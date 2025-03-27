Зачем в советской шахте устроили ядерный взрыв

Гонка ядерных вооружений между СССР и странами Запада требовала постоянных испытаний, но политическая ситуация не всегда позволяла открыто использовать полигоны. В 1963 году СССР, США и Великобритания подписали Московский договор, запрещавший ядерные испытания в атмосфере, космосе и под водой. Однако по обе стороны «железного занавеса» разработка оружия не остановилась — просто её скрывали. В СССР испытания проводили под видом использования «мирного атома» в интересах народного хозяйства, устраивая подземные ядерные взрывы.

Интересы народного хозяйства

В СССР программа по мирному использования ядерных взрывов носила название «Программа № 7», а в США — «Проект Plowshare». В Союзе использовали устройства мощностью до 50 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Их применяли для добычи ископаемых, сейсмического зондирования, выемки грунта, борьбы с бедствиями.

В период с 1963 по 1988 год советские ученые и военные провели «в интересах народного хозяйства» по разным сведениям от 124 до 169 подземных взрывов. Два из них произвели на территории Украины. Первым стал взрыв на объекте «Факел» в Харьковской области, осуществленный летом 1972 года. Его целью была борьба с пожаром на газовой скважине.

Второй подземный взрыв также произвели на востоке УССР, но уже на Донбассе. Это случилось в 1979 году недалеко от города Енакиево и в 60 километрах от Донецка. В отличие от «Факела» ядерный заряд подорвали прямо в действующей угольной шахте «Юный коммунар».

Город Юнокоммунаровск, который сейчас носит имя Бунге, в честь первой на его территории шахты, всегда был типичным провинциальным рабочим городком. Таких на Донбассе десятки. Люди в таких местах простые и суровые — жили обычной шахтерской рутиной: смена под землей, дом, алкоголь и надежда дожить до пенсии с долгожданным «регрессом» за заработанные в шахте недуги.

В 60-х годах в регионе возросло социальное напряжение. На Донбассе одна за другой возникали забастовки, участники которых требовали повышения зарплат, улучшения условий труда и быта. Юнокоммунаровск стал одним из полюсов напряжения, поскольку жизнь в нем была особенно сложной и беспросветной.

Подземный взрыв

16 сентября 1979 года на шахте Юнокоммунаровска прогремел подземный ядерный взрыв. Жителей города и окрестных поселков предварительно предупредили о взрывных работах в шахте «Юный Коммунар». Людям рассказали об угрозах обрушения породы и эвакуировали из опасных районов в другие населенные пункты.

Большинство горожан оказались в поселке Старая колония. Неожиданно там они увидели полевые кухни и оцепление из военных и милиционеров. В шахте тем временем подорвали ядерный заряд, изготовленный в секретном городе ядерщиков Арзамас-16. Его мощность составляла 300 тонн в тротиловом эквиваленте. Испытание получило название «Объект „Кливаж“» — этот термин означает расслаивание горных пород.

Заряд разместили в специально сделанной выработке между угольными пластами. Чтобы газы и пыль через ствол шахты не вырвались наружу, камеру перекрыли сталью и бетоном. Общая толщина конструкции составляла 6 метров. Во время взрыва немногие оставшиеся в городе люди ощутили сильный толчок. Из-за него в некоторых старых домах по стенам пошли трещины и обвалилась штукатурка.

Серьезных видимых последствий для Юнокоммунаровска не было, поэтому жителям сразу разрешили вернуться домой. Уже на следующий день, 17 сентября 1979 года, жизнь в городе шла своим чередом. Дети отправились в школу и детский сад, а шахтеры вышли на смену. Они работали всего в нескольких сотнях метров от эпицентра ядерного взрыва, даже не подозревая об этом.

Все ради людей

Взрыв в шахте «Юный Коммунар» был не просто скрытым ядерным испытанием — ему придавали и практическое значение. Шахта считалась одной из самых опасных в Донецкой области. С 1959 по 1979 год там произошло 235 выбросов газа и угольной пыли, нередко приводивших к трагедиям. В результате аварий не раз гибли люди.

Решением проблемы занимался научно-исследовательский институт «ВНИПИпромтехнологии». Его ученые разработали план снижения напряжения между пластами породы с помощью подрыва небольшого ядерного заряда. Так что «Объект „Кливаж“» можно было назвать даже проектом, направленным на защиту людей от техногенных факторов и аварий.

Но при детальном рассмотрении становилось ясно, что это лишь ширма. Технология малых ядерных взрывов для борьбы с загазованностью была не просто нерентабельной, а абсурдно дорогой. Если оценивать проект с точки зрения «интересов народного хозяйства», он выглядел откровенно бестолковым.

Последствия ядерного взрыва

Как военный эксперимент «Объект „Кливаж“» был вполне оправдан. На размышления наводит и то, что серьезного эффекта подземный взрыв не принес. Газоностность шахты снизилась незначительно. Сразу после испытания всю документацию, касающуюся «Кливажа», вывезли в Москву и засекретили. Информация эта носит гриф секретности до сих пор.

После ядерного взрыва шахту эксплуатировали еще 23 года. Предприятие «Юнком» закрыли только в 2002 году, когда истощились угольные пласты. Все это время шахтеры работали и жили с семьями на месте ядерного испытания. В Южнокоммунаровске фиксировалось увеличение смертности жителей, по сравнению с соседними городами. Говорят, что из тех работников, кто застал взрыв в 1979 и работал рядом с «Кливажем», уже никого нет в живых.

Шахта «Юный Коммунар» никуда не делась. Она не дает больше уголь, но в нее спускаются работники водоотлива. Шахта нуждается в постоянной откачке воды. Всегда существует риск, что разрушатся перекрытия в месте взрыва и радиоактивная порода попадет в откачиваемую воду, а затем в отстойники, реки и в итоге — в Азовское море.

История шахты «Юный Коммунар» — это один из множества примеров того, как технологии, разработанные под предлогом «народного блага», могут нести скрытые и долгосрочные угрозы. До сих пор остается немало вопросов: каково реальное влияние «Объекта Кливаж» на окружающую среду? Какие последствия могут возникнуть в будущем?