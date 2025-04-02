Как в СССР появился самый странный нерабочий день

Сегодня уже мало кто помнит все праздники и памятные даты, которые некогда отмечались в Советском Союзе. Наверняка не все знают и о том, что во время войны 22 января считалось нерабочим днем. Эта дата была приурочена к трагическим событиям в истории, что, впрочем, и послужило причиной для ее последующего перевода в рабочие дни.

Перемены в жизни трудящихся

Незадолго до Великой Отечественной войны в трудовой жизни советских граждан произошли большие изменения. Многие из них были связаны с Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 27 июня 1940 года. Согласно данному акту, как утверждает автор издания «История отечественного государства и права» А. Б. Иванов, право на ежегодный оплачиваемый отпуск стало предоставляться гражданину лишь после 11 месяцев непрерывной работы. Между тем по Кодексу законов о труде 1922 года работник мог выйти в отпуск, отработав пять с половиной месяцев. Кроме того была сокращена продолжительность отпуска по беременности и родам со 112 до 63 дней.

Изменения коснулись и нерабочих дней. Как указывает в своем издании «История календаря и хронологии», С. И. Селешников, упомянутым Постановлением отменялись существовавшие в сельских местностях 6 особых дней отдыха, а также нерабочие дни 12 и 18 марта. 12 марта отмечался День свержения самодержавия, а 18 марта являлся Днем Парижской коммуны. Зато, согласно акту, объявлялись нерабочими сразу несколько других дней: 1, 2 мая, 7, 8 ноября, 5 декабря и 22 января. Перечисленные майские даты относились к Международному дню солидарности трудящихся, в ноябре праздновали годовщину Великой Октябрьской революции, а в декабре – принятие Сталинской Конституции.

Два события – одна дата

Что касается 22 января, то эта дата на самом деле была декларирована еще в середине 1920-х годов. Как утверждает Владимир Фортунатов, автор учебного пособия «Отечественная история», в то время 22 января считался Днем памяти жертв 9 января 1905 года. Этот день более известен как «Кровавое воскресенье». Тогда рабочие Петербурга направились к императорскому дворцу для того, чтобы вручить Николаю II коллективную Петицию о рабочих нуждах. Однако шествие власти разогнали. Против безоружных демонстрантов было применено оружие, в результате чего пострадали 439 человек: 299 было ранено, а 140 убито. При этом 11 погибших так и остались неопознанными.

Однако тогда, когда 22 января был объявлен нерабочим днем, он стал считаться еще и Днем памяти Владимира Ленина. По крайней мере так пишет в своей книге «Сталин: путь к власти» Юрий Емельянов. Впрочем, раньше траурные мероприятия, посвященные годовщине смерти вождя, проходили 21 января. И это неудивительно: именно 21 января 1924 года и ушел из жизни Ильич. Однако, если верить ежегоднику «Социальная история» (2008 год), о кончине Ленина рабочие и вправду узнали лишь на следующий день. Впоследствии в эти январские дни повсюду вывешивались флаги с траурной каймой.

«Навстречу пожеланиям»

22 января продолжал оставаться нерабочим днем всю Великую Отечественную войну. Примечательно, что, как указано в издании «Психология дискурса» под редакцией А. Л. Журавлева, Н. Д. Павловой и И. А. Зачесовой, в календаре за 1945 год 22 января уже не был выделен как «красный день». Однако таковым он все еще был. День смерти В.И. Ленина 22 января считался нерабочим днем в СССР вплоть до 1951 года. В августе 1951 года Политбюро постановило утвердить указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 22 января рабочим днем. Одной из причин такого решения стали печальные события, произошедшие в этот день в отечественной истории.

Также стоит отметить, что рабочим днем 22 января стал, что называется, «по заявкам трудящихся». В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1951 года, тест которого был приведен в «Сборнике законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР» (1959 год), в частности говорилось: