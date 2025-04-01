1 апреля: почему в этот день принято дурачиться

1 апреля люди по всему миру отмечают День дурака и разыгрывают друг друга. Но на эту дату приходятся и более серьезные праздники. «Лента.ру» рассказывает, что еще отмечают в первый день апреля, какие традиции принято соблюдать в этот день и кто из известных личностей празднует день рождения.
Праздники в России и мире
День дураков (День смеха)
Праздник отмечают по всему миру. Главная традиция Дня смеха — устраивать безобидные розыгрыши для близких и друзей. В связи с этим появилась поговорка «1 апреля никому не верю» — в этот день нужно ждать шутки повсюду. Даже в СМИ — журналисты разыгрывают своих зрителей и читателей, придумывая абсурдные новости.
Есть несколько версий того, как возник праздник. По одной из них, его отмечали еще в античное время: во время «праздника глупых» греки почитали бога Гелоса, покровителя смеха. В России День дурака начали массово отмечать с подачи Петра I, который сам занимался подготовкой розыгрышей и гуляний.
Международный день птиц
Экологический праздник, посвященный защите птиц. Хотя торжество входит в программу ЮНЕСКО «Человек и биосфера», в наши дни за пределами России он малоизвестен.
Праздник начали отмечать в СССР с 1926 года. Тогда он был известен как День подготовки к прилету птиц: юные натуралисты сажали деревья и развешивали скворечники. В 70-х День птиц перестали отмечать, праздник возродили уже после распада СССР, в 1994 году.
Какие еще праздники отмечают в мире 1 апреля
- День коньяка
- День рождения доллара
- День рождения компании Apple Computer, Inc
- Мияко одори в Японии — начало традиционного фестиваля гейш
Какой церковный праздник 1 апреля
Праздник в честь Смоленской иконы Богородицы «Умиление»
Согласно преданию, смоленская икона Божией Матери, именуемая «Умиление», Смоленске. В период обороны города от польских захватчиков в начале XVII века образ находился в лагере русских войск воеводы Шеина, и в течение 18 месяцев вдохновлял солдат, удерживавших неприятеля. В настоящее время список Смоленского чудотворного образа «Умиление» пребывает в Спасо-Окопном храме города Смоленска.
Какие еще церковные праздники отмечают 1 апреля
- День памяти мучеников Хрисанфа и Дарии
- День памяти праведной Софии, княгини Слуцкой
- День памяти преподобного Иннокентия Комельского Вологодского
Традиции и приметы 1 апреля
В народе этот день называют Дарьей Грязной, потому что снег уже тает и грязь появляется повсюду. На Руси считалось, что в этот день грязь липнет к плохим людям — поэтому к чистоте одежды относились с особым вниманием. Были и другие приметы:
- Если талая вода с шумом течет, трава будет расти хорошо
- Появились трясогузки — будет теплая весна
- Идет дождь — летом не будет засухи
- Погода 1 октября будет такой же, как 1 апреля
Кто родился 1 апреля
Владимир Познер (91 год)
Журналист и телеведущий Владимир Познер родился в 1934 году. В начале карьеры работал секретарем поэта Самуила Маршака, занимался литературными переводами. Затем начал работать на советском телевидении, стал известен как ведущий телемостов. Именно на одном из телемостов Владимира Познера США и Франции.
Сергей Лазарев (42 года)
Российский поп-певец родился в 1983 году. Сергей Лазарев прославился как участник поп-группы Smash!!, а затем начал сольную карьеру. Два раза представлял Россию на «Евровидении»: в 2016 и 2019 годах. Оба раза занял третье место.
Кто еще родился 1 апреля
- Николай Гоголь (1809-1852) — русский прозаик, драматург и публицист
- Сергей Рахманинов (1873-1943) — русский пианист и композитор
- Абрахам Маслоу (1908-1970) — американский психолог, основатель гуманистической психологии, придумал «пирамиду Маслоу»
- Эйса Баттерфилд (28 лет) — британский актер, известен по фильму «Мальчик в полосатой пижаме» и сериалу «Половое воспитание»