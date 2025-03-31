Зачем древние майя при переезде забирали с собой зубы предков

Археологи обнаружили 2000-летнее захоронение в Белизе, которое дало неожиданные сведения о традициях переселений древних майя.

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Могила простолюдина относится к позднему доклассическому периоду (с 300 г. до н. э. по 250 г. н. э.). Ее обнаружили в доме под названием «Группа танцоров» недалеко от древнего города майя Дос-Омбрес. Останки человека захоронены вместе с зубами двух других людей. Анализ показал, что этого майя в своей среде почитали особо — перед похоронами его близкие устроили пир из морепродуктов.

На вопрос, откуда в могиле взялись зубы других людей, есть два возможных ответа. Первый связан с жертвоприношениями, однако маловероятно, что кого-то из «Группы танцоров» могли принести в жертву, так как они были простолюдинами. Отсутствие следов порезов, которые указывали бы на расчленение или снятие кожи, также опровергает эту версию.

Другое объяснение: майя считали, что тело можно разделить на несколько частей. Одна из этих частей, «Ик», представляет собой «дыхание души» и обычно ассоциируется со ртом и челюстью. Считалось, что сущности предков связаны с Ик, и, таким образом, воплощенная форма находилась во рту, а точнее, в зубах. Поэтому ученые предполагают, что найденные в могиле зубы могли принадлежать предкам умершего. Скорее всего, зубы привезли в дом откуда-то еще, чтобы сохранить связь семьи с более древним родом.

Изотопный анализ подтвердил, что люди, зубы которых положили в могилу, — не из этих краев, так как они питались другими продуктами. Умерший человек из «Группы танцоров» был похоронен вместе с останками своих родственников из других мест, чтобы связать вновь образовавшуюся семью с наследием предков, пишет IFL Science.