«Барабашка»: как в СССР охотились за полтергейстом

Таинственный домашний дух, известный своим смешным именем Барабашка, впервые проявил себя в конце 1980-х годов. Статья в газете «Труд» о загадочном существе, которое возмутило жителей Москвы, стала настоящей сенсацией в атеистическом Советском Союзе. Что именно сделал этот советский «полтергейст», чтобы привлечь такое пристальное внимание сначала со стороны прессы, а затем и научного сообщества?

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Таинственные стуки

5 октября 1988 года все читатели газеты «Труд» узнали, что в одной из комнат четырёхэтажного кирпичного общежития строителей, находившегося в московском районе Лихоборы, поселился странный невидимый обитатель, который своими проказами сводил с ума её жителей.

Так называемая «нехорошая квартира» располагалась на первом этаже здания, и жили в ней три молодые девушки – Татьяна, Флюза и Феруза.

10 сентября 1988 года, в час, когда уже смеркалось, кто-то постучал в дверь их квартиры, однако, открыв её, подруги никого не увидели. Обследовав лестничную клетку и коридор и никого не обнаружив, они предположили, что им просто почудилось.

Но мистические явления продолжились. Кроме стуков девушки стали замечать, как без посторонней помощи перемещаются тапочки, открывается и закрывается дверь, зажигаются конфорки на плите, включаются электроприборы.

Когда в следующий раз девушки услышали стук и увидели самопроизвольное открывание двери, они от испуга вызвали на помощь соседа, который, свернув полотенце жгутом, попытался плотно закрыть портал. Это действие вызвало негодование невиданной Силы, которая с ожесточением стала биться в дверь, пытаясь войти внутрь квартиры.

Обескураженные свидетели непонятного явления решили открыть дверь и в тот же миг грохот прекратился.

Феруза, которая в прошлом интересовалась спиритизмом и даже несколько раз вызывала духов, чтобы задать им вопросы о будущем, решила пойти на контакт с полтергейстом при помощи перестукивания.

Условившись с мистическим существом, что один стук означает положительный ответ, а два – отрицательный, она спросила его, согласен ли он пообщаться с ними и услышала один отклик.

В ходе «разговора» девушки выяснили, что их беспокоит сверхъестественное существо подросткового возраста, которое выпало из своего, параллельного нашему, мира и не знает, как вернуться.

Всесоюзная знаменитость

Подружившись с новым «соседом» и добившись от него хорошего поведения, девчонки обратились за помощью к своему прорабу Н.Ю. Буканову, который убедившись в наличии в их квартире потустороннего гостя, решил связаться с редакцией популярной в то время телевизионной программы «Очевидное-невероятное».

Откликнувшаяся с энтузиазмом съемочная группа прибыла к месту события, а вслед за ними появились газетные журналисты, и лихоборский полтергейст стал сенсационным достоянием всесоюзной общественности.

Этого неопознанного проказника прозвали «Барабашка», поскольку он стучал как профессиональный барабанщик, а нарёк его так участвовавший в создании видеосюжета вместе с Сергеем Капицей режиссёр Алексей Горовацкий.

Спустя пару недель, к исследованию феномена барабашки привлекли кандидата технических наук Валентина Фоменко, сопредседателя Комиссии по исследованию полтергейста комитета «Биоэнергоинформатика» Союза научных и инженерных обществ страны Игоря Винокурова, а затем и сотрудника Академии наук СССР В.Т. Исакова.

Установив в квартире специальные приборы и мониторы, учёные фиксировали странные стуки, перемещение предметов, «диалог» при помощи перестукивания, и даже смогли запечатлеть на плёнке очертания непонятного существа, похожего на человека, ростом чуть выше метра.

Несмотря на проведённые исследования, специалистам так и не удалось дать однозначного ответа, кто тревожил покой московских девчонок, о которых после медийного шума все вскоре забыли.

Барабашка — домовой?

Между тем сведения о подобных мистических созданиях имеются и в славянской мифологии. Странные существа, стучавшие по разным поверхностям, издававшие необъяснимые звуки, перемещавшие и прятавшие предметы, относились к мелким домашним духам.

Однако их никогда не соотносили с полноценным и постоянным хозяином дома – Домовым, который имел власть над барабашкой, мог усмирить его и даже прогнать из жилища за слишком злобные проказы.

Вне человеческого общества он жить не мог. Барабашка, в отличие от всецело положительного домового, был своенравным и непредсказуемым нейтральным духом, питавшимся энергией людей, в доме которых обитал.

Для существования ему нужны были лишь энергетические крохи, поэтому владельцы жилища не испытывали дискомфорта от того, что питали собой барабашку. Характер этого славянского духа зависел от хозяев: если они были добрыми и порядочными людьми, источавшими положительную энергетику, то и их барабашка был хорошим, приносящим пользу «соседом», в то время как у злых и плохих домовладельцев, он наполнялся негативными флюидами и всячески портил им жизнь.

Ссоры, крики, беспорядок в доме заставляли барабашку бить посуду, пугать детей, мешать спать и приносить прочие неприятности, а идиллия и покой способствовали проявлению невинных шалостей и приумножению благополучия семьи.

Злой барабашка создавал дома неуютную ауру, поэтому гости, ощущая необъяснимый дискомфорт, стремились поскорее покинуть это жилище. Добрый барабашка очищал обитель от негативной энергии, и своими действиями мог подать знак хозяевам, что их посетили люди с нехорошими намерениями.

Мохнатый шар

Согласно мифологии, барабашка вполне материальное существо, обладающее способностью отыскивать пространственно-временные ходы и мгновенно исчезая из ткани реальности, проявляться в другом месте. Его можно было не только услышать, но и увидеть.

Этот хулиганистый дух представляет собой глазастый пушистый шарик диаметром до 25 см похожий на клубок коричневой или серой шерсти.

Правда, в этом обличье он является редко, предпочитая притворяться птицей, мышью или кошкой, но эти образы пропадают при прикосновении к нему. Иногда по неосторожности барабашка может попадаться в ловушки для грызунов. В этих случаях людям следует освободить его, чтобы не навлечь на дом беду.

Наилучший контакт барабашка налаживает с детьми и животными, которые в отличие от прочих могут запросто видеть его и играть с ним.

Эти загадочные существа предпочитают селиться под потолком и умеют летать.

Дух родного

Существует мнение, что барабашка является духом умершего родственника, который при жизни не баловал домочадцев повышенным вниманием и заботой, а после смерти в качестве наказания получил задание оберегать их.

В одной сказке в роли барабашек выступали проклятые собственными родителями дети, которых после смерти уносили с собой в неизвестность загадочные старики и заботились о них. Но однажды наступал день, когда этим детям суждено было вернуться в родной дом в обличье барабашки и своими проказами мстить нерадивым родным.