В груде пожертвований нашли уникальную Библию за шесть миллионов рублей

Уникальный экземпляр Библии, найденный в одном из благотворительных магазинов Oxfam в Великобритании, ушел с молотка за 56,28 тысячи фунтов стерлингов (около шести миллионов рублей). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

Редчайшую книгу заметили в груде пожертвований, оставленных в магазине. По оценке специалистов, она была напечатана в 1815-1822 годах и представляет собой первое издание полного перевода Библии на китайский язык.

Оценщики аукциона предполагали, что сейчас подобную книгу могут купить за сумму от 600 до 800 фунтов стерлингов (65-90 тысяч рублей). В ходе торгов выяснилось, что покупатели готовы заплатить гораздо больше. Итоговая стоимость лота в 70 раз превысила самые смелые ожидания специалистов.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах с аукциона продали редчайший риксдоллар 1898 года выпуска. Уникальная золотая монета была изготовлена всего в двух экземплярах.