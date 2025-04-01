1 апреля: почему в этот день принято дурачиться

1 апреля люди по всему миру отмечают День дурака и разыгрывают друг друга. Но на эту дату приходятся и более серьезные праздники. «Лента.ру» рассказывает, что еще отмечают в первый день апреля, какие традиции принято соблюдать в этот день и кто из известных личностей празднует день рождения.

Праздники в России и мире

День дураков (День смеха)

Праздник отмечают по всему миру. Главная традиция Дня смеха — устраивать безобидные розыгрыши для близких и друзей. В связи с этим появилась поговорка «1 апреля никому не верю» — в этот день нужно ждать шутки повсюду. Даже в СМИ — журналисты разыгрывают своих зрителей и читателей, придумывая абсурдные новости.

Есть несколько версий того, как возник праздник. По одной из них, его отмечали еще в античное время: во время «праздника глупых» греки почитали бога Гелоса, покровителя смеха. В России День дурака начали массово отмечать с подачи Петра I, который сам занимался подготовкой розыгрышей и гуляний.

Международный день птиц

Экологический праздник, посвященный защите птиц. Хотя торжество входит в программу ЮНЕСКО «Человек и биосфера», в наши дни за пределами России он малоизвестен.

Праздник начали отмечать в СССР с 1926 года. Тогда он был известен как День подготовки к прилету птиц: юные натуралисты сажали деревья и развешивали скворечники. В 70-х День птиц перестали отмечать, праздник возродили уже после распада СССР, в 1994 году.

Какие еще праздники отмечают в мире 1 апреля

День коньяка

День рождения доллара

День рождения компании Apple Computer, Inc

Мияко одори в Японии — начало традиционного фестиваля гейш

Какой церковный праздник 1 апреля

Праздник в честь Смоленской иконы Богородицы «Умиление»

Согласно преданию, смоленская икона Божией Матери, именуемая «Умиление», Смоленске. В период обороны города от польских захватчиков в начале XVII века образ находился в лагере русских войск воеводы Шеина, и в течение 18 месяцев вдохновлял солдат, удерживавших неприятеля. В настоящее время список Смоленского чудотворного образа «Умиление» пребывает в Спасо-Окопном храме города Смоленска.

Какие еще церковные праздники отмечают 1 апреля

День памяти мучеников Хрисанфа и Дарии

День памяти праведной Софии, княгини Слуцкой

День памяти преподобного Иннокентия Комельского Вологодского

Традиции и приметы 1 апреля

В народе этот день называют Дарьей Грязной, потому что снег уже тает и грязь появляется повсюду. На Руси считалось, что в этот день грязь липнет к плохим людям — поэтому к чистоте одежды относились с особым вниманием. Были и другие приметы:

Если талая вода с шумом течет, трава будет расти хорошо

Появились трясогузки — будет теплая весна

Идет дождь — летом не будет засухи

Погода 1 октября будет такой же, как 1 апреля

Кто родился 1 апреля

Журналист и телеведущий Владимир Познер родился в 1934 году. В начале карьеры работал секретарем поэта Самуила Маршака, занимался литературными переводами. Затем начал работать на советском телевидении, стал известен как ведущий телемостов. Именно на одном из телемостов Владимира Познера США и Франции.

Российский поп-певец родился в 1983 году. Сергей Лазарев прославился как участник поп-группы Smash!!, а затем начал сольную карьеру. Два раза представлял Россию на «Евровидении»: в 2016 и 2019 годах. Оба раза занял третье место.

Кто еще родился 1 апреля