Кривичи: почему в Прибалтике так до сих пор называют русских

До сих пор в Прибалтике русских называют krievs или krievai, а Россию – Krievija. Специалисты считают, что данное название произошло от древнего союза племён, живших у истоков рек Двины, Волги и Днепра, – кривичей. Но почему оно оказалось настолько «живучим»?

Откуда есть пошли кривичи

Кривичи занимались пашенным земледелием, разведением скота и кузнечным делом. Они выращивали озимую пшеницу, делали искусные ювелирные украшения, мастерили одежду и обувь, ковали оружие, строили корабли, торговали с Византией, Европой, Хазарией.

Племена жили двумя большими группами, одна из которых сформировалась вокруг городов Полоцк и Смоленск, а вторая – у Пскова. Каждое племя разговаривало на своём диалекте: псковском, древненовгородском, смоленском, верхневолжском, полоцком и западном.

Согласно археологическим данным, кривичи были высокого роста и имели европеоидную внешность: слегка вытянутый череп с высоким сводом, узкое лицо и нос с горбинкой.

По мнению слависта Петра Третьякова, название племён могло произойти от имени литовского бога Криве. А вот Сергей Соловьёв связывал название восточно-славянских племён с литовским словом kirba, которое означает топь, трясину (жили в болотистой местности). Советский лингвист Георгий Хаpбугаев ассоциирует название с границей земель – мол, она была кривой и проходила по холмам, болотам и оврагам.

При этом кривичи не являются коренным населением. Они, вероятно, произошли от пришлых славянских племён, которые ассимилировали с балтийскими и финскими народами. Также кривичей на север могли вытеснить гунны на рубеже IV-V веков. Но всё это лишь гипотезы, ни одна из которых не может считаться истиной в последней инстанции.

Дружба народов

В последнее время также распространяется мнение о том, что кривичи не имеют никакого отношения к славянам, а только к балтийским племенам. Правда, заключения генетиков говорят об обратном. Если верить результатам исследований, то в прибалтах течёт 35-37% финской крови, а в белорусах – только 9-14%.

Автор «Повести временных лет» летописец Нестор подчёркивал, что кривичи – это славяне, произошедшие от полочан. В Ипатьевской летописи кривичами тоже называют князей из Полоцка.

Но на то, что кривичи были славянами, указывают не только древние источники, но и суффикс «-ичи», которого у балтов никогда не было.

Любопытно, что на греческом полуострове Пелопоннес (Морея) имеется топоним Kryvitsani. Его наличие позволяет сделать вывод – союз восточнославянских племён был многочисленным и довольно влиятельным. Кроме того, историк Нина Васильева определяет кривичей как преемников древнейшего населения Русского Севера, то есть непосредственных предков русского народа. Поэтому прибалтийская привычка называть русских кривичей имеет под собой прочное основание, сформированное многовековой историей.