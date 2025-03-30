Как изменились русские за последние сто лет

За последние сто лет южнокорейские женщины в среднем подросли на 20 см, а иранские мужчины – на 16,5 см. Россияне из поколения в поколение прибавляют в росте не так стремительно – и на это есть объективные причины, убеждены ученые.

Всё выше и выше

С каждым поколением человечество становится выше. За последние сто лет женщины прибавили в среднем 8 см, мужчины – 9. Процесс человеческого роста неравномерный. В одних странах прибавка ощутимее, в других – едва заметна. The Guardian пишет, что рекордсменами за последнее столетие стали голландские мужчины и латвийские женщины с ростом 182,5 и 169 см соответственно.

В Российской империи средний мужчина дорастал до 167 см, женщина – до 153,6. Такие данные за 1914 год приводят ученые всемирного сообщества NCD-RisC. К 60-м годам советские мужчины подросли всего на сантиметр – до 168 см. Зато женщины 60-х прибавили больше трех сантиметров – их средний рост составлял 157 см. К 2018 году рост среднестатистического россиянина достиг 176,5 см, а россиянки – 165,3. Получается, за сто лет мужчины в России выросли на девять с половиной сантиметров, а женщины – аж на 11,7 см. И эти показатели выше мировых, когда средний мужской рост составляет 171 см, а женский – 159.

Маленьким быть хорошо

Среднестатистические россияне уверенно входят в выборку гендерных предпочтений. Согласно мировым опросам, мужчины гипотетически готовы вступать в отношения с партнершей не ниже 155 см. Женщины более придирчивы – они ощущают себя увереннее рядом с партнером, рост которого выше ста семидесяти пяти.

Существует стереотип, что высоким быть лучше. Якобы и зарабатывают высокие люди больше, потому что IQ у них выше, и в целом живут они счастливее. Считается, что чем люди в стране выше, тем живут они спокойнее – меньше переживают из-за нестабильности и безденежья. На этот счет мнения ученых разделились. Одни уверяют, что высокие люди из-за благополучной среды живут дольше. Другие заявляют, что всё наоборот. А третьи, в числе которых британский ученый Э. Риболи, напоминают, что продолжительность жизни не зависит от роста, но среди высоких людей выше процент онкологических заболеваний.

Научные доказательства в пользу того, что маленьким быть лучше, пока получены только в ходе лабораторных исследований грызунов. Американский генетик А. Бартке доказал, что карликовые лабораторные мыши живут дольше стандартных сородичей. Он создал мышей-карликов с гипофизом, который выделяет меньшие объемы гормона роста. В результате – клеткам требуется меньше энергии на строительство белков, из-за чего в организме вырабатывается меньше веществ, ускоряющих процесс старения. Мыши Бартке втрое меньше сородичей, а живут они в среднем в полтора раза дольше.

Генетика и уровень жизни

Британский ученый Д. Бентам считает, что глобальный рост человечества связан с улучшением питания, здравоохранения, гигиены. Аутсайдерами по темпам роста являются мужчины из Тимора-Лешти и женщины из Гватемалы, чьи средние показатели не дотягивают до 160 и 150 см соответственно. Тенденция к «заморозке» роста, по словам британских исследователей, наблюдается в последние десятилетия в африканских странах. В Уганде, Нигере и ряде других государств Африки подростки перестали расти.

Советско-российский историк Б. Н. Миронов в монографии «Страсти по революции» соглашался с точкой зрения, что на прибавку в росте влияет благосостояние населения в конкретной стране. При этом он обращал внимание: хотя на 80-85% тенденции к росту определяются генетикой, оставшиеся 15-20% зависят от уровня жизни. В первую очередь – от качества питания. Если ребенок плохо и нерегулярно ест, его органы недополучают необходимые элементы. Организм экономит скудные ресурсы на поддержание жизнедеятельности, жертвуя наращиванием длины тела.

Миронов приводит любопытные данные исследований роста московских и ленинградских детей в годы Великой Отечественной войны. Мальчики, которым в 1941 году было 11-16 лет, и девочки 10-14 лет не сумели в дальнейшем догнать сверстников, которые не голодали. Зато малыши 3-5 лет, голодавшие в военные годы, смогли догнать сверстников, живших в более сытых регионах СССР. Это стало возможно благодаря включению механизма так называемого компенсаторного роста, который запускается до начала подросткового возраста. Но срабатывает механизм при одном условии – если жизнь налаживается, становится спокойнее и сытнее, в результате чего появляются благоприятные предпосылки для физического развития.

В монографии Миронова есть еще одно любопытное наблюдение, которое косвенно подтверждает взаимосвязь роста с уровнем жизни. Историк приводит данные врача П. Илинского, который три года подряд фиксировал средний рост новобранцев из г. Юрьева, Владимирской губернии. Рост призывников 1869 года составлял 162 см, в 1870 – 166,6 см, в 1871 – 160 см. По мнению историка, ощутимый разброс в росте новобранцев связан с их принадлежностью к определенному сословию. Сословие, в свою очередь, диктовало качество питания, условия жизни, уровень образованности. Из выборки Илинского следует, что призывники из неграмотного мещанства имели средний рост, тогда как образованные купеческие дети оказались более высокорослыми, а неграмотные крестьяне – самими низкими.