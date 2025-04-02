Что означал боевой клич древних новгородцев

«Умрем за Святую Софию!» — боевой клич новгородцев. Софийский собор был сердцем самобытный новгородской цивилизации на протяжении нескольких столетий.

Монета мудрости

София, Премудрость Божья, есть одно из имен Христа. Однако во всех известных случаях присяги новгородцы целуют икону Богородицы. Это заставляет думать, во-первых, что в Средние века не существовало известного иконографического типа св. Софии в виде огненного ангела, а во-вторых, что в Новгороде возобладало богородничное или женственное понимание Софии. Интересно, что на новгородских монетах изображался не князь, а София (ангел, представляющий собой мудрость). На них стоит надпись „Великого Новгорода“, тогда как на монетах русских княжеств всегда стояли имена князей.

Под защитой Премудрости

Святая София имела у новгородцев осязаемый символ — Софийский собор. Значение этого собора для Новгорода было столь велико, что новгородский летописец смело утверждал: «Где Святая София, тут Новгород!» Новгород был республикой — Господином Великим Новгородом. Собор Святой Софии являлся его духовным центром, и существовало поверье, что Новгород охраняется „Божественной Премудростью“.

Софийский собор заложил Ярослав Мудрый. В 1046 году в Новгороде чуть севернее сгоревшей ранее 13-главной деревянной церкви. В это время город управлялся его сыном, Владимиром Ярославичем. Стройка шла довольно быстро, и епископ Лука освятил собор уже в 1050-1052 годах. Сначала храм решено было не белить, и оставить кладку открытой. Стены внутри также остались открытыми. Полностью храм стал белым только через сто лет, в 1151 году.

Высокая честь

Софийский собор использовался не только для богослужения. Он являлся местом, где проходили различные государственные акты и торжественные церемонии, устраивались, например, приемы иностранных церемонии, здесь размещались библиотека и архив древнего Новгорода, хранились исторические ценности города, образцы мер и весов. Под звон Софии на площади перед собором собиралось всенародное вече, устраивались проводы воинов и встречи победителей. Церковь Святой Софии имела патрональное значение для Новгорода и всей его земли. Там хоронили владык, иногда князей и тех граждан, которые особенными подвигами и услугами отечеству удостаивались по смерти такой чести, преимущественно, когда они положили голову в бою за веру и новгородскую свободу. Быть погребенным во храме Святой Софии считалось самою высокою честью.

Жребий брошен

Новгородского архиепископа избирали на вече. Имена кандидатов писали на жребиях, которые клали на престол собора Святой Софии. Служили литургию. После окончания богослужения тянули жребий, который и определял имя нового владыки. Новгородцы считали, что именно таким образом лучше всего совершается божественное волеизъявление. Они говорили: «Не хотим избрания от человека, а желаем принять извещение от Бога — кого Бог захочет и Святая София».

Святая защита

В 1170 году Новгород был осажден суздальцами во главе с Андреем Боголюбским. Во время очередного штурма одна из стрел попала в икону Знамения. Из нее как из живой, потекли слезы, и Богородица повернула свой лик к новгородцам. На осаждавших напал ужас, и они, бросив оружие и обозы, в страхе побежали кто куда. Сейчас чудотворная икона установлена в Софийском соборе справа от Царских врат. В 1570 году Иван Грозный силой захватил Новгород и отдал его на разграбление опричникам. По легенде, когда голубь увидел с высоты храма жуткое побоище, он окаменел от ужаса. Одному из чудом уцелевших монахов было видение о том, что голубь этот послан горожанам как божественное обещание защиты и от всех врагов. Пока голубь на кресте – город сохраняется.

Странствия Креста

Во время немецкой оккупации в Новгороде был расквартирован инженерный корпус испанской «Голубой дивизии”. При отступлении крест с купола Софийского собора вывезли в Испанию как трофей. В 2002 году новгородскому архиепископу стало известно, что святыня находится в часовне музея Военно-инженерной академии Испании в Мадриде. В результате переговоров с испанским королем было принято решение о возвращении креста. И в 2004 году крест Софии вернулся в Великий Новгород.