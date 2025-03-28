28 марта — что отмечают в этот день в России и мире

28 марта свой профессиональный праздник отмечают историки, сотрудники дежурных частей МВД, нутрициологи и машинисты-железнодорожники. Каждый, кто ценит удобства в быту, может отпраздновать день рождения стиральной машины. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 28 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 28 марта

День машиниста

Праздник учредило ОАО «Российские железные дороги» в 2023 году. Он отмечается в последнюю пятницу марта. В этот день чествуют сотрудников компании — машинистов и помощников машинистов. От их работы и профессионализма зависят безопасность движения поездов, своевременная доставка грузов и пассажиров.

День нутрициолога

День нутрициолога — молодой профессиональный праздник. В 2025 году он будет отмечаться в третий раз. Дата приурочена к появлению специальной IT-платформы для нутрициологов. Представители этой профессии изучают механизмы здорового питания и мотивы выбора пищи человеком, они помогают составить оптимальный рацион, изменить пищевые привычки и убеждения.

День образования службы дежурных частей МВД РФ

Дежурная часть МВД России — структурное подразделение, которое занимается оперативным управлением в системе органов внутренних дел. Свой неофициальный праздник сотрудники дежурных служб отмечают 28 марта — в этот день в 1940 году приказом НКВД СССР была утверждена временная инструкция ответственному дежурному по городскому отделению районного комиссариата милиции. Официальная дата празднования приходится на 7 октября, День образования штабных подразделений МВД России.

Всемирный день историка

Праздник всех, кто посвятил себя изучению истории. У него нет официального статуса, но в этот день можно поздравить научных сотрудников, преподавателей, исторических консультантов, исследователей и подчеркнуть их вклад в сохранение исторической памяти и понимание современных процессов. День историка способствует популяризации профессии и исторических знаний в целом.

День возрождения балкарского народа

Дата отмечается ежегодно в Кабардино-Балкарии и является в республике праздничным днем. В этот день в республике проходят торжественные мероприятия, праздничные концерты, выставки, спортивные и конные состязания. Праздник посвящен возвращению балкарского народа из Средней Азии в Кабардино-Балкарскую АССР после 13-летней депортации. Выселение началось по приказу НКВД СССР в 1944 году. Более 30 тысяч человек оказались в Казахстане и Киргизии. Вернуться на родину они смогли только в 1957 году, когда была восстановлена национальная автономия Кабардино-Балкарской АССР. Впоследствии депортация была признана незаконной и преступной. В 1989 году принята декларация Верховного Совета СССР о реабилитации всех репрессированных народов РСФСР.

День рождения стиральной машины

Неформальный праздник в честь одного из важнейших бытовых устройств, без которого невозможно представить современный дом. По некоторым данным, дата празднования привязана к изобретению в 1797 году стиральный доски, что существенно облегчило процесс стирки. Прототипы современных стиральных машин появились в конце XIX века. Но эта техника все еще требовала ручного труда. Машины с электрическим приводом были изобретены в начале ХХ века. А первый автомат представлен в конце 1970-х годов.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 28 марта в других странах

День школ чайных церемоний — Япония. Чайная церемония — особый ритуал, придуманный в средневековой Японии. Он стал частью японской культуры. 28 марта в стране отмечается Рикюки — день памяти известного чайного мастера Сэн-но Рикю, жившего в XVI веке.

День учителя — Чехия и Словакия. Праздник учителей в этих странах привязан к дню рождения «отца педагогики» Яна Амоса Коменского (1592–1670), гуманиста, писателя, религиозного и общественного деятеля. Он считается основоположником педагогики как самостоятельной дисциплины.

Религиозные праздники 28 марта

День памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников

Святые мученики Агапий, Пуплий, Тимолай, Ромил, два Александра и два Дионисия пострадали в 303 году н.э. при императоре Диоклитиане в городе Кесарии Палестинской. На одном из языческих праздников от христиан потребовали отречения от веры и поклонения идолам. Всех, кто отказался это сделать, подвергли публичным истязаниям и казни. Святые после долгих мучений были обезглавлены.

День памяти мученика Никандра Египтянина

Святой мученик Никандр также пострадал при императоре Диоклитиане. Произошло это в Египте, где Никандр служил врачом. Во время гонений он помогал оказавшимся в темницах христианам. Увидев тела мучеников, брошенных на растерзание диким животным, святой решил захоронить их под покровом ночи. Но его заметили и подвергли страшным мучениям. С Никандра заживо содрали кожу, а затем обезглавили.

Православная церковь 28 марта чтит память:

священномученика Александра, иерея в Сиде;

священномученика Алексия Виноградова, пресвитера;

священномученика Михаила Богословского, пресвитера.

Католическая церковь 28 марта вспоминает:

святого Гунтрамна, короля франков;

святых мучеников Приска, Малха и Александра;

святого Конона из Назо, базилианского аббата;

святого Исихия Палестинского, учителя Церкви, проповедника;

святого Туотило Санкт-Галленского, бенедиктинского монаха.

Народные праздники и приметы 28 марта

Александров день

В народе этот праздник также называли Лесное ухоженье. В этот день лес считался именинником. К нему на Руси всегда относились с большим почтением. А в праздник лесу говорили слова благодарности за щедрые дары.

Приметы

Чайки прилетели — к теплу и скорому ледоходу на реках. Но если птицы сразу начинают плескаться в воде — к ненастью.

Яркий закат — быть дождям в ближайшие дни.

Громко чирикают воробьи — будет тепло и ясно.

Какие исторические события произошли 28 марта

364 год — началось разделение Римской империи на Западную и Восточную. Император Валентиниан I поручил управление восточной частью империи своему младшему брату Валенту.

— началось разделение Римской империи на Западную и Восточную. Император Валентиниан I поручил управление восточной частью империи своему младшему брату Валенту. 1462 год — Иван III стал правителем Великого княжества Московского. Результатом его царствования стало объединение значительной части русских земель вокруг Москвы, за это Иван III получил прозвище «собиратель земли русской».

— Иван III стал правителем Великого княжества Московского. Результатом его царствования стало объединение значительной части русских земель вокруг Москвы, за это Иван III получил прозвище «собиратель земли русской». 1776 год — в Москве основан Большой театр.

— в Москве основан Большой театр. 1845 год — из-за аннексии Соединенными Штатами Техаса Мексика разорвала дипломатические отношения с Вашингтоном.

— из-за аннексии Соединенными Штатами Техаса Мексика разорвала дипломатические отношения с Вашингтоном. 1849 год — Франкфуртское национальное собрание приняло имперскую конституцию, предусматривавшую создание Германской империи.

— Франкфуртское национальное собрание приняло имперскую конституцию, предусматривавшую создание Германской империи. 1891 год — состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике.

— состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике. 1939 год — войска генерала Франко заняли Мадрид.

— войска генерала Франко заняли Мадрид. 2005 год — землетрясение в Индийском океане недалеко от северного побережья Суматры унесло жизни около 1000 человек.

Дни рождения и юбилеи 28 марта

В 1592 году родился Ян Амос Коменский — чешский педагог-гуманист, основоположник педагогики.

родился Ян Амос Коменский — чешский педагог-гуманист, основоположник педагогики. В 1743 году родилась княгиня Екатерина Дашкова — директор Петербургской академии наук, председатель Российской академии, автор мемуаров о Екатерине II.

родилась княгиня Екатерина Дашкова — директор Петербургской академии наук, председатель Российской академии, автор мемуаров о Екатерине II. В 1799 году родился Карл Адольф фон Базедов — немецкий физик и врач, описавший Базедову болезнь.

родился Карл Адольф фон Базедов — немецкий физик и врач, описавший Базедову болезнь. В 1868 году родился Максим Горький — русский советский писатель.

родился Максим Горький — русский советский писатель. В 1912 году родилась Марина Раскова — советская летчица-штурман, одна из первых женщин — Героев Советского Союза.

родилась Марина Раскова — советская летчица-штурман, одна из первых женщин — Героев Советского Союза. В 1925 году родился Иннокентий Смоктуновский — актер театра и кино, мастер художественного слова, народный артист СССР.

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