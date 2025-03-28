Аромату "Красная Москва" исполнился век

"Эти духи ты подаришь моей маме. Она обожает "Красную Москву!" - так в фильме "Покровские ворота" идеальная девушка Рита, живущая в высотке на Котельнической, наставляла Костика перед знакомством с родителями. Для каждого, кто жил во времена Советского Союза, эти духи были символом статуса. Правда, начиная с 1950-х годов уже немного с оттенком "ретро": подарить "Красную Москву" молодой девушке считалось бы странным. Тем не менее этот аромат, отмечающий 100-летие, фабрика "Новая Заря" продолжает выпускать и в наши дни. Что в его истории миф, а что правда? Начнем по порядку.

Фонтан из одеколона

В 1839 году в семье французского парфюмера Атанаса Брокара родился сын Анри. Здраво рассудив, что на родине профессиональная конкуренция слишком велика, отец одобрил решение наследника попытать счастья в России. Анри назвался Генрихом, но выбрал для жизни не строгий Петербург (тогдашнюю российскую столицу уже облюбовали немецкие парфюмеры), а богатую и веселую купеческую Москву. Поработав несколько лет лаборантом и женившись на умной и предприимчивой бельгийке Шарлотте, ставшей для него надежной помощницей на всю жизнь, Генрих в 1864 году открыл собственное предприятие "Брокар и Ко". Начав с выпуска дешевого массового продукта - мыла, Брокар постепенно перешел к созданию ароматов, рекламируя их весьма оригинально. Например, в 1882 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке был сооружен фонтан, из которого били струи нового одеколона "Цветочный". Каждый желающий мог обмакнуть в него свой носовой платок, а о парфюмере заговорили повсюду.

Об одном только сожалел Брокар - что ему так и не удалось стать поставщиком императорского двора. Он умер в 1900 году, оставив дело в надежных руках. К 300-летию дома Романовых в 1913 году парфюмер "Брокара" Август Мишель преподнес вдовствующей императрице Марии Федоровне, матери Николая II, роскошную парфюмерную композицию, которая ей весьма понравилась. Парфюм бы назван "Любимый букет императрицы". На этикетке флакона хотели поместить портрет самой Марии Федоровны, однако та сочла это неуместным, идею не поддержала, и серийные флаконы украсили изображением Екатерины Великой.

Чем это пахнет

Специалисты полагают, что в своей работе Август Мишель вдохновлялся особенностями популярных в то время духов "Л"Ориган" французской фирмы "Коти". Они появились в 1905 году и стали первым цветочно-восточным ароматом: до этого в композиции, как правило, преобладала только одна цветочная нота. Особым для тех лет был и состав: к натуральным дорогим компонентам были добавлены новаторские синтетические вещества, что позволило удешевить производство. "Любимый букет императрицы" Августа Мишеля тоже относился к цветочно-восточным ароматам: он раскрывался фиалкой и жасмином, пряными орегано и гвоздикой, а также цитрусами, смолами и амброй. Формулы ароматов держались в секрете, во избежание подделок. Поэтому точное описание "Любимого букета императрицы" не сохранилось. Флаконы производства 1913 года есть в музее фабрики "Новая Заря" и в некоторых частных коллекциях, но сегодня они уже не могут дать реального представления о парфюме.

В тресте "Жиркость"

В 1917 году "Брокар и Ко" национализировали. Предприятие стало называться Замоскворецким парфюмерно-мыловаренным комбинатом № 5 и вошло в трест "Жиркость". Его главным парфюмером стал Август Мишель, который не покинул страну после Октябрьской революции (возможно, потому, что был женат на русской). Француз терпел неблагозвучное название несколько лет, а в 1922-м все-таки предложил переименовать фабрику в "Новую Зарю". Это приятно звучало и отражало актуальную политическую повестку, так что "наверху" инициативу одобрили. Объединение вновь стало выпускать духи - но уже из тех ингредиентов, что были доступны в СССР.

Именно Август Мишель создал "Красную Москву" - это подтверждает бывший главный парфюмер "Новой Зари" Павел Иванов. Возможно, именно с этим авторством связано сложившееся мнение, что основой нового аромата стала измененная в силу новых обстоятельств версия "Любимого букета императрицы". Парфюмерный эксперт и коллекционер Галина Анни считает, что сохранился основной характер композиции - синтетический фиалково-ирисовый аккорд, подчеркнутый бергамотом, флердоранжем, гвоздикой и иланг-илангом. Рудольф Фридман в книге "Парфюмерия и косметика. История, назначение, применение" писал: "Духи "Красная Москва", состоящие из смеси основ ириса, фиалки, гвоздики для закругления всех этих материалов и для усиления их тонкого запаха нуждались в жасминной эссенции". Говоря профессиональным языком, "Красная Москва" получила яркую фиалково-ирисовую ноту, за которую отвечал альфа-изометил ионон - синтетическое органическое соединение природного происхождения. Его доля в композиции достигала 35%, так что аромат отличался насыщенным длинным шлейфом: он ощущался в воздухе, даже когда его обладательница просто прошла мимо. Для начальной ноты был использован бодрящий запах эфирного масла бергамота и цветков апельсина - флердоранжа. Присутствовали тона жасмина, мускуса и пряностей. Всего насчитывалось около 60 компонентов. В производство "Красная Москва" была запущена в 1925 году.

Она стала атрибутом обеспеченной советской женщины. Сначала духи были доступны только по распределению - женам высоких чиновников, знаменитым актрисам и ударницам соцтруда. Позже "Красная Москва" вошла в обычную торговую линейку "Новой Зари" и пришлась по душе большинству аудитории. Духи вышли очень стойкими, понятными и при этом утонченными. Дизайн упаковки был выполнен в старорусском архитектурном стиле: красный "пенал" украшали кисточки и узор из бело-золотых линий. Форма флакона отсылала к кремлевским башням, а крышечка была выполнена в виде "луковички" храма. Неудивительно, что духи были желанным туристическим сувениром.

Закат "Новой Зари"

С годами из символа благополучия "Красная Москва" превратилась в парфюм старшего поколения. Духи до сих пор производятся на парфюмерно-косметической фабрике "Новая Заря", но времена их популярности, судя по всему, остались в прошлом. Хотелось бы поддержать легенду, что "Красная Москва" популярна за пределами нашей страны, ведь она получила премию на выставке 1958 года в Брюсселе, но и это будет не совсем правдой.

Знаменитый парфюмер Оливье Кресп, автор более десятка мировых бестселлеров, в том числе Angel Mugler, L"Eau par Kenzo, Light Blue Dolce & Gabbana, Ange ou Demon Givenchy и Black Opium YSL, признался в беседе с "РГ" - Неделя, что не знает "Красную Москву": "Когда в следующий раз приеду в Россию, обязательно ее послушаю. Могу только сказать, что XIX век был эпохой активного взаимодействия между нашими странами. Многие французские парфюмеры приезжали в Москву и создавали здесь свои ароматы, поэтому в России тогда существовали изысканные композиции уровня и качества Chanel, Guerlain и Coty. Они были преимущественно флористическими и очень женственными".

Основатель французской нишевой парфюмерной марки Maison Douze ("Дом 12 знаков Зодиака") Самер Захария узнал о легендарном для нас аромате недавно: "Я впервые почувствовал этот запах в старинном парфюмерном магазине в центре Москвы, во время своей поездки в ваш город в декабре прошлого года. Я сразу как будто оказался на рубеже XIX-XX веков: в этом аромате было что-то экзотическое и ностальгическое одновременно. Наверное, это сочетание пряных, цветочных, восточных и пудровых нот, которое напомнило мне некоторые из самых первых композиций Guerlain и Chanel. Исторически это неудивительно, поскольку русская культура в то время диктовала моду. В том числе и в парфюмерии, о чем свидетельствуют работы российского парфюмера-француза Эрнеста Бо для Chanel (особенно "№ 5") и его инновационный аккорд Сuir de Russie. Эрнест Бо работал на фабрике Альфонса Ралле, создавшей "Красную Москву" (тут у Захарии неверная информация: фабрики "Брокар" и "А. Ралле и Ко" действительно были объединены в одно предприятие в 1917 году, но в 1922 году разделились - "Брокар" стал "Новой Зарей", создавшей "Красную Москву", а "А. Ралле и Ко" - "Свободой". - Прим. авт.). Так что в некотором смысле "Красная Москва" - дальняя русская родня наших известных парижских классиков. Даже сейчас я по-прежнему заинтригован гвоздикой в "Красной Москве", поскольку эта пряная нота - приятный, но не слишком распространенный запах. Я думаю использовать ее в одном из своих следующих творений".

Кстати

В 1940 году флакон объемом 50 мл можно было заполучить за 28,5 руб., в 1942-м его стоимость выросла до 57 рублей. С 1944 года духи продавались лишь в специализированных парфюмерных лавках при торговых учреждениях. В них на ценниках часто можно было увидеть сумму в 500 рублей, что на 100 рублей было больше средней зарплаты по стране. В 50-е годы фабрика "Новая Заря" выпускала роскошные "наборы-сюрпризы" с пудрой, кремами в шикарной подарочной упаковке стоимостью от 148 рублей.