Как завершилась Гражданская война в Испании

Гражданская война в Испании 1936–1939 гг. напрямую касалась СССР и России. Если кто помнит фильм «Офицеры», то главный герой картины Алексей Трофимов в ней участвовал и получил ранение. Именно тогда в русский лексикон вошел клич «Но пассаран!» — «Они не пройдут». Но «они» прошли, и 86 лет назад, 1 апреля 1939 года, Гражданская война завершилась победой франкистов.

Началось все еще весной 1931 года, когда на выборах всех уровней победили противники монархии. Король Альфонс XIII эмигрировал и в Испании установилось республиканское правление.

Дальше началась борьба между либерально-социалистическими силами и консерваторами. Вначале к власти пришли первые и затеяли реформы. Они вышли столь радикальными, что вызвали негодование привилегированного класса.

Новое трудовое законодательство возмутило предпринимателей. Традиционно сильную в Испании католическую церковь сильно потеснили в правах и сократили возможность влиять на власть.

Земли латифундистов начали было отдавать крестьянам, но делали нерешительно и там недовольны оказались все – и владельцы земли, и те, кто ее обрабатывал. Ну а сокращение офицеров на 40 процентов вообще взбесило людей в погонах.

В результате уже в 1933 году на выборах либералы потеряли власть. Но промышленно развитые регионы страны остались на их стороне. Была образована широкая коалиция левых сил, куда вошли и коммунисты – Народный фронт. В феврале 1936 года он сумел вновь выиграть выборы и пришел к власти.

© wikipedia.org // Франсиско Франко

Тогда 17 июля 1936 года военные во главе с генералом Франсиско Франко подняли мятеж и очень быстро заняли северо-западную часть Испании. Но мятежной стала не вся армия, а только половина. Вторая половина, а также весь флот и авиация остались верны республиканскому правительству. Так и началась Гражданская война.

Мир в целом поддерживал законную власть – как правительства стран, так и простые граждане. В Испанию начали стекаться антифашистки настроенные люди, были образованы знаменитые Интербригады.

Советская Россия тоже деятельно поддержала, направив не только инструкторов, но и добровольцев – таким образом военные Красной Армии получали боевой опыт. Фашистские Германия и Италия оказали содействие Франко.

Последующие два года военные действия велись с переменным успехом. Решающей победы не могла достичь ни одна сторона, но постепенно перевес переходил на сторону мятежников.

В конце ноября 1938 года Франко решил, что надо нанести окончательный удар и взять Каталонию. Но не хватало боеприпасов и техники. Тогда он обратился за помощью к Германии. Та все необходимое предоставила, но за это получила до 70 процентов добывающей промышленности.

Республиканцы в свою очередь попросили у Советского Союза продать недостающую им технику. Она была предоставлена, и в большом количестве. Но в Испанию так и не попала.

Дело в том, что западные правительства на словах поддерживая законную власть, все же симпатизировали мятежникам и не хотели усиления коммунистического влияния. Поэтому, когда советская техника зашла в порт Франции Бордо, то ее там задержали под предлогом моратория на поставки оружия воюющим.

Республика оказалась ни с чем. Тогда как Франко отлично вооружился и был полон оптимизма. А вот на стороне республиканцев началось уныние. Еще в сентябре 1938 года Интербригады потеряли боеспособность и были распущены. Кстати, в одной из них воевал писатель Джордж Оруэлл.

© wikipedia.org // Испания в июле 1936 г. (розовым цветом выделена республика, жёлтым — регионы, поддержавшие мятеж)

23 декабря 1938 года армия генерала Фиделя Давила Арондо начала наступление на Каталонию. Она насчитывала 340 тысяч солдат и офицеров, имела сотни танков, тысячу орудий и 500 самолетов. У республиканцев была 200-тысячная армия и никакой техники.

15 января Арондо занял город Таррагону. Западные державы призвали главу испанского правительства Хуана Негрина капитулировать, но он отказался.

26 января войска франкистов вошли в Барселону, из которой часть населения тоже убежало в соседнюю Францию. На параде националистов было объявлено, что Каталония лишается своей автономии.

Правительства Великобритании и Франции признают генерала Франко законной властью.

Президент республики Мануэль Асанья эмигрировал. Премьер Негрин попробовал выторговать приемлемые условия капитуляции, среди которых запрет на последующие репрессии. Но получил категорический отказ – победа франкистов казалась очевидной. Хотя сопротивление еще было возможным.

И вот в этот момент сработала так называемая «пятая колонна». Так ее назвал генерал армии мятежников Эмилио Мола еще в 1936 году во время первого наступления на Мадрид четырьмя колоннами. Он имел в виду агентуру, но по факту, два с половиной года спустя ей стали сами республиканские командиры.

© Соцсети // Дети играют в баррикадные бои летом 1936 года у стены Барселонского университета

В их рядах созрел антиправительственный заговор, который возглавил полковник Сехисмундо Касадо. Все оставшиеся республиканские военачальники его поддержали. Они объявили о создании «Хунты национальной защиты». Вот только после этого премьер Негрин сложил полномочия и покинул Испанию.

Хунта почему-то решила, что Франко будет с ней договариваться. Но он чувствовал вкус близкой и полной победы. И действительно, уже 26 марта его войска заняли Мадрид. А 1 апреля в его руках оказалась вся Испания. Гражданская война закончилась.