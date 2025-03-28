Почему на Саввин день наши предки прислушивались к скрипу телеги

Приметы на 29 марта: Нельзя вечером есть хлеб и давать деньги в долг
В православной церкви вспоминают мученика Савина Ермопольского, жившего в Египте в третьем веке. А по народному календарю отмечается Саввин или Тележный день.
В этот день принято было объезжать село на телеге, чтобы привлечь к себе удачу. От этой традиции и появилось название Тележный.
По скрипу телеги предсказывали будущее. Если скрип был справа - к достатку, слева - к убыткам.
Преступники и мошенники ходили в это день с опущенными в землю глазами. Считалось, что, посмотрев на небо, их настигнет небесная кара за злодеяния.
После заката не ели хлеб, иначе наступит нищета. Не давали денег в долг, не сватались - иначе придет в дом беда.
В этот день не переезжали, чтобы не нажить несчастий. Если в Саввин день тепло, то до конца весны будет стоять хорошая погода.
Снег быстро тает, текут ручьи - жди сырое лето.
Птицы в лужах купаются - впереди теплые и солнечные дни.
Из березы много сока течет - к холодному лету.