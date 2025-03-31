Как Кааба стала главной мусульманской святыней

Самое священное место для всех мусульман мира — Кааба. Это постройка кубической формы, расположенная во внутреннем дворе мечети аль-Харам в Мекке, Саудовская Аравия. Каждый мусульманин стремится хотя бы раз в жизни совершить хадж — паломничество к Каабе. Часто можно видеть, как тысячи верующих совершают таваф — ритуальный обход святыни, особенно во время праздников. Внимание привлекают и золотые двери, ведущие в Аль-Бейту-ль-Харам, или «Заповедный дом», как иногда называют это культовое здание. Но что же находится внутри святыни?

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Кто построил Каабу?

Многие мусульмане верят, что в Каабе хранится прах Адама — первого человека и прародителя человечества. Некоторые полагают, что внутри святыни левитирует некий священный камень. Существуют и другие, еще более загадочные версии, вызывающие у верующих глубокий трепет. Стоит сказать, что особых стремлений попасть за золотые двери у правоверных нет. Им вполне достаточно совершить традиционный обход святыни и помолиться рядом с ней.

Кааба — древнейшая постройка в Мекке, считающаяся «домом Аллаха». Согласно преданиям, ее сначала начали строить ангелы, затем это сделали Адам и его сын Шис (Сиф). Позже к возведению приступили пророки Ибрахим (Авраам) и Исмаил. Впоследствии Каабу перестраивали мастера из племени Курейш, которое до сих пор считается ее хранителем, а также сподвижник пророка Мухаммеда Ибн-аз-Зубайр.

© Старинная арабская миниатюра с изображением Каабы в Мекке

Первую Каабу возвели в древности, задолго до появления ислама. Это святилище стало главным для племени Курейш, внутри которого находилось изваяние их верховного божества — Человека с золотой рукой, повелителя грома и молний. С течением времени постройка переходила во владение последователей других религий, которые жили на этих землях или завоевывали их в ходе войн.

Как Кааба стала мусульманской реликвией

Неопределенность завершилась, когда Мекку освободили мусульмане. В Каабу вошел сам пророк Мухаммед и лично выбросил всех идолов, находившихся внутри. Затем он саблей уничтожил изваяния, расположенные снаружи здания, среди которых были фигуры античных богов, а также Авраама, Иисуса и Марии.

© Мужчины переносят Черный камень. Персидское изображение 14 века

Почтение пророк выразил только Черному камню, вмурованному в один из углов Каабы. Прикоснувшись к нему тростью, Мухаммед сделал его объектом особого почитания. По преданию, этот камень оказался в стене постройки, когда над ней работал Адам. Прародитель людей искал необычные минералы и обнаружил этот камень, который многие считают метеоритом.

© Черный камень Каабы — символ грехов человечества

Говорят, что изначально это был белый яхонт, брошенный Аллахом из Рая. Но со временем камень настолько пропитался человеческими грехами, что стал черным. Сейчас он расположен в восточной части Каабы и заключен в серебряное обрамление. Сама же святыня построена на мраморном фундаменте из блоков темно-серого гранита, добытого неподалеку от Мекки.

Почему Кааба черная

Кааба выглядит черной, потому что полностью покрыта черным шелковым покрывалом с золотой вышивкой — кисвой. Ее меняют раз в год. Это важное дело поручено представителям племени Курейш: женщины ткут покрывало и украшают его узорами и священными текстами. Раньше вся работа выполнялась вручную, но сейчас в Мекке действует специальная текстильная фабрика «Кааба Кисва».

Когда-то давно кисва была не черной, а белой. Ее не заменяли, а просто накладывали новую ткань поверх старой. Так поступали при жизни Мухаммеда и некоторое время после него — дважды в год, перед рамаданом и перед хаджем. Позже цвет сменили на менее маркий — черный. Применение кисвы слоями прекратилось после того, как хранители Каабы обратились к аббасидскому халифу Аль-Махти.

Огромное количество ткани создавало сильную нагрузку на древнюю постройку, и возникли серьезные опасения, что она может обрушиться. Тогда решили заменять кисвы, а снятые покрывала разрезали на кусочки, обрамляли вышивкой и распространяли как реликвии. Покрывало состоит из трех частей: ситаар (занавес для двери), хизам (пояс Каабы) и внутренней зеленой отделки.

Золотая дверь

Дверь Каабы действительно золотая — она изготовлена из металла 999 пробы и весит 280 кг. Ее подарил четвертый король Саудовской Аравии Халид ибн Абдель Азиз. До этого в святыне поменялось множество разных дверей. Перед золотой стояла дверь из тиса, причем замок с нее перенесли в новую дверь. Ключи от этого замка всегда хранились в семье Бани Шайба, начиная со времен Пророка Мухаммеда. И по сей день они остаются у них.

Несложно заметить, что дверь расположена гораздо выше уровня земли — прямо в стене, без крыльца. Ее разместили на высоте 2,5 метра, чтобы предотвратить затопление помещения Каабы во время наводнений. Хотя такие случаи крайне редки, они все же иногда происходят даже в этой пустынной местности, где осадков немного. Доступ к двери осуществляется с помощью приставной лестницы.

За тысячелетия своего существования Кааба пережила немало событий. Ее поджигали, в нее стреляли из катапульты, а в 930 году карматы — исламские воры-раскольники из Бахрейна — вырвали из стены Черный камень и увезли его с собой. Для этого им пришлось перебить значительную часть жителей Мекки. Но спустя некоторое время камень был возвращен на свое законное место.

Что внутри?

Что же скрывается за золотыми дверями? Внутри Каабы находится небольшая комната, где установлены три колонны из яшмы, поддерживающие крышу. Нижнюю часть стен облицовали белым мрамором, а верхнюю покрыли зеленым шелком, который считается частью кисвы. На ткани вышиты стихи из Корана.

Один угол помещения оставлен без отделки. Это Рукн аль-Ямани — часть Каабы, выполненная из необработанного горного камня. Считается, что этот элемент святилища сохранился от одной из первых построек, возведенной еще пророками Ибрахимом (Авраамом) и Исмаилом. Внутри также находятся несколько десятков старинных ламп, подаренных Каабе правителями разных эпох.

Когда-то стены внутри украшали фрески с изображениями Девы Марии, Иисуса Христа и Авраама. Пророк Мухаммед не тронул их, но позднее кто-то решил убрать эти изображения. Сегодня внутри ничего не напоминает ни о языческом, ни о христианском прошлом этого священного для мусульман места.

Кто может заходить в Каабу?

Золотая дверь открывается всего дважды в год. Мужчины из семьи Бани Шайба приставляют к ней лестницу и торжественно отпирают замок ключами, которые их предкам когда-то вручил сам пророк Мухаммед. После этого пол и стены помещения омывают водой из священного источника Замзам, добавляя в нее благовония.

Зеленые покрывала снимают и заменяют новыми. Раз в год представители семьи также снимают кисву, чтобы натянуть новое покрывало. При этом используются современные технологии — работа выполняется с автолестницы. Мужчины занимаются этим из года в год, поэтому действуют быстро и слаженно. Весь процесс занимает у них не более двух часов.

Кроме хранителей Каабы, внутрь могут войти лишь избранные. Это король страны и члены его семьи, губернатор Мекки, а также высокопоставленные гости. Конечно, все, кому разрешено находиться внутри священного здания, являются последователями ислама.