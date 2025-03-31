15 лет назад двое смертников устроили мощные взрывы в Кизляре. Кто организовал теракты против дагестанских милиционеров?

Lenta.ru

15 лет назад, 31 марта 2010 года, неподалеку от здания отдела внутренних дел (ОВД) в дагестанском городе Кизляре прогремели два взрыва. Теракты, унесшие жизни одиннадцати человек, в том числе девяти милиционеров, два террориста-смертника устроили всего пару дней спустя после потрясших страну взрывов на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры». Для того чтобы подобраться к зданию ОВД Кизляра, террористы пошли на ряд хитростей, которые должны были позволить им стать невидимками для правоохранительных органов. Историю событий в Кизляре и ход расследования громкого дела вспомнила «Лента.ру».

Как террористы-смертники ухитрились стать невидимками
© РИА Новости

Для первого теракта использовали милицейскую «Ниву»

31 марта 2010 года около 8:45 по московскому времени неподалеку от здания школы №1 и ОВД в Кизляре милиционеры остановили подозрительный автомобиль «Нива» с надписью «Милиция» на кузове. Как только они попытались проверить документы водителя, террорист, находившийся за рулем, активировал бомбу мощностью около 200 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Взрыв унес жизни двоих сотрудников ДПС и случайной прохожей, две машины, находившиеся рядом, загорелись, окрестные здания получили серьезные повреждения. На месте взрыва образовалась воронка глубиной в два и диаметром в шесть метров.

Вторую бомбу активировал переодетый милиционер

На место ЧП экстренно прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, там же собрались местные жители. Когда в толпу вошел человек в милицейской форме, никто не обратил на него внимания. В 9:05 он активировал второе самодельное взрывное устройство (СВУ), которое незаметно принес с собой.

Бомба весом 1,5 килограмма была начинена обрезками гвоздей и арматуры. Страшный взрыв унес жизни восьми человек, в том числе семи милиционеров. Пострадали, по разным данным, от 23 до 29 человек, в том числе 18 сотрудников МВД.

Пять милиционеров погибли на месте, в том числе начальник Кизлярского отдела внутренних дел полковник Виталий Ведерников. Еще двое скончались в реанимации представитель местной администрации

Останки одной из жертв взрывов в Кизляре // РИА Новости

Милиционеры спасли людей ценой своих жизней

По факту взрывов в Кизляре следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство»), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») и статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Также преступления были квалифицированы по части 1 статьи 222 («Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия») и части 1 статьи 223 («Незаконное изготовление оружия и взрывных устройств») УК РФ. В Кизляр экстренно прибыл президент Дагестана Магомедсалам Магомедов.

Он провел совещание с местными силовиками и приказал усилить меры безопасности на всех значимых объектах республики. Следователи предположили, что террористы хотели добраться до здания городского ОВД, но «Ниву» первого из них остановили в 300 метрах от отдела, поэтому он активировал бомбу, так и не добравшись до цели.

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За время расследования личность первого террориста-смертника так и не была установлена (от него фактически ничего не осталось), а второго, переодетого в милицейский китель, опознали по уцелевшим фрагментам тела: это оказался 22-летний житель Кизляра Дауд Джабраилов.

Террористы готовили в Кизлярском районе третий теракт

Спустя несколько дней после терактов выяснилось, что около 20:00 в день взрывов еще одна бомба была обнаружена на кладбище, расположенном на окраине аула Огузер в Кизлярском районе Дагестана. 12-литровое металлическое ведро, начиненное взрывчаткой, болтами и гайками, успели уничтожить специалисты-взрывотехники.

Взрывы организовал «самый подлый и кровожадный» террорист

1 апреля 2010 года директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников выступил на совещании Национального антитеррористического комитета (НАК). Он заявил о задержании причастных к взрывам в Москве и Кизляре, но не назвал имен организаторов преступлений.

В тот же день лидер кавказских сепаратистов Доку Умаров (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выпустил видеообращение от 29 марта, в котором взял на себя ответственность за теракты в столичном метро и предупредил об акции, которая, по его словам, должна была произойти в ближайшее время.

Не исключено, что этой акцией и стали теракты в Дагестане.

[Доку Умаров] самый подлый, самый кровожадный из всех, кто когда-либо находился в горах среди участников незаконных вооруженных формирований Рамзан Кадыров глава Чеченской Республики

Как выяснилось позже, непосредственный приказ о совершении терактов в Дагестане отдал Магомедали Вагабов, один из лидеров ваххабитского подполья региона, член запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». Ему помогали члены диверсионно-террористической группы под руководством Абаса Рамазанова.

Причастные к терактам в Кизляре были ликвидированы или осуждены

Как выяснили следователи, трое диверсантов из группы Рамазанова — Шамиль Газиев, Рамазан Магомедов и Пахрудин Ахмедов (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмонторинга), получив приказ от Вагабова, собрали СВУ и приобрели автомобили для перевозки исполнителей терактов.

Эти смертники также являлись членами банды Рамазанова. Вагабов и Рамазанов были уничтожены в ходе спецопераций на Северном Кавказе. Магомедова, Газиева и Ахмедова задержали в мае 2020 года. 22 июня 2011 года Верховный суд Дагестана признал их виновными в терроризме, бандитизме, незаконном обороте и изготовлении оружия.

Участники совещания под руководством президента РФ Дмитрия Медведева (справа) почтили минутой молчания память погибших в терактах в Москве и Кизляре. Махачкала, Дагестан, 1 апреля 2010 года // РИА Новости

Магомедов и Газиев получили пожизненные сроки, Ахмедов — 24 года лишения свободы. За организацию двойного теракта в Кизляре также был объявлен в розыск главарь кизлярской террористической группы Пахрутдин Гаджиев — в январе 2011 года его вместе с другими боевиками ликвидировали около села Новокохановка в Дагестане.

Лидер кавказских сепаратистов Доку Умаров, предположительно, взявший на себя ответственность за организацию взрывов в Кизляре, был ликвидирован российскими спецслужбами в 2013 году.

За взрывами в Москве и Кизляре последовали атаки телефонных террористов

После взрывов в Москве и Кизляре в апреле 2010 года по всей России активизировались телефонные террористы. Звонившие «минировали» железнодорожные вокзалы в Санкт-Петербурге, МГТУ имени Баумана и храм Христа Спасителя в Москве, однако ни одно из анонимных сообщений о якобы заложенных в публичных местах бомбах не подтвердилось.

Сотрудники экстренных служб у станции метро «Парк культуры» в Москве, где 29 марта 2010 года был совершен теракт // РИА Новости

По распоряжению Владимира Путина, в то время председателя правительства России, подразделения милиции на Северном Кавказе были усилены, семьям погибших и пострадавших при взрывах выплатили компенсации от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

1 апреля 2010 года все девять милиционеров, чьи жизни унесли теракты в Кизляре, были посмертно награждены орденами Мужества — «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга».

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