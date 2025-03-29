Сибирь-Го: как японцы хотели создать в СССР государство-колонию

В 1930-1940-х годах военные круги Японской империи выдвинули несколько планов войны против СССР, последний из которых, датированный 1941 годом, назывался «Особые манёвры Квантунской армии». Подобно Адольфу Гитлеру, японские милитаристы не стеснялись «делить шкуру неубитого медведя», мечтая о создании вассального государства в Сибири.

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Буферная зона

Япония алчно поглядывала на восточные территории России ещё со времён Гражданской войны. Тогда между Японией и Советской Россией существовало сразу два буферных государства – Дальневосточная республика и Приамурский земский край. В ряде источников встречаются утверждения, что уже в те времена в Токио задумались о потенциальном государстве Сибирь-Го. Однако на самом деле идея зародилась в 1930-х годах, когда японским милитаристам удалось создать Маньчжоу-Го — марионеточное государство в северо-западном Китае. Японцы полагали, что аналогичный режим можно установить и на советском Дальнем Востоке, прежде всего в Приморье, на Сахалине и Камчатке. Но этими землями «аппетиты» самураев не ограничивались. В документах Токийского процесса над главными японскими военными преступниками указано, что границы Сибирь-Го должны были занимать пространство от Владивостока до Байкала. Квантунская армия в случае войны считала своими ближайшими целями Читу и Улан-Удэ. А в фантазиях японских политиков территория марионеточного государства должна была простираться до Омска и даже до Уральского хребта.

Угроза нападения Японии на СССР оставалась максимальной вплоть до момента коренного перелома в Великой Отечественной войне. В японском правительстве шли жаркие дискуссии относительно вектора военной экспансии. Летом 1942 года идея захвата советской Сибири начала приобретать конкретные очертания. Об этом говорится в дневнике связного Коминтерна в Китае Петра Владимирова (Власова):

«В Маньчжурии поговаривают о создании государства "Сибирь-Го"», – писал Владимиров 23 июня. – Поголовно мобилизуются белогвардейцы-семёновцы».

Ещё одним подтверждением планов токийской военщины может служить шифрограмма от 4 июня, посланная японским агентом под кодовой кличкой «Европеец» в генеральное консульство Маньчжоу-Го в Чите. Японцы завербовали нескольких жителей СССР, объединённых в антисоветскую группу «Свобода». Агент «Европеец» готов был помогать захватчикам в случае агрессии, но на определённых условиях:

«Гарантируйте высокую оплату, награждения, продвижения по службе членам группы после успешного окончания боевых действий Квантунской армии по захвату Забайкалья и создания на этой территории государства Сибирь-Го».

Документ опубликован в книге писателя Николая Юрконенко «Вернись после смерти».

В начале августа, по свидетельству Петра Владимирова, японцы обсуждали создание буферного государства Сибирь-Го с лидерами белогвардейцев, а по радио в Маньчжурии муссировалась тема «устранения угрозы с Севера». Конкретные сроки начала военной операции японцами не назывались. Не исключено, что в этом отношении прав был вождь китайских коммунистов Мао Цзэдун, который полагал, что вторжение союзников Гитлера в Сибирь должно было начаться сразу за падением Сталинграда.

Фашистская республика

О возможном внутреннем устройстве Сибирь-Го известны лишь отдельные факты. По-видимому, в отличие от Маньчжоу-Го, где императором стал Пу И из династии Цин, в Сибири японцы не собирались сажать на трон династию Романовых (хотя она и была реставрирована белогвардейцами на Приамурском земском соборе 1922 года).

Вместо этого в Токио сделали ставку на старого союзника времён Гражданской войны – атамана Григория Семёнова. Белогвардеец, живший в Дайрене, возглавлял Союз казаков на Дальнем Востоке. В 1938 году некоторые подготовленные Семёновым части вошли в отряд «Асано» в составе вооружённых сил Маньчжоу-Го. По политическому устройству государство Сибирь-Го могло стать и республикой. Примером подобного образования в рамках японской «Сферы Сопроцветания» является государство Мэнцзян, президентом которого стал князь-чингизид Дэ Ван Дэмчигдонров. Подобная роль, вероятно, предназначалась Семёнову.

Город Владивосток при японцах ждало бы переименование. На этом настаивал в одной из своих статей 1930-х годов военный министр Садао Араки:

«Может ли Япония терпеть, чтобы существовал город с таким названием?», – писал политик (цитируется по книге Льва Смирнова и Евгения Зайцева «Суд в Токио»).

Министр требовал освободить Сибирь от русских «пришельцев». Это, однако, не мешало генералу Араки поддерживать вождя Всероссийской фашистской партии Константина Родзаевского, с которым военачальник лично встречался. У японцев уже был опыт «приручения» русского национального движения в Маньчжоу-Го. В случае установления в Сибирь-Го «фашистского режима» он был бы типично коллаборационистским, наподобие диктатуры Видкуна Квислинга в Норвегии. Национальные интересы русского народа декларировались бы лишь формально, подлинными же хозяевами страны стали бы завоеватели. Именно так обстояло дело в Маньчжоу-Го, где колонизаторы-японцы доминировали над местными маньчжурами и китайцами.

На особый статус в случае японского завоевания могли претендовать украинцы. Во всяком случае, до 1943 года спецслужбы Страны восходящего солнца оказывали поддержку украинским националистам-эмигрантам в Маньчжурии. Украинцы могли получить отдельное буферное государство Зелёный Клин или какую-то автономию в составе Сибирь-Го.

Впрочем, все эти планы остались нереализованными. Императорская Япония настолько увязла в войне с Китаем и Америкой, что не осмелилась поднять штыки против Советского Союза. В сентябре 1945 года, после разгрома красноармейцами Квантунской армии в Маньчжурии о японских замашках припомнил советский художник Константин Елисеев. Он опубликовал карикатуру «Что осталось от мечтаний о "Великой Восточной империи"?» Художник изобразил веер с нарисованной на нём картой Евразии и части Северной Америки. Материки были испещрены названиями реальных и потенциальных прояпонских государств: Маньчжоу-Го, Сибирь-Го, Урал-Го, Монгол-Го, Китай-Го, Индия-Го и Аляска-Го. Внизу же Елисеев нарисовал злобного самурая, обкромсанный веер и подписал ответ на поставленный в заголовке вопрос: «Ниче-го». Добавим, что Япония по сей день имеет территориальные претензии к России, но они распространяются лишь на часть Курильских островов.