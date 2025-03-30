Мавзолей Ленина: что находилось на его месте до революции

Сегодня Мавзолей на Красной площади – лаконичная постройка, облицованная каменными плитами – воспринимается как неотъемлемая часть главной достопримечательности Москвы. Но так было не всегда.

Единое целое

В дореволюционные времена вдоль кремлевской стены, которая выходила на Красную площадь, тянулся длинный ров, над которыми были проложены мостики к Спасской и Никольской башням. По воспоминаниям современников, ров шел аккурат в том месте, где позднее был возведен Мавзолей. Это остатки древнего фортификационного рва, просуществовавшего с 1508 по 1814 год. Москвичи часто жаловались, что в ров скидывают много нечистот, отчего стоял неприятный запах. И ров в конце концов засыпали. Ведь совсем рядом проходили трамвайные пути и располагались торговые ряды.

После октября 1917 года вдоль стен Кремля появились братские могилы погибших революционеров. Одна могила протянулась от Никольских ворот до Сенатской башни, вторая – от Сенатской башни до Спасских ворот. По инициативе Ленина рядом с братскими могилами должен был появиться мемориал для увековечивания памяти «павших героев Октябрьской Революции». Решили, что это будет мемориальная доска, установленная прямо на стену Сенатской башни.

Конкурс выиграл проект известного скульптора Сергея Конёнкова. Проект представлял из себя выполненный в цвете барельеф размером примерно 5 на 3,5 метра, состоявший из 49 блоков тонированного цемента. На барельефе изображен крылатый Гений Победы в белых одеждах, держащий темно-красное знамя в правой руке и зеленую пальмовую ветвь – в левой. В ногах у него лежали поломанные сабли и ружья, а также знамена, на которых написано: «Павшим в борьбе за мир и братство народов». За Гением в лучах сияющего солнца красовалась надпись: «Октябрьская 1917 Революция».

Церемония открытия памятной доски состоялась 7 ноября 1918 года к первой годовщине Октябрьской революции. Интересно, что открыт мемориал был в тот же день, что и памятник Марксу и Энгельсу на площади Революции – прямо оттуда лидеры большевиков и весь остальной народ двинулись на Красную площадь. Критика в целом благосклонно оценила творение Конёнкова, отмечая, что в нем «цвет побеждает серый полумрак», который постоянно царит в этом месте стены, куда редко заглядывают солнечные лучи.

В 1922 году к пятой годовщине Великого Октября возле Сенатской башни установили четырехметровый памятник пролетарию работы скульптора Фридриха Лехта. Открытое волевое лицо, распахнутый сюртук, прислоненный к ногам тяжелый молот, вознесенный к небу натруженный кулак: всё это олицетворяло порыв воли, силу труда и торжество победы, что должно было оказывать соответствующее воздействие на демонстрантов. Мемориальная доска Конёнкова и скульптура Лехта с размахом воплощали ленинский план монументальной пропаганды.

Еще в мае 1918 года на том самом месте, где позднее появится Мавзолей была сооружена деревянная трибуна, где с пламенными речами неоднократно выступал сам Владимир Ильич со своими воззваниями к трудящимся массам. В том же 1922 году, когда на Красной площади появилась скульптура Лехта, деревянная трибуна была заменена на каменную из красного кирпича по проекту архитектора Владимира Маята. Было отмечено, что трибуна по своей стилистике «будет составлять единое целое с Кремлевской стеной».

Усыпальница вождя

Вскоре после смерти Ленина, в ночь на 25 января 1924 года в ЦК партии было принято решение о сооружении склепа среди братских могил для сохранения тела вождя. В течение нескольких часов архитектор Алексей Щусев создал проект деревянного мавзолея и уже через двое суток темно-серый куб высотой в три метра с трехступенчатой пирамидой на вершине и надписью: «Ленин» возвышался на месте каменной трибуны, где выступал вождь.

Также не нашлось места монументу с пролетарием. В прессе писали так:

«Четырехметровая статуя рабочего у наковальни из белого камня, воздвигнутая у Сенатской башни к 5-й годовщине Великого Октября, – символ могучей созидательной силы творцов нового мира, ставшего лучшим памятником павшим борцам, — выпала из архитектурного ансамбля после сооружения Мавзолея Ленина и была перевезена в другое место города».

Хотя, как известно, памятник был выполнен из гипса, и можно предположить, что хрупкий материал не способствовал длительной сохранности скульптуры. По крайней мере, следов произведения Лехта никому обнаружить не удалось.

Мемориальная доска на Сенатской башне просуществовала значительно дольше трибуны и скульптуры, правда, она практически скрылась от глаз посетителей Красной площади, спрятавшись за ступеньками верхушки мавзолея. Рассмотреть барельеф теперь можно было только сбоку. Иногда доска и вовсе исчезала из виду, когда к очередному празднику на Сенатскую башню вешали большой портрет Ленина. Просуществовал барельеф на Сенатской башне до 1948 года, после чего был демонтирован «за ветхостью» и отправлен на хранение в Русский музей Ленинграда, где он находится и по сей день.

К концу марта 1924 года возникла необходимость перебальзамирования тела Ленина, и правительство решило заменить существующий мавзолей на более основательное сооружение. Новая усыпальница возводилась также из дерева, но уже покрытого светло-коричневым масляным лаком – для предохранения от перепадов температур. Двери, пилястры и колонны были выполнены из контрастного черного дуба. Это было более монументальное сооружение, своей концепцией предвосхищавшее современный каменный мавзолей.

Оба мавзолея рассматривались как временные, так как ученым не было понятно, как долго может сохранять тело вождя бальзамирование. Когда стало ясно, что возможности этой технологии гораздо шире, было принято решение построить более долговечную усыпальницу. В январе 1925 года правительством СССР был объявлен конкурс на проект каменной усыпальницы Ленина.

Щусев на основе чертежей предыдущего деревянного мавзолея создал новый макет, который единогласно утвердили. Правда, к строительству приступили только летом 1929 года. Через год усыпальница была готова. Новое строение было решено облицевать красным гранитом, а также черным и серым лабрадором. По сравнению с деревянным каменное здание построили выше на 3 метра, а внешний объем увеличили в 4,5 раза. Такой вид Мавзолей Ленина сохранил до наших дней.