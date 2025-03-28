«Сухой закон» Алексея Тишайшего: как царь боролся с пьянством на Руси

В России всегда боролись с пьянством. Но никогда эта борьба полным успехом не завершалась. Победить «тотальное русское пьянство» пытались многие правители, среди которых царь Алексей, прозванный Тишайшим.

Напитки покрепче

До XV века в России употребляли слабоалкогольные напитки: медовуху, пиво, березовицу (забродивший березовый сок). А вот виноградное вино могли себе из-за дороговизны позволить только представители знати. После «знакомства» русских с тюркскими кочевыми племенами в «рацион» вошли более крепкие буза (просяная брага) и арака (молочная самогонка). Но все эти напитки оставались продуктами кустарного производства. В промышленных масштабах их даже не думали производить.

Всё изменилось при Иване III. На Руси освоили производство дистиллята (хорошо очищенной самогонки), а винокурни («предки» ликёро-водочных заводов) были монополизированы государством.

Трезвая Россия

Первую в России антиалкогольную, правда, довольно «робкую», кампанию развернул Иван Грозный. Служивые, которых замечали подшофе, ждала публичная порка. Но кардинально данный метод ничего не изменил. Русские продолжили «принимать на грудь». При Михаиле Романове доход от продажи алкоголя составлял уже четверть государственной казны.

Дело Ивана Грозного продолжил Алексей Михайлович Тишайший. Он полностью запретил кустарное производство алкоголя, а продажа горячительных напитков ограничивалась по времени суток и отпускаемой массе – можно было приобретать не менее 12 литров сразу, что, конечно, было дороговато.

Согласно Соборному Уложению от 1649 года, за нелегальную торговлю спиртным самогонщика ждал значительный штраф, наказание кнутами или тюремное заключение (для злостных нарушителей-рецидивистов).

Но отучить народ пить царь так и не смог. Его преемник – сын Пётр I – и вовсе решил, что с помощью алкоголя казна быстро пополняется, а поэтому пилить сук, на котором сидишь, не следует. В дальнейшем «сухие законы» принимались в начале Первой мировой войны, 1918-1928 годах и в периоды нахождения у власти Никиты Хрущёва, Леонида Брежнева и Михаила Горбачёва.