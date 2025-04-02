Какое будущее предрекал Земле автор теории «золотого миллиарда»

Выражение «золотой миллиард», означающее жителей богатейших стран Запада, прочно вошло в русский язык и политическую риторику. В марте 2023 года его в очередной раз употребил президент России Владимир Путин в своей статье, напечатанной в китайской газете «Жэньминь жибао». Однако мало кто вспоминает о трагической судьбе Анатолия Цикунова («Кузьмича») – советского учёного, который ввёл данное выражение в широкий оборот. В 1991 году Цикунов скончался при таинственных обстоятельствах.

Биография

Анатолий Кузьмич Цикунов родился в 1933 году в Смоленске. Воспитывался неграмотной матерью-чернорабочей, отец погиб на войне. Выучившись на механика в речном училище в Горьком, Цикунов работал во многих концах страны. Позже стал литературным сотрудником газеты «Смена», закончил факультет экономики и права Университета дружбы народов. Посвятив себя науке, в 1970 году Цикунов защитил кандидатскую диссертацию на тему экономической интеграции стран Восточной Африки. В период «застоя» он работал во Всесоюзном юридическом заочном институте.

Политические события конца 1980-х годов глубоко задели Цикунова. Взяв своё отчество в качестве псевдонима, учёный стал публиковаться как «А. Кузьмич». При жизни Цикунова его статьи выходили в газетах «Русское Воскресение», «Домострой», «Русский вестник», «Советский патриот», их перепечатывали другие издания.

Читатели гадали: кто же стоит за псевдонимом? Частенько вспоминали бывшего члена Политбюро Егора Кузьмича Лигачёва, который не поладил с Горбачёвым. Но лишь после смерти Анатолия Цикунова его настоящее имя было обнародовано.

Теория «золотого миллиарда»

В своих статьях Цикунов обвинял советские элиты в сознательном развале СССР в интересах Запада. Как юрист зарубежного профиля, автор разбирался в международных документах, ссылался на них, а поэтому его объяснения происходящих процессов звучали для публики весьма правдоподобно.

В четвёртом номере газеты «Воскресение» в 1990 году вышла статья «Россия и рынок в свете советского и международного права». В ней Цикунов рассуждал о так называемом «золотом фонде «одного миллиарда» и о «золотом миллиарде населения под солнцем благосостояния». Так он назвал группу стран, в приоритетном порядке потребляющих сырьё и энергию – США, Японию и страны Европейского экономического сообщества (будущий Евросоюз). По состоянию на 1990 год речь шла об 1/5 части населения планеты.

Советскому Союзу вместе со странами «третьего мира» Цикунов прогнозировал участь сырьевой колонии, которую Запад будет держать в узде. К 2000 году, по мнению «Кузьмича», должен был появиться единый мировой центр распределения ресурсов, опирающийся на вооружённые силы транснациональных корпораций (ТНК). Население Азии, Африки и СССР, как он считал, будут искусственно сокращать. Для этого якобы в странах со «вспомогательным населением» введут распределение по карточкам, талонам и пайкам на минимальное выживание. В 1995-2005 годах Цикунов ожидал установление власти «мирового правительства».

«Далеко идущая цель: сохранение контроля над естественными и природными ресурсами Земли в руках промышленно-финансовой элиты мира», – писал публицист.

С высоты прошедших десятилетий видно, что реальные тенденции автор щедро разбавил выдумками. Использование карточек на еду стало лишь характерной чертой «лихих девяностых» в бывшем СССР, а не общемировым «трендом». Идея же «золотого миллиарда» в том виде, в каком её представлял Цикунов, не осуществилась по сей день.

Жертва «жрецов»

По словам соратников, Анатолий Цикунов «прозябал за чертой бедности». После увольнения из института он жил за счёт гонораров, а также соглашался ради заработка читать лекции в разных городах. В мае 1991 года Цикунов выехал в командировку в Нижневартовск. В этом городе он и встретил свой последний час. Скандального публициста нашли мёртвым в номере гостиницы утром 20 мая.

«Смерть подозрительная, – отмечала журналист Наталья Оленева в газете «Русское воскресение», – Сидит в кресле, на столе сердечный препарат. Очень похоже на демонстрацию с готовым диагнозом».

Одни писали о «таинственной скоропостижной смерти» Цикунова, другие говорили, что он «погиб», а третьи даже утверждали, что его «убили» оружием, «не оставляющим улик». Народная молва поставила смерть «экономиста-патриота» в ряд других трагедий, объявленных происками «тёмных сил». В 1992 году журнал «Молодая гвардия» опубликовал стихи своего читателя «А. Леонова», которому принадлежат такие строки:

«Россия по-прежнему в бездне Террора коварных жрецов. Погиб Цикунов, и Евсеев, Застрелен Игорь Тальков».

Возможно, у «жрецов», кем бы они ни были, имелись причины, чтобы «убрать» Цикунова. За несколько месяцев до августовских событий 1991 года автор ставил перед читателями всё более острые вопросы. Например, в своей последней статье «С чёрного хода» Цикунов заговорил о признаках геноцида в отношении населения России. Он раскритиковал концессионные соглашения СССР и разрешение иностранцам приобретать акции предприятий. Особенно Цикунова волновала судьба земли.

«По данным ФАО ООН, к 2000 году в мире станет катастрофически не хватать пахотных земель, особенно на Западе. Миру грозит земельный кризис. Ищут выход за счёт России», — уверял «Кузьмич».

Привлекая внимание к судьбе «русских земель», Цикунов описывал «землю» скорее не как средство производства, а как сакральный объект и основу государственности. Его пессимистические прогнозы о том, что иностранцы массово завладеют русскими сельхозугодьями, как известно, не сбылись. Главными латифундистами России, по данным СМИ, сегодня являются вполне отечественные миллиардеры из списка Forbes. Но в 1991 году шокирующие обвинения Цикунова могли стать зерном «кристаллизации» народного протеста против рыночных реформ и приватизации. А потому его смерть, похоже, оказалась на руку очень многим.

Советский Союз переживал смутное время, а соратники публициста находились в оппозиции как к КПСС, так и к «демократам». Поэтому им не удалось добиться тщательного расследования его смерти. Сыграл роль тот факт, что Цикунов умер «в глубинке». Но его имя всё-таки не забыли. В 1994 году вышел из печати сборник его статей «Заговор мирового правительства: (Россия и «Золотой миллиард»)».

К общественно-политическим взглядам покойного «Кузьмича» можно относиться по-разному. Но, так или иначе, выдвинутая учёным концепция «золотого миллиарда» живёт своей жизнью, и в XXI веке она стала одной из основополагающих доктрин российского политического дискурса.