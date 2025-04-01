Как в Красной армии воевали штрафники

Когда впервые появились штрафные подразделения Красной армии? Кто туда попадал и сколько длилась служба? Какие задачи выполняли штрафники? Чем на самом деле занимались заградотряды? И что стало с бойцами штрафбатов после окончания Великой Отечественной войны? Что есть правда, а что — вымысел, ведущий программы «Евразия. Дословно» Дмитрий Барбаш обсудил с военным историком и писателем Алексеем Волковым.

© Кадр из сериала «Штрафбат», 2004 г.

Одна из самых дискуссионных и спорных тем в истории Великой Отечественной войны — это штрафные подразделения, роты и батальоны. Когда они впервые появились в Красной армии?

Первые штрафные роты и штрафные батальоны появились после знаменитого приказа №227 от 28 июля 1942 года — так называемый приказ «Ни шагу назад». В это время, в августе 1942 года, немецкие части выходят к Предгорьям Кавказа и в пригород Сталинграда. Это стало причиной того, что вышел приказ №227, и начали формироваться штрафные роты и штрафные батальоны.

Чем они отличались?

В штрафную роту попадал рядовой и сержантский состав, в штрафные батальоны — средние и старшие командиры. Офицеров лишали звания.

Как образовывались эти штрафные подразделения? Был дан приказ?

Создание штрафных подразделений подразумевалось в приказе №227. В дополнение в октябре 1942 года вышел приказ №228, регламентирующий создание самих штрафных рот и штрафных батальонов. В каждой армии на фронте предписывалось создать от одной до трех штрафных батальонов. Интересный момент, когда спустили этот приказ одному из командиров стрелковых дивизий генерал-майору Соколову, он заявил, что в его дивизии ни предателей, ни перебежчиков, ни трусов нет, и что никаких штрафных частей он создавать у себя не будет.

Как можно было выйти из штрафной роты или штрафного батальона?

Обычно выносили приговор в три месяца штрафной роты и штрафного батальона. Можно было выйти из штрафного подразделения, отбыв свой срок полностью, получив ранение или заслужив награду во время прорыва блокада Ленинграда. В 28-м штрафном батальоне совершил подвиг разжалованный лейтенант Ермак. Он попал туда за то, что убил сослуживца по неосторожности, когда чистил оружие. Его направили в штрафной батальон. Во время атаки по прорыву блокада Ленинграда в знаменитом районе Невского пяточка он закрыл своим телом амбразуру ДОТа. Причем командир батальона капитан Лысак подал на него два наградных. Он понимал, что Героя Советского Союза Ермак может не получить, поэтому подал еще и на орден Красного Знамени. В итоге прошли оба наградных листа. Лейтенант посмертно получил орден Ленина и звезду Героя Советского Союза.

Какие задачи стояли перед штрафными подразделениями?

Прорыв сильно укрепленной линии противника или наиболее трудных и опасных участков возможного вражеского наступления. В обязательном порядке за ними шла стрелковая дивизия или стрелковая бригада. Они вместе пробивали оборону противника первой линии. В штрафном батальоне могло быть до 800 человек личного состава, а в штрафной роте 150 200 человек. Естественно, применялась артиллерия тех частей, с которыми штрафные подразделения участвовали в наступлении. Своих артиллерий, как правило, у штрафников не было. Были минометные части. Предавались танковые части в зависимости от того, имелись ли на направлении удара эти танки. Например, в 8-м штрафном батальоне в июле 1943 года под Севском несколько месяцев действовал совместно с ними танк Т-60. Своими силами его починили штрафники. В полосе наступления на Ржев были попытки создать штрафные части из танкистов. Но дальше приказа это дело не пошло. Были штрафные эскадрильи. Они мужественно воевали и отличились в битве за Сталинград.

Кто командовал штрафными подразделениями?

Постоянный состав. Руководить штрафными подразделениями должен был человек достаточно волевой и умеющий держать в руках часть. Контингент был разный. Там были не только осужденные офицеры и рядовые, но и уголовники. Естественно, командиры были жесткими людьми, которые могли применять свою власть. Кроме этого, они получали повышенный денежный оклад. У них шел рост в звании гораздо быстрее по сравнению с линейными частями. Выслуга лет считалась год за два.

Уголовники тоже могли попасть на фронт?

Конечно. Создавались целые подразделения из уголовников. Особенно, начиная с 1942 года, когда начала ощущаться нехватка личного состава.

Получается, летчиков не отправляли в пехотную часть — они оставались в своих авиационных частях. А в штрафных подразделениях воевали на самолет.

В 1942 году да. Затем штрафные эскадрильи отменили в связи с тем, что они не показали ту прыть, которая планировалась. Они отбывали наказание на общих основаниях в обычных линейных частях. Также танкисты и моряки направлялись в обычные пехотные части. Женщины тоже участвовали в штрафных ротах и штрафных батальонах. Хотя существовал запрет на это в дополнении к приказу №228. Но даже в 1944 году встречались женщины, которые попадали в штрафные части.

Служба в штрафном подразделении как-то сказывалась на дальнейшей судьбе офицеров?

Из личного дела никуда не деть запись о том, что ты проходил службу в штрафном батальоне. А играла ли она роль в дальнейшем продвижении — дело индивидуальное. Это надо быть начальником отдела кадров, чтобы точно сказать.

А каким было отношение в войсках к человеку, который прошел штрафбат?

Это было сродни тому, что человек прошел огонь, воду и медные трубы. То есть человек прошел тяжелейшие условия введения боевых действий. Все прекрасно понимали, что раз штрафник выжил, то он умеет воевать.

Интересный факт: офицеров, находившихся в штрафном подразделении, переводили в звание рядовых. Но когда их награждали солдатским орденом Славы, то возвращали звание. Это специально было сделано?

Совершил человек подвиг в звании рядового. Не думали тогда, как будет смотреться, допустим, капитан с орденом Славы третьей степени. Да и им, наверное, главнее всего была жизнь. Капитан с орденом Славы — нормально. У нас и рядовые были с орденом Богдана Хмельницкого.

Говоря о штрафниках, нельзя не сказать о заградотрядах. Чем они занимались?

О них много мифов и ерундистики, которые рождены различными фильмами. Якобы заградотряды постреляли больше народа, чем немцы. Бред. Заградотряды у нас появились 1941 году. При каждом стрелковой дивизии создавался закрытый отряд для того, чтобы он нес службу по проверке документов на путях снабжения частей. Плюс местные жители подвергались проверке, потому что в прифронтовой полосе не должны ходить туда-сюда местные жители и разносить информацию. Как правило, заградотряд использовался командиром стрелковой дивизии или стрелковой бригады как активный резерв на случай тяжелой ситуации. Его бросали на опасные участки, которые сложились на линии фронта. Заградотряд состоял из стрелковой дивизии примерно 50 130 человек. Такой заградотряд ничего толком остановить не мог. Согласно приказу №227, эти заградотряды должны были ставиться позади подразделений, показавших свою нестойкость. При возникновении паники у данных частей, они должны были возвращать их обратно, используя оружие. Сколько я изучал документов по Великой Отечественной войне, мне такие случаи ни разу не встретились. Заградотряды не стреляли в спины своим, по братьям. Более того, в 1944 году все эти заградотряды были расформированы в связи с ненадобностью.

Штрафные подразделения действовали до 1945 года?

Да, они еще в Маньчжурии использовались в советско-японской войне.

У немцев были подобные подразделения?

У немцев было гораздо страшнее. Первые немецкие штрафные части появились в 1940 году. Дополнились они уже в 1941 году после битвы за Москву. Они сразу же создали около 100 штрафных батальонов. Если наш солдат или офицер попадал в штрафной батальон и штрафную роту, то после трех месяцев или после ранения с него снимали судимость и отправляли проходить службу дальше в воинскую часть. У немцев пока ты не отслужил свой срок по приговору полевого суду — из штрафного батальона ни шагу. Дали тебе восемь лет, будешь восемь лет в нем воевать.

Есть такое мнение, что штрафников не жалели.

Тут вопрос очень сложный. Во-первых, штрафные батальоны и штрафные роты предназначались для того, чтобы прорвать или закрыть собой опасные участки фронта. Их не посылали туда, где у немцев была оборона из трех пехотинцев и двух пулеметов. Естественно, выбирался наиболее опасный участок фронта, который позволял в дальнейшем развить прорыв. Немцы тоже далеко не дураки, они на участках, через которые могли пройти танки, усиливали оборону. Отсюда и такие большие потери.