Кто из потомков Никиты Хрущева сбежал на Запад

Трудно, пожалуй, отыскать в отечественной истории прошлого века человека более патриотичного, чем Никита Хрущев. Первый секретарь ЦК КПСС жил в первую очередь заботами государства, забывая подчас о себе и своей многочисленной семье. Увы, но его потомки выбрали иную стезю. Сегодня правнуки легендарного генсека живут за рубежом, откуда пытаются всячески принизить достоинство и нашей страны, и ее граждан.

© runews24.ru

Выбрали Америку

Никита Хрущев вошел в историю прежде всего тем, что он – первый, кого в нашей стране «бескровно» отстранили от власти. Осенью 1964 года преемник «великого и ужасного» Сталина оказался пенсионером «всесоюзного значения», не более того. Хотя сам Никита Сергеевич на пенсию явно не собирался, однако его сподвижники решили иначе. Хрущева обвинили во множестве ошибок и просчетов за то десятилетие, что он находился у власти. В итоге – многолетнее забвение.

Никита Хрущев был главой большого семейства: от двух браков у него имелось пятеро детей, наиболее известные из которых Сергей и Рада. Последняя на протяжении нескольких десятилетий являлась заместителем главного редактора журнала «Наука и жизнь», награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Ее супругом был Алексей Аджубей, известный журналист, в свое время возглавлявший «Комсомольскую правду» и «Известия». После того, как Никита Хрущев оказался в опале, его зятя понизили до зав. отделом журнала «Советский Союз». Аджубей скончался в марте 1993 года. Рада Никитична пережила супруга на 23 года – ее не стало в 2016-м.

© Рада Аджубей

Но если Рада Хрущева-Аджубей всю жизнь прожила в России, то ее брат Сергей Никитич, профессор, Герой Социалистического Труда перебрался за границу в начале 90-х. Его пригласили в Университет Брауна для чтения лекций по истории «холодной войны», непосредственным свидетелем которой он в свое время являлся. В конце 90-х сын Никиты Хрущева получил американское гражданство, однако похоронен он был в 2020 году в Москве на Новодевичьем кладбище рядом со знаменитым отцом.

У Рады и Алексея Аджубеев было, как известно, три сына: Никита умер еще в 2007-м, Алексей – в 2024 –м. В живых остался только 65-летний Иван. А вот Ксения Аджубей, дочь Алексея Алексеевича, живет сейчас в Штатах, хотя до специальной военной операции правнучка Никиты Хрущева много времени проводила в Москве.

Не приняв политику российских властей в отношении Украины, которой некогда ее великий прадед буквально подарил Крым, Ксения насовсем перебралась за рубеж. По последним данным, она вместе с мужем проживает в Нью-Йорке, хотя имеет британское подданство.

© Сергей Хрущев

Ксения Алексеевна преподаёт урбанистику и биоискусство в нью-йоркских вузах, а также развивает некий «инклюзивный экологический инкубатор». Недавно стало известно о курсе лекций, посвященных «необходимости войны с ухоженными газонами», которые считаются, по ее мнению, «символом сексизма, расизма и экологического разрушения».

Примечательно, что в списке ее друзей числится немало проукраинских активистов и представителей секс-меньшинств (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена). По данным базы СПАРК, Ксения и ее мать Светлана Аджубей до сих пор являются управляющими зарегистрированного в Москве Фонда Никиты Хрущёва.

© Светлана Аджубей

Самая русофобная

Особыми русофобскими взглядами среди потомков Никиты Хрущева отличается его правнучка Нина – внучка погибшего на фронте старшего сына Леонида. Она является профессором международных отношений, писательницей. Окончив в начале 90-х филфак МГУ, она благополучно перебралась за океан, где получила докторскую степень по сравнительному литературоведению. Сегодня Нина Хрущева – профессор Новой школы в Нью-Йорке.

В марте 2022 года после начала специальной военной операции Хрущева выразила возмущение политикой президента РФ Владимира Путина, заявив, что её прадед счел бы поведение Путина «презренным». Женщина до сих пор не поддерживает главу российского государства, активно критикуя его политику в зарубежных СМИ.

«Россия виновата как нация, - не единожды заявляла правнучка бывшего главы советского государства. – Какие-то части ее отпадут, какие-то останутся».

© Нина Хрущева

В ноябре прошлого года, как напоминает интернет-издание Life.ru, Нина приезжала в Россию, чтобы выступить в Ельцин-центре и презентовать новую книгу о Никите Хрущёве. Однако из-за возникшего скандала это мероприятие было отменено - правнучке бывшего генсека пришлось спешно вернуться в США.

Что касается Ивана Аджубея, одного из внуков Никиты Сергеевича, он также обосновался в свое время в США. Его новой родиной стал штат Массачусетс, в котором он вот уже долгие годы трудится исследователем Гарвардской медицинской школы. У него десятки научных работ на темы генетики и эволюции, в том числе высокоцитируемые. При этом соцсети он не ведёт, о политике не высказывается.

Из всей многочисленной родни Никиты Хрущева в Москве сегодня проживает его внук Сергей Сергеевич, которому 51 год. Никакого отношения ни к политике, ни к научной деятельности младший внук легендарного генсека отношения не имеет. Такая вот родня у некогда всесильного Никиты Сергеевича Хрущева…