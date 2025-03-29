Какую инструкцию для палачей создали при Петре I

В XVIII веке реформированная Петром Великим Россия мало-помалу усваивала идеалы европейского Просвещения. Однако в стране сохранялись средневековые обычаи в сфере правосудия. Об этом свидетельствует страшный документ эпохи, который иногда называют инструкцией для палачей.

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История документа

Памятник истории XVIII века носит название «Обряд како обвиненный пытается» (в ряде источников «обвиняемый»). Историк Андрей Буровский в книге «Пётр Окаянный. Палач на троне» связывает составление «Обряда» с именем императора Петра I. Мнение о том, что «Пётр лично разработал инструкцию пыток», можно встретить и в работе писателя Романа Ключника «От Петра I до катастрофы 1917 г.»

По версии историка спецслужб Александра Колпакиди, «Обряд» в качестве порядка проведения розыска утвердила в 1754 году царица Елизавета Петровна. На самом же деле документ представлял собой не «должностную инструкцию», а справку, составленную в 1762 году, когда на трон взошла Екатерина II.

Предполагалось, что текст должен был описывать уже прошедшее состояние дел. Предшественник Екатерины, император Пётр III, отменил пытки, упразднив Тайную канцелярию розыскных дел. Однако «государыня-матушка» не сумела сохранить гуманистическое начинание своего мужа. В её царствование пытки в России возобновились, и не исключено, что текст «Обряда» пригодился екатерининским «заплечных дел мастерам».

В своей основе справка отражала реалии середины XVIII века. Составитель документа ссылался на указ 1742 года – первого года правления Елизаветы Петровны. Впрочем, многие описанные методы Тайной канцелярии, в частности, вздёргивание на дыбе, действительно применялись уже при Петре I.

«Обряд како обвиненный пытается» можно считать самым аутентичным описанием российских пыточных практик XVIII века. Оригинал документа был опубликован в 1873 году в VIII томе журнала «Русская старина».

Пытки на дыбе

Первым делом в тексте рассматривается устройство пыточного застенка. Оговаривалось, что он должен быть огорожен палисадником и иметь крышу.

«В застенке же для пытки сделана дыба, состоящая в трёх столбах, из которых два вкопаны в землю, а третий сверху, поперёк», – прибавлялось в документе.

При проведении пыток присутствовали судьи, секретарь, а также подьячий, который непосредственно записывал полученные от обвиняемого «пыточные речи». В назначенное время являлся палач (кат), оснащённый собственными инструментами – кнутами, ремнём для связывания ног, а также шерстяным хомутом с пришитой длинной верёвкой.

Когда караульный доставлял в застенок жертву, палач перебрасывал верёвку через поперечный столб дыбы. Затем он отводил несчастному узнику руки назад, стягивал их хомутом и натягивал верёвку. В этом палачу помогали «приставленные для того люди». Жертву пыток приподнимали над землёй, выворачивая ей суставы. Но и этого извергам казалось мало. Мучитель связывал обвиняемому ноги и привязывал их к столбу перед дыбой.

«Растянувши сим образом, бъёт кнутом, где и спрашивается о злодействах и всё записывается, что таковой сказывать станет», – говорилось в «Обряде».

При необходимости можно было растянуть мышцы и связки пытаемого ещё сильнее: между его ног на ремень клали бревно, на которое залезал палач. Делалось это для того, чтобы предполагаемый преступник «более истязания чувствовал». В некоторых случаях человека могли отвязать, выправить ему суставы рук и вновь вздёрнуть на дыбу. Повторное повреждение тех же частей тела причиняло особенно жестокую боль.

Продолжение пыток

Если подследственный отрицал обвинения, несмотря на изобличающие его улики, палач, кроме дыбы, мог применить и другие способы «изыскания истины». Особенно страшными кажутся, на сегодняшний взгляд, железные тиски с винтами. В них помещались одновременно большие пальцы рук и ног жертвы. Предписывалось крутить винты до тех пор, пока пытаемый не признается «или не можно будет больше жать перстов и винт не будет действовать». Нетрудно представить, что в тисках кости пальцев обвинённого попросту раздроблялись.

Некоторым узникам засовывали в рот кляп и связывали голову верёвкой, после чего вертели ей, так что человек приходил в «изумление» (то есть начинал терять рассудок и сознавался в содеянном). Если это не помогало, палачи Тайной канцелярии применяли мучительство, известное в истории как «китайская пытка водой». Хотя в «Обряде» это название не фигурирует, сама пытка описана так:

«Простригают на голове волосы до тела и на то же место льют холодную воду только что почти по капле, отчего также в изумление приходит».

В документе оговаривалось, что по законодательству к каждому обвинённому допустимо применить лишь три пытки. Но если человек менял показания на второй или третьей пытке, истязание начиналось заново. Судьи добивались одинаковых показаний. Если это не срабатывало, напоследок употреблялась пытка огнём. Палач поджигал веник и водил им по спине жертвы. Обычно сжигалось три веника или больше, «смотря по обстоятельству пытанного». Известно, что пытка огнём использовалась в России ещё в XVII веке.

В «Обряде» описан и такой обычай царской юстиции, как вырывание у преступника клещами ноздрей перед ссылкой на каторгу. Кроме того, на лбу каторжника с помощью железных штемпелей и пороха набивались слова-татуировки (чтобы его можно было опознать в случае побега).

По своей жестокости российские палачи мало чем уступали испанским инквизиторам или китайским палачам. Как видно из уголовных дел XVIII века, многие обвиняемые и даже свидетели преступлений не выдерживали пыток и умирали.

Отмена пыток в России

Екатерина II стремилась ограничить применение пыток, понимая, что «пытанный в горячке и сам уже не знает, что говорит». Пытки с пристрастием как метод следствия были официально запрещены 27 сентября 1801 года указом императора Александра I. Монарх охарактеризовал этот следственный метод как «стыд и укоризну» для человечества. Свод законов 1832 года объявил пытки уголовным преступлением.

Однако это не искоренило окончательно пыточных практик отечественных органов власти. В XX веке пытки подследственных прочно вошли в «арсенал» большевистских «чрезвычаек» времён Гражданской войны, а также следователей НКВД в эпоху сталинских репрессий. В 1980-х годах Советский Союз подписал и ратифицировал конвенцию ООН против пыток и других жестоких видов обращения. В настоящее время применение пыток запрещено Уголовным кодексом Российской Федерации.