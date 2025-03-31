Святой Грааль: почему нацисты искали его в Крыму

Несмотря на то, что междувоенная Германия являлась христианской страной, религиозные представления некоторых высших нацистских чинов были далеки от евангелических. Становлению нацистской идеологии, опиравшейся прежде всего на теорию о расовом превосходстве «арийцев» над прочими расами и народами, сопутствовала также активность разного рода оккультных, мистических и неоязыческих обществ, членами которых было ближайшее окружение самого Гитлера. При этом источником вдохновения для этих обществ была и древнескандинавская мифология, и санскрит, и руническое письмо, и легенды о Святом Граале, и история «арийской» расы. Возможно, что именно по этой причине в недавнее время в интернете и других средствах массовой информации появились публикации о том, что нацисты искали в Крыму (а именно, на средневековом городище Мангуп) знаменитую чашу Святого Грааля.

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Что такое Святой Грааль?

По средневековым легендам, из этой чаши вкушал во время Тайной вечери Иисус Христос; в нее Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран распятого Спасителя. Позднее обладающая чудотворными свойствами чаша пропала или, по другой версии, была спрятана. Поисками этого удивительного предмета занимались самые разные исторические личности, начиная со средневековых европейских монархов и заканчивая современными эзотериками. Поиски Грааля являются также центральной частью преданий о приключениях легендарного короля Артура и рыцарей Круглого стола.

Теория о нахождении чаши Святого Грааля в Крыму

Впервые гипотеза о поисках чаши Святого Грааля в крымском контексте появляется в 2006 году в популярной книге А.В. Васильева и М.Н. Автушенко «Загадка княжества Феодоро». В ней авторы пишут следующее:

«Почему нацисты думали, что Грааль находится в Крыму? Возможно, им было известно об экспедициях [А.В.] Барченко. Быть может, они ориентировались на мнение авторитетного библеиста и востоковеда Рендела Харриса. Последний был уверен в том, что Грааль может находиться в Таврике, и одно время считал, что ему удалось стать обладателем Святой чаши. Еще в феврале 1927 года мадридская газета «La Estera» опубликовала фотографию стеклянной чаши без ручек и основания с комментарием Харриса. Эта чаша была найдена во время экспедиции в Крым, и Харрис приводил аргументы в пользу того, что она могла быть Святым Граалем».

Далее Васильев и Автушенко говорят о том, что в годы Великой Отечественной войны поисками Святого Грааля в Крыму занимались бригадефюрер Людольф Альвенслебен и Отто Олендорф. Дополнительные подробности о поисках Грааля в Крыму были также помещены А.В. Васильевым на специально для этого созданном Интернет-сайте.

Разоблачение неудачного мифа об А. В. Барченко

Попытаемся проверить эту информацию. Начнем с А.В. Барченко. По Васильеву и Автушенко, Барченко был русским писателем-фантастом, доктором медицинских наук, интересовавшимся оккультными и мистическими явлениями. В 1927 году, по их словам, Барченко и несколько его коллег вели некие до сих пор малоизвестные науке исследования на территории крымских пещерных городов. В 1938 году Барченко был расстрелян, оставив в НКВД составленный перед смертью подробный отчет о своей исследовательской деятельности. Что именно было там написано, неизвестно и поныне, однако, как намекнули в своей книге Васильев и Автушенко, содержание этого отчета сознательно держится в тайне работниками органов безопасности. Как явствует из приведенной выше цитаты из книги, Барченко мог заниматься в Крыму поисками Святого Грааля.

Тем не менее 3 сентября 2011 года в интервью интернет-газете «Новый Севастополь», Васильев нашел мужество признаться в том, что в своей книге он и его соавтор попались на ложные данные об экспедиции Барченко, оставленные В. Деминым, писателем и популяризатором наследия Барченко. Так что Грааль в Крыму Барченко не искал.

Исследователь Рендел Харрис и его статья о Святом Граале

Тем не менее, Васильев и Автушенко упоминали также о том, что о нахождении в Крыму Святого Грааля писал «авторитетный библеист и востоковед, Рендел Харрис». Однако и здесь авторы далеки от истины. Испанская газета «La Estera» действительно опубликовала в 1927 году репортаж о статье Рендела Харриса с фотографией стеклянной чаши без ручек, якобы найденной во время экспедиции в Крыму. Тем не менее, испанские журналисты, равно как и Васильев и Автушенко явно выдавали желаемое за действительное.

Нам удалось найти английский оригинал статьи Харриса «Стеклянные чаши первого века», опубликованной в 11-м номере редкого журнала «Бюллетень Библиотеки Джона Райландса» за 1927 год. В ней Харрис даже не намекает на то, что бывшая в его распоряжении стеклянная чаша I века н.э., как пишут упомянутые авторы, «могла быть Святым Граалем». Ученый-библеист Рендел Харрис (1852–1941) действительно написал в 1927 научную статью о том, что, по его мнению, чаша, из которой Иисус вкушал на Тайной вечере, должна была быть сделана из стекла, с греческой надписью на боку. В качестве образцов сосудов, на которые мог бы быть похож Святой Грааль, ученый привел в своей статье фотографии шести известных стеклянных чаш I века н.э. Одна из них, ставшая его собственностью, т.н. «чаша Виганда» (Wiegand’s cup), по словам Харриса, «была найдена в Крыму или как, вероятно, необходимо уточнить, при раскопках Ольвии».

Учитывая, что греческая колония Ольвия находилась не в Крыму, а неподалеку от современного Николаева, уже это уточнение выводит чашу из крымского контекста. Кроме того, повторимся еще раз, Харрис полагал, что чаша Виганда могла быть похожей на чашу Святого Грааля. То, что эта чаша могла быть Святым Граалем, ученый нигде и никогда не утверждал.

Выводы

Все вышесказанное приводит к выводу о том, что у немецких властей не было ни малейших оснований искать Святой Грааль в Крыму. От нацистов действительно можно было ожидать чего угодно, учитывая уже упоминавшееся выше увлечение верховных кругов НСДАП (и в особенности Гиммлера) оккультизмом и мистицизмом. Тем не менее доступные нам архивные и опубликованные источники, а также научно-исследовательская литература ничего не говорят о якобы имевших место поисках Грааля группой Людольфа фон Альвенслебена или Отто Олендорфа на Мангупе. Каратель Олендорф покинул полуостров еще в июле 1942 года. Альвенслебен действительно посетил Мангуп 14 июля 1942 года, однако никаких раскопок или научных исследований ни он, ни другие нацистские военные чины или ученые на Мангупе не вели.

Таким образом, рассказу о розысках Святого Грааля в Крыму следует отвести место среди ненаучных мифов, наряду с россказнями о крымских пирамидах и другими псевдоисторическими байками, столь охотно создаваемыми в последнее время т.н. «любителями истории».