские организации обычно стремятся к единому дню празднования, чтобы верующие могли торжественно встретить Ураза-байрам в одно время.

Суть праздника и подготовка к нему

Чтобы понять, почему Ураза-байрам так важен, нужно разобраться в сути Рамадана — месяца не только поста, но и глубокой духовной работы над собой. На протяжении всего этого времени верующие отказываются от еды и питья в светлое время суток, а также стремятся более тщательно контролировать мысли, слова и поступки. Это период, когда мусульманские общины особенно сплочены: совместные разговения (ифтар) собирают за одним столом и родственников, и соседей, и малознакомых людей — всех, кто желает разделить радость и дружеское общение.

Накануне Ураза-байрама мусульмане проводят обряд очищения — гусль — и облачаются в чистую праздничную одежду. Некоторые верующие мужчины также практикуют итикаф — уединение в мечети в последние десять дней Рамадана, что помогает углубить духовную связь с Богом и укрепить веру.

Ураза-байрам знаменует окончание поста, это время духовного обновления и радости. Главная цель для каждого мусульманина — войти в праздник очищенным. Поэтому в ночь перед Ураза-байрамом принято искренне молиться, прося у Всевышнего прощения за прегрешения и поддержку в будущем.

«Пророк Мухаммад, мир ему, призвал оживлять праздничные ночи Ураза- и Курбан-байрам, поэтому вечер 29 числа следует наполнить чтением Корана, поклонениями, восхвалениями Всевышнего, молитвами о благословении Пророка Мухаммада», — рассказал муфтий Рушан Аббясов.

Он отметил, что перед праздником мусульмане делают дома уборку, готовят праздничные блюда, но прежде всего важна духовная подготовка.

Верующие стараются завершить пост с чистым сердцем, примириться с теми, с кем были в ссоре, попросить прощения. Очень важно провести анализ прошедшего месяца Рамадан, поставить цели до следующего Рамадана и постараться пронести через весь год полученный заряд духовности.

Также важной частью подготовки является закят аль-фитр — пожертвование нуждающимся. Считается, что именно благодаря этой милостыне находящиеся в сложной ситуации люди тоже могут достойно встретить праздник, приготовив себе угощения и необходимую одежду.

«Необходимо до начала праздничной молитвы выплатить милостыню разговения – закят аль-фитр. Это неотъемлемое условие принятия поста. Она очищает пост человека от возможных ошибок и приносит радость праздника тем, кто нуждается. Закят аль-фитр обязан выплачивать каждый мусульманин. Если у главы семьи есть жена и дети, он выплачивает милостыню за каждого из них. В этом году размер закят аль-фитр следующий: 250 рублей – малоимущие, 800 рублей выплачивают люди со средним достатком и от 1300 рублей и выше платят обеспеченные. Закят аль-фитр – это не просто формальность, а проявление милости, щедрости и заботы о ближних — суть ислама в действии», — Рушан Аббясов, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий.

Традиции празднования Ураза-байрама

Праздничная молитва

Главное событие Ураза-байрама — коллективная молитва. Обычно она проводится в первые утренние часы после восхода солнца. Мужчины и женщины приходят в мечети и собираются на открытых площадках возле них, чтобы совершить праздничный намаз и выслушать проповедь — хутбу. Торжественная атмосфера, наполненная радостью и благодарностью, создает особую энергетику: люди ощущают себя единым сообществом.

«Утром 30 марта верующие мужчины отправятся на праздничную молитву (Ид-намаз). Перед этим принято совершить полное омовение, надеть свои лучшие одежды, умаститься благовониями. В Москве и Подмосковье молитвы начнутся в 7 утра. После молитвы верующие возвращаются домой и собираются за праздничным столом с родными и близкими, обмениваются приятными пожеланиями и подарками», — Рушан Аббясов, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий.

Праздничная трапеза

После коллективного намаза члены семьи и друзья собираются за большим столом, чтобы насладиться вкусными блюдами и сытным завтраком. В разных регионах мира меню может сильно отличаться, однако едино стремление угостить всех чем-то особенным. Например, в мусульманских республиках России на столе часто можно увидеть традиционные сладости — чак-чак, баурсаки, пахлаву, — мясные угощения и рассыпчатые пловы.

Считается, что именно разделяя трапезу с близкими, человек окончательно приобщается к праздничной атмосфере и выражает признательность Всевышнему за все блага.

Обмен подарками и гостеприимство

Ураза-байрам — день, когда принято радовать не только близких, но и незнакомых людей. В семьях часто готовят сюрпризы детям — сладости, небольшие суммы денег в конверте, игрушки. Гостям предлагают отведать самые вкусные лакомства. Щедрые угощения и добрые слова создают по-настоящему праздничную атмосферу.

Чаще всего в этот день звучит поздравление «Ид мубарак!», что переводится как «Счастливого и благословенного праздника!».

Национальные обычаи

Ислам распространен в разных странах, и повсюду Ураза-байрам окрашен местными особенностями культуры. К примеру, в некоторых восточных регионах есть традиция красить руки хной или украшать дом цветами и гирляндами. Где-то этот день отмечают спокойно и семьей, а где-то — с размахом и уличными гуляньями. Важно, что в центре внимания всегда остаются религиозные ценности, взаимная доброта и благодарность Всевышнему.

Поминание усопших и посещение кладбищ

Ураза-байрам — не только повод для веселья, но и время, когда многие семьи вспоминают о тех, кто ушел из жизни. Принято посещать могилы родственников, молиться за их упокой, убирать захоронения и оставлять там символические угощения или сладости. Этот жест призван подчеркнуть непрерывную связь поколений и ценность памяти о родных.

Что нельзя делать в праздник

На Ураза-байрам принято соблюдать ряд ограничений и запретов.