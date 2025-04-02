Почему Ленина нельзя выносить из Мавзолея

Вопрос содержания в Мавзолее тела основателя первого в мире социалистического государства Владимира Ленина активно обсуждается с момента распада Советского Союза. Есть много сторонников, выступающих за то, чтобы вынести вождя мирового пролетариата с Красной площади. Но существует примерно столько же противников.

© Е. Кацман «Ленин в Мавзолее», 1931 г.

Впервые предложение освободить Мавзолей прозвучало в период Перестройки — в 1989 году. Реакция последовала на это незамедлительно. Тогда идеологов выноса тела обвинили в кощунстве. Но прошло время — на смену 90-м годам пришли «нулевые», поколение которых знает о Ленине и его вкладе в мировую историю не так уж и много.

При этом у коммунистической партии по-прежнему большое количество последователей, считаться с которыми в условиях многопартийности в России просто необходимо. Проводилось множество социологических опросов, результаты которых подтверждают — против выноса тела Ленина выступает до 40% россиян. С учётом этого любые изменения, связанные с перемещением мумии вождя мирового пролетариата, пока невозможны.

По мнению ярых коммунистов, что-либо сейчас делать с телом дедушки Ленина, нельзя. Многие россияне, несмотря на свои политические взгляды, уважительно относятся к нему как к исторической личности, поэтому любые попытки предать тело земле могут привести к дестабилизации ситуации в стране.

Кстати, за «оставить всё как есть» выступает и российский лидер Владимир Путин. Глава государства в 2016 году обратил внимание на то, что каждое последующее поколение не имеет права уничтожать памятники прошедших эпох. Так забудутся уроки, которые должно выносить человечество из произошедших событий.

Существует также огромное количество «предсказаний», суть которых сводится к тому, что как только тело Ленина вынесут из Мавзолея, в России начнётся война. В дальнейшем предсказания немного разнятся — кто-то из провидцев уверяет, что после захоронения неминуемо наступит гражданская война, а кто-то утверждает, что страна окажется втянута в очередную мировую войну.

Ещё одна версия — за освобождением Мавзолея последует активация психотропного оружия невиданной силы, которое в помещении якобы припрятано.

Любой сценарий, из описанных выше — совсем не радостный. Поэтому лучше уж тратить ежегодно на содержание Ленина по 13 миллионов. Так спокойнее…