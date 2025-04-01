Почему лучшим истребителем ас люфтваффе назвал советский Як-9

Советские конструкторы смогли обеспечить Красную армию парком самолетов, отвечавших жестким требованиям военного времени. Наша авиация сыграла решающую роль в переломных битвах и взятии Берлина. «Лента.ру» рассказывает о непростом пути советской боевой авиации к победе.

Степан Микоян встретил начало войны в учебном лагере в Крыму. Воскресной ночью 22 июня 1941-го, приблизительно в половине пятого утра, курсантов подняли по тревоге. Они еще не знали о случившемся.

«…Мы и не знали, что началась война, даже удивлялись, кому вздумалось в воскресенье учебную тревогу устраивать», — вспоминал Степан Микоян.

Полагалось за две минуты одеться и выбежать с винтовкой из казармы. Когда все выстроились во дворе, ожидали, что сейчас скажут, что была учебная тревога, и отправят досыпать. Но вышло по-другому. Юноши получили команду «бегом на рубеж».

Все очень удивились, но побежали выполнять приказ

Это недалеко было, городок ведь небольшой. Там нас положили всех попарно. Мы лежали метрах в 50 друг от друга цепью. Оказывается, боялись, что будет десант, и на всякий случай положили нас караулить. А мы ничего этого не знали и спокойно заснули Степан Микоян

В восемь часов утра приехал грузовик и привез патроны к винтовкам. Только тогда курсанты узнали, что началась война.

Первые воздушные атаки немцы начали пять часов назад, все было очень серьезно. Официально война еще не была объявлена, но на западных рубежах страны уже шли бои не на жизнь, а на смерть.

На аэродроме Пинск в Белоруссии 39-й смешанный бомбардировочный авиационный полк потерял 43 фронтовых бомбардировщика АНТ-40 и 5 пикирующих бомбардировщиков Пе-2 на земле после атаки немецких бомбардировщиков. 33-й истребительный авиационный полк потерял 46 истребителей И-53 и И-16 после атак истребителей-бомбардировщиков из эскадры Вернера Мельдерса.

Мессершмитты Bf 110 уничтожали самолеты на аэродроме в Кобрине, где базировался 74-й штурмовой авиационный полк. Этот полк потерял 47 самолетов И-15, 5 самолетов И-153 и 8 Ил-2. Чуть позже было уничтожено еще 100 советских самолетов.

Однако нельзя сказать, что советские летчики растерялись. ВВС РККА в эту ночь совершили 6 тысяч боевых вылетов. ВВС Западного особого военного округа подняли в воздух 1900 самолетов, которые оказали противнику ожесточенное сопротивление и добились некоторых успехов.

В эту ночь советские пилоты действовали героически, невзирая на сокрушительные потери, вызванные внезапным нападением. Когда заканчивался боезапас, шли на таран

Считается, что первым летчиком, использовавшим эту смертельную тактику в годы Великой Отечественной, стал советский летчик Иван Иванов, который был поднят по тревоге в 4:30 утра. Ценой своей жизни он, управляя И-16, уничтожил немецкий He-111 (Heinkel He 111), обратив вражескую группу в бегство.

Степан Микоян еще не знал, насколько близко подошла война. На Севастополь враг напал в 3:15 утра. Самолеты люфтваффе Ju-88 и He-111 появились над городом, чтобы сбросить первые бомбы. За восемь минут до официального объявления войны в городе уже были первые разрушения и жертвы среди мирных жителей.

«Часов в 8 [в поселок Кача, в 42 километрах от Севастополя] приехал грузовик, привез патроны к нашим винтовкам. Тогда только нам сказали, что началась война. (...) Сразу нас переселили на полевой аэродром, там мы уже не в казармах ночевали, а под крыльями самолетов. В первую ночь мы не видели бомбежки Севастополя, а уже на следующую ночь видели, как бомбят, как прожектора ловят самолеты. А уходили обратно они над нами», — вспоминал Степан Микоян.

Все были уверены, что война скоро закончится и враг будет побежден. Второе было бесспорно, а вот первое предположение оказалось трагически ошибочным. Драться предстояло долго и упорно.

До этого нас довольно долго мурыжили, не давая самостоятельно вылететь на истребителе, но как только война началась, 23 июня мы уже вылетели самостоятельно на И-16 Степан Микоян

В декабре 1941-го, январе и сентябре 1942-го он сделает 14 боевых вылетов, примет участие в трех воздушных боях и собьет шесть вражеских самолетов. Но разговор не только о нем, а о вкладе советской боевой авиации в победу в Великой Отечественной войне в целом.

Приведем заметку из газеты «Правда» от 25 июня 1941 года. Вторая полоса, рубрика «Боевые эпизоды», заголовок «В воздухе и на земле».

«Боевой летчик слушал выступление товарища Молотова [от 22 июня 1941] в несколько необычной обстановке. Он лежал в госпитале. Как только радио умолкло, летчик встал и покинул госпиталь. Через полчаса он уже был в своей части. Вскоре его скоростной истребитель вылетел навстречу приближающемуся врагу».

На другой день летчик открыл личный «текущий счет» боевых трофеев: в воздушном бою он насел на машину врага и несколькими пулеметными очередями свел фашистского стервятника на землю

Ситуация была сложная, но не безнадежная. Как впоследствии будет подсчитано, 22 июня 1941 года люфтваффе уничтожили 1489 советских самолетов на земле и 322 в воздухе. Причины этому называют разные. Но если говорить объективно, потери были обусловлены в первую очередь внезапностью врага и тем, что люфтваффе с 1939 по 1941 год натренировались в боях с воздушным флотом Британии и Франции.

РККА имела за плечами опыт Гражданской войны в Испании и советско-финской войны. Во втором случае большой ставки на воздушный флот не делалось. Также эксперты отмечают, что имелось некоторое техническое отставание и архаичность тактики ВВС РККА. И первое, и второе вскоре выправилось.

Советские конструкторы совершили чудо в своих КБ, рабочие — на заводах, а летчики — в небе

«Летающий танк» Ил-2

«Бетонный самолет», «мясник», «мясорубка», «черная смерть» — такие названия дали немцы советскому штурмовику Ил-2.

В каждом роде войск есть свое супероружие — одновременно массовое и убойное, повергающее врага в ужас. У танкистов это танк Т-34, у артиллеристов — «Катюша», у летчиков это — штурмовик Ил-2, самый массовый в истории боевой авиации. Задач у него было много: он предназначался для уничтожения бронетехники, артиллерии и минометов, огневых точек, живой силы противника. Также его задачей было раскрытие маскировки ДОТов и ДЗОТов.

В советской армии его прозвали «летающий танк». И, к счастью, к началу войны Советы уже имели эту машину в распоряжении. Ил-2 был сделан в 1937-м, собран в 1938-м, в 1939-м прошел испытания, в начале 1941-го началось его серийное производство. Всего было выпущено 36 тысяч единиц, эксплуатировался он вплоть до 1954 года.

Конструктор Ильюшин, вопреки разговорам о решающей роли авиации в грядущей войне, считал, что победа куется на земле, а самолеты должны помогать с воздуха. Он оказался во многом прав.

Ил-2 был призван вместе с наземными войсками участвовать и в обороне, и в наступлении. Мощность огня у него была в три раза больше, чем у любого самолета в мире на тот момент.

Вооружение Ил-2 На крыльях самолета — две 20-миллиметровые пушки ШВАК (до 500 снарядов), а также два пулемета ШКАС калибра 7,62 миллиметра (1500 патронов). Ил-2 брал восемь реактивных снарядов РС-82, четыре РС-132 либо до 600 килограммов бомб; пилот мог вести стрельбу при помощи прицела ВВ-1, состоявшего из сетки, нанесенной на переднем стекле фонаря, и мушки на фюзеляже.

По данным исследователя Михаила Тимина, приведенным в материале «Тяжелый дебют летающего танка», к 22 июня 1941 года в войска было передано 93 штурмовика Ил-2. Большую часть — 61 самолет — получил 4-й Штурмовой авиационный полк, базировавшийся под Харьковом. Остальные были распределены по другим штурмовым авиаполкам.

Из приказа наркома обороны Сталина от 20 августа 1941 года «О составе авиаполков, вооруженных новой материальной частью»:

Ввиду того, что новые самолеты, вроде Ил-2, являются грозным оружием против врага, их необходимо иметь на всех фронтах

До 31 декабря 1941-го Красная армия получила 1,5 тысячи Ил-2. Они наносили большой урон вражеской авиации и приняли основной удар на себя. За начальный период войны было потеряно 1,1 тысячи Ил-2. Поскольку он был отлично бронирован и сохранял устойчивость, даже имея серьезные повреждения, основная причина потерь — неудачное маневрирование на малых высотах при плохих погодных условиях. К тому же бойцы спешно на них переучивались, сказывалось отсутствие опыта.

Однако дальше все пошло лучше. Успешно выступали штурмовики Ил-2 в составе ВВС Балтийского, Черноморского и Северного флотов.

Во время боев в Заполярье Ил-2 потопили свыше ста вражеских судов

В итоге Ил-2 участвовал во всех битвах Великой Отечественной войны, начиная от приграничных сражений 1941 года и заканчивая Берлинской операцией. Как и танк Т-34, штурмовик Ил-2 вынес на себе основную тяжесть войны.

Лучшим истребителем считаю Як-9

Если Ил-2 помогал бойцам на земле, то сами «летающие танки» прикрывали МиГи. МиГ-3 (И-200) был призван прийти на смену истребителям И-16 и И-153. Перед самой войной Сталин, обращаясь к летчикам призвал:

Я прошу вас, полюбите этот самолет

МиГ-3 — в первую очередь высотный истребитель, но также использовался как штурмовик и легкий пикирующий бомбардировщик. Особенно ценился за то, что мог подняться на высоту до 12 километров. Производился с декабря 1940-го по декабрь 1941-го, за это время было выпущено 3178 единиц. Как и Ил-2, он прошел всю войну.

Если он был таким мощным и универсальным и если Сталин призывал «полюбить его», почему было выпущено столь скромное количество этих машин? Он довольно специфичный: разгоняется до больших скоростей на большой высоте, достигает максимума — 640 километров в час — на высоте 7,8 километра. А все основные бои Великой Отечественной велись на малых и средних высотах. Большие потери среди МиГ-3 в воздушных боях 1941-го предрешили его судьбу, и с 1942-го он уже не выпускался.

Считалось, что МиГ-3 — машина сложная для управления и непригодная для новичков. С другой стороны, знавший его не понаслышке летчик Виталий Рыбалко называл МиГ-3 «машиной своеобразной», на которой «мог успешно летать боец со средней подготовкой». В руках асов эта машина становилась по-настоящему опасной для немцев. В самом начале войны генерал люфтваффе Гюнтер Кортен жаловался, что «новые скоростные истребители противника [МиГ-3] затрудняют действия частей воздушного флота».

22 июля 1941 года на своем МиГ-3 летчик Марк Галлай сбил вражеский мессершмитт в самом первом бою над Москвой. На нем же ас Покрышкин сбил свой первый мессершмитт Bf 109E, положив начало своему рекорду — 59 вражеских самолетов.

На фронтах МиГ-3 применялся в 1941-1943 годах — на Брянщине, на Кубани, в Молдавии и в Крыму. Звездный час МиГ-3 пришелся на бои за Москву, где он участвовал в отражении налетов немецкой авиации. Особенно успешное применение эти самолеты нашли в частях ПВО, где их использовали в качестве высотных перехватчиков и ночных истребителей. Там они были действительно незаменимы.

Заложенный в начале 1940-х, но до конца не реализованный потенциал истребителей МиГ нашел себя в послевоенное время, в эпоху самолетов первого поколения. Так, МиГ-9 стал пионером советской реактивной авиации.

На замену МиГ-3 пришел Як-9 конструкторского бюро Яковлева, и вот он оказался самым-самым. По итогу он был признан самым массовым советским истребителем Великой Отечественной войны. Производился с октября 1942 по декабрь 1948 года, было построено в общей сложности 16 769 единиц, пик производства пришелся на 1942-1945 годы. Завод №153 в день выпускал до двадцати Як-9.

При отличных скоростных и маневренных характеристиках Як-9 позволял работать на низких и средних высотах.

Боевые характеристики Як-9 Запас топлива — 322 кг. Двигатель: 1×М-105ПФ, мощность — 1×1180 л. с. (868 кВт). Максимальная скорость на высоте: от 512 км/ч до 577 км/ч в различных модификациях. Практическая дальность: от 848 км до 2285 км в различных модификациях. Практический потолок: от 9,4 км до 10,75 км. Время набора высоты 5 км: от 5,1 до 6,8 минуты в различных модификациях. Время виража на 1000 м: от 16-17 секунд до 26 секунд в различных модификациях. Вооружение: 1×20 мм пушка ШВАК (120 снарядов), 1×37 мм НС-37 (30 снарядов), 1×45 мм НС-45 (29 снарядов), 1×12,7 мм УБС (200 патронов).

К 1942-му году стало ясно, что армии необходим истребитель, способный утереть нос мессершмитту Bf 109. Як-9 стал главным оппонентом немца в воздушных боях. И это не тот случай, когда если сам себя не похвалишь, то никто не похвалит. Второй по результативности ас люфтваффе Герхард Баркхорн в своих мемуарах писал:

Я сражался против всех типов советских самолетов, в том числе полученных по ленд-лизу. Лучшим истребителем считаю Як-9

По большому счету, именно Як-9 позволил РККА улучшить прикрытие ударной авиации и вести успешные воздушные бои с люфтваффе.

Будучи конструктивным продолжением Як-1 и Як-7, но со всеми учтенными недостатками предшественников, Як-9 открыл простор для различных вариаций. Поэтому у него было такое большое количество модификаций.

«В марте 1943-го началось производство и четырехбакового Як-9 под индексом Як-9Д (дальний). Як-9 и Як-9Д выпускались одновременно в больших количествах с марта 1943 по июнь 1945 года. Еще одной распространенной модификацией Як-9 стал Як-9Т (танковый), также выпускавшийся с марта 1943 по июнь 1945 года. На нем вместо мотор-пушки ШВАК установили 37-миллиметровую пушку НС-37», — отмечается в книге Артема Драбкина «Я дрался на истребителе. Принявшие первый удар. 1941-1942».

С 1942 по 1945 год Як-9 активно применялся во всех операциях Великой Отечественной войны. Это самолет переломных битв. Впервые его использовали под Сталинградом, под Курском он стал одним из факторов победы.

«Воздушные рабочие войны»

Этот рассказ был бы неполным без пикирующего бомбардировщика Пе-2. Советский кинофонд включает в себя фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика», саундтреком к которому звучит песня «Туман» на стихи Кима Рыжова. Там есть строчка «Воздушные рабочие войны». Это именно про пикирующие бомбардировщики, в частности — про самый выдающийся в своем роде Пе-2.

Этот самолет авиаконструктора Владимира Петляков и Сергея Королева получил в ВВC РККА прозвище «Пешка». Как известно, пешка не только самая массовая фигура, но и единственная может стать ферзем. Примечательно, что Петляков и Королев создали его в шарашке. По трагическому совпадению, на втором году войны именно на нем Петляков разбился.

Накануне Великой Отечественной преобладала концепция «глубокой авиационной операции», в которой основная ударная сила возлагалась на средства дальней тяжелой авиации. Изначально это был высотный истребитель, но по ходу разработки он превратился в пикирующий бомбардировщик.

Задачи Пе-2 — бомбардирование стратегических объектов противника. Основные цели — железнодорожные станции и узлы, мосты и дороги, порты и причалы. Также он призван работать по транспортным и военным кораблям, подводным лодкам, уничтожать колонны авто- и бронетехники, бить по складам с боеприпасами и так далее. Высокая скорость позволяла Пе-2 действовать в светлое время суток.

В первые годы войны Пе-2 нес большие потери, но после того, как на него установили пулеметы Березина, он стал страшным оружием и мог противостоять самолетам блицкрига — юнкерсам Ju 87. В итоге Пе-2 стал основным фронтовым бомбардировщиком ВВС РККА. С 1940 по 1945 год было выпущено больше 11 тысяч единиц.

Тактико-технические характеристики Пе-2 Экипаж: три человека. Двигатель: 2х М-105Р мощностью по 1100 л. с. Максимальная скорость: 540 км/ч. Практический потолок: 8800 метров. Дальность полета: 1200 км. Масса пустого: 5863 кг. Максимальная взлетная масса: 7536 кг (нормальная взлетная). Размах крыльев: 12,6 м. Длина: 17,6 м. Высота: 4 м. Площадь крыла: 40,5 кв. м. Вооружение: 5х 7,62-мм пулеметов ШКАС, от 500 до 1000 кг бомбовой нагрузки.

В битве под Москвой Пе-2 оказались бесценны, поскольку наносили удары по колоннам и скоплениям немецких войск. В конце мая 1942-го на Западном фронте сформировали 204-ю Бомбардировочную авиационную дивизию (БАД), первоначально включавшую три полка Пе-2, а вскоре усиленную еще двумя полками. Работали Пе-2 на Брянском фронте, хорошо себя показали на подступах к Сталинграду. Под Курском оказались оптимальными с точки зрения соотношения причиняемого противнику ущерба и минимизации собственных потерь.

На завершающем этапе войны корпуса пикировщиков обеспечивали прорыв укрепленных рубежей противника, нанося удары по узлам сопротивления.

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Для того чтобы перечислить все самолеты, участвовавшие в Великой Отечественной войне, потребовался бы отдельный материал. Вот лишь некоторые из них. Это истребители И-16, И-153, И-15, Як-1, ЛаГГ-3; штурмовики И-15бис, И-153, Ди-6; фронтовые бомбардировщики СБ, Ар-2, Як-4, Су-2; дальние бомбардировщики ДБ-3, ДБ-Зф, ТБ-3 и ТБ-7; самолеты-разведчики Р-10, Р-5, Р-Z.

И что бы ни говорили про техническое отставание советского военного авиапрома накануне войны, это лишь часть правды. В 1930-е годы СССР вступила в эпоху коренной трансформации армии и перевооружения. Конструкторы обладали необходимыми знаниями и талантами, чтобы создавать лучшие машины в своем роде.

Если в начале войны в операциях участвовало от 200 до 500 советских боевых самолетов, то в 1945 году в Берлинской операции было задействовано уже 7500 самолетов. Советским истребителям удалось отвоевать у противника малые и средние высоты благодаря штурмовикам и ближним бомбардировщикам, а также обеспечить успешную боевую работу по немецким оборонительным позициям, узлам сосредоточения сил и транспортным коммуникациям. Это, в свою очередь, способствовало победоносному наступлению советских войск на заключительном этапе войны.

Вероломное нападение Германии застало нашу страну и армию врасплох в самый опасный момент трансформации и перехода на самолеты нового типа. Несмотря на этот вызов, СССР путем мобилизации ресурсов и массового героизма с достоинством преодолел эти трудности и вышел из войны сверхдержавой.