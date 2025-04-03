Почему шимпанзе Канзи считал себя человеком

Печальная новость из мира науки. Не стало одного из главных интеллектуалов среди обезьян: умер бонобо Канзи, живший в США. Этот удивительный шимпанзе умел говорить, играть в "Майнкрафт", жарил на костре маршмеллоу, смотрел фильмы, отлично шутил и обучал человеческому языку своих сородичей. Но самое главное - Канзи помог нам очень многое узнать не только о мире обезьян, но и о нас самих.

© Российская Газета

Но что сегодня нам известно об интеллекте животных? Насколько ученые продвинулись в его изучении? И какие тайны нам раскрыл умник Канзи? Об этом мы говорим с биологом, сотрудником Сколковского института науки и технологий, популяризатором науки и участником свыше 30 научных экспедиций в различные регионы России и мира Ильей Гомырановым.

Илья, человеку свойственно все мерить по себе. И даже оценивая интеллект животных, мы не можем от этого уйти. Но ведь любой комар или муравей - это отдельный мир и целая вселенная. Не случайно известный этолог Франс де Вааль написал книгу "Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?". И правда, достаточно ли?

Илья Гомыранов: Наука - это в принципе изобретение человека, поэтому, изучая мир, мы конечно, невольно приводим происходящие в нем явления к понятной нам системе, используя понятия и образы, которые нас окружают.

Франс де Вааль, безусловно, был прав: изучая интеллект животных, мы исходим из известных нам представлений. Ведь что мы, в принципе, понимаем под интеллектом? Умение решать сложные логические задачи, обладать воображением, то есть представлять разные варианты развития ситуации, предвидеть результат. Наконец, способность шутить, играть, видеть сны. Обладать памятью. И конечно, сопереживать, сочувствовать ближнему. Сегодня у ученых нет сомнений в том, что животные в разной степени владеют всеми этими качествами.

Канзи это определенно доказал.

Илья Гомыранов: Канзи был во многом уникален. В отличие от других исследуемых обезьян он жил не среди людей, а среди своих сородичей, в семье бонобо. Причем его можно назвать самоучкой. Потому что вообще-то говорить изначально обучали его маму, Канзи был малышом и просто болтался у нее в этот момент на шее, скучал. Но мама в учебе не преуспела, она знала всего несколько слов. А вот Канзи быстро понял, что, обучившись языку людей, он может попросить, например, вкусный банан или мармеладку. Конечно, голосовые связки у обезьян устроены иначе, говорить, как мы, они не могут, - Канзи учился йоркишу - языку, где карточки с картинками обозначают слова и целые понятия, и в общении он умело оперировал ими.

К концу своей жизни, когда ему было 44 года, этот шимпанзе знал около 1000 слов, на которых свободно говорил, и еще 3000 слов он понимал. Для сравнения: с таким словарным запасом мы сможем в другой стране легко объясниться, например, в отеле или ресторане, поддержать простую беседу. И еще он обучал языку людей своих сородичей. Правда, они в итоге узнали совсем немного слов. Возможно, Канзи оказался не очень хорошим педагогом или они не очень хорошими учениками. Интересно, что, когда Канзи просили разложить карточки с людьми и обезьянами в две разные кучки, очень часто он причислял себя к людям. И когда ему замечали: "Почему, Канзи, ты же шимпанзе?" Он отвечал: "Какой же я шимпанзе, я же умею говорить".

Мы можем назвать Канзи самым умным среди обезьян, с которыми проводились эксперименты?

Илья Гомыранов: Пожалуй, да. Хотя мы знаем немало и других примеров обезьян-интеллектуалов. Например, горилла Коко, которой не стало в 2018 году, рассказывала о том, какие она видит сны, какие смотрит фильмы. Она, например, говорила: вот тут будет сцена, которая Коко очень сильно расстраивает. Еще она отлично шутила: спрячет кошелек, и предлагает его найти, потом говорит: "Вот же он, смотри, как смешно". Для нее завели даже свой ютуб-канал, где она общалась с различными знаменитостями.

Все это эксперименты в лабораторных условиях. Этих обезьян все-таки обучали люди. А как доказать, что у животных есть интеллект в дикой природе?

Илья Гомыранов: Тут, конечно, мы должны быть благодарны уникальным исследованиям британского приматолога Джейн Гудолл, которая долгие годы жила среди шимпанзе прямо в джунглях. Открытие Джейн Гудолл в 1960 году того факта, что шимпанзе изготавливают и используют орудия, считается одним из величайших достижений науки XX века. Шимпанзе достают термитов из термитников с помощью тонких веточек, при помощи ветвей они добывают и мед диких пчел из дупел. Чтобы разбивать орехи, используют камни и в качестве молотка, и в качестве наковальни. Гудолл запечатлела удивительные наблюдения в своих книгах. Чего, например, стоит история про хитроумного шимпанзе Майка, который был самым слабым из взрослых самцов, а потому находился на последнем месте в иерархии. Зато он оказался очень умным: однажды вооружился пустыми канистрами из-под керосина, стал ими сильно греметь, напугал сородичей, сместил Голиафа с доминантной позиции и стал в группе главным.

Илья, какие тесты проводятся над животными, чтобы доказать, что они умеют сопереживать, что у них есть память, что они умеют играть?

Илья Гомыранов: Базовый тест с зеркалом, его проводят уже много-много лет. Его смысл в том, чтобы доказать, осознает ли себя животное как личность. Так, обезьяне во сне ставили на лбу небольшую красную точку и подводили к зеркалу. Она начинала стирать это пятнышко. Сложнее проводить этот тест, например, с касатками. Но доказано, что и они реагируют на зеркало: начинают кружиться, пытаются рассмотреть, что там у них на спине.

Не счесть примеров, доказывающих, что животные испытывают сочувствие. Так, известный интеллектуал среди попугаев Алекс, знавший 500 слов, однажды случайно порвал документы своей хозяйки. Она обиделась и перестала с ним разговаривать, тогда Алекс попытался ее успокоить и сказал: "Прости меня..."

Мы знаем, что крысы испытывают тревогу, когда кому-то из их сородичей плохо. Они даже проводят реанимационные действия, когда кто-то из крыс потерял сознание: покусывают это животное за язык.

Известно, что вороны обладают отличной памятью. Более того, они бывают и злопамятны. Например, могут очень долго преследовать собаку или человека и постоянно нападать, если этим птицам когда-то причинили боль. А еще вороны умеют играть. А это яркое свойство интеллекта. Они, например, любят скатываться со снежных крыш. Или бросать камешки на автомобили: им любопытно, какой будет звук.

Очень интересные исследования были проведены с муравьями. Было доказано, что они умеют считать. Им это необходимо, чтобы умело передвигаться в пространстве. Причем у них есть свой язык, они передают информацию движением усиков и с помощью запахов. Считают они хорошо до шести, дальше начинают ошибаться. Удивительно, но они еще и могут обобщать, когда видят какую-то закономерность. К слову, это соотносимо и с объемом памяти у людей. Если нам с вами будут объяснять, как пройти туда-то, мы шесть поворотов запомним с ходу, а потом начнем немного путаться.

Почему человек с его интеллектуальными возможностями до сих пор не смог разгадать язык животных?

Илья Гомыранов: Это очень сложная задача. Нужно понять, что значит тот или иной звук. К тому же языки бывают и не звуковые, животные общаются запахами, движениями и даже различными метками. Сегодня доказано, что пчелы передают информацию в танце. Начало расшифровке языка пчел положил австрийский зоолог Карл фон Фриш, за что получил Нобелевскую премию. Я надеюсь, что продвинуться в понимании языка животных нам поможет искусственный интеллект.

Илья, чему нас научил Канзи, какой вывод человек может сделать из общения с ним?

Илья Гомыранов: То, что человек не уникален, мы далеко не вершина эволюции. И неизвестно, к чему привели бы шесть миллионов лет эволюции, если бы развитие пошло немного по другой линии. В одном из интервью Джейн Гудолл призналась: