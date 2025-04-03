Россиянка купила лотерейный билет в четыре утра и выиграла семь миллионов

Жительница Севастополя стала миллионершей благодаря раннему подъему. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда «Национальная лотерея».

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Работница асфальтового завода из Севастополя купила лотерейный билет в четыре часа утра, по пути на утреннюю смену. По словам женщины, у нее было странное предчувствие, что с ней должно случиться что-то хорошее. В результате она купила два билета и оба оказались выигрышными.

Лариса выиграла суперприз в онлайн-лотерее «Большая 8». Сумма выигрыша составила почти семь миллионов рублей (точная сумма 6 710 685 рублей). При выборе чисел россиянка, по ее собственному признанию, доверилась автоматическому выбору чисел.

«Мы приз выиграли просто случайно. Представляете, в 4 утра пошла на работу, взяла два билета и выиграла. Один, наверное, 750 рублей выиграл, а второй — суперприз», — сказала Лариса.

Когда Лариса получила уведомление о выигрыше, она не сразу поняла, какую именно сумму выиграла.

«Там было что-то вроде "6,7,6". Открываю, и мне даже плохо стало от неожиданности. В панике сразу написала мужу, чтобы срочно перезвонил. Когда поняла, что это правда, не смогла сдержать слез радости», — поделилась эмоциями счастливая победительница.

Лариса и ее муж планируют потратить деньги на покупку новой машины. Женщина призналась, что если ей снова повезет, то в следующий раз она купит новый дом.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка из Волгограда выиграла в лотерею «Русское лото» миллион рублей в День защитника Отечества. Женщина покупала билеты на каждый праздник.