В США школьники поймали панцирника весом 80 килограммов

В США 14-летние школьники из штата Техас поймали огромного миссисипского панцирника весом более 80 килограммов. Об этом пишет Houston Chronicle.

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Натан Купер и Пирс Паркс дружат и часто ходят на рыбалку вместе. 22 марта Купер предложил поудить рыбу в реке Буффало недалеко от дома. Подростки забросили снасти около полудня, однако им пришлось ждать первой серьезной поклевки два часа.

Купер рассказал, что, когда рыба попалась на крючок, он решил, будто «поймал каменную стену». Паркс поспешил на помощь приятелю, и они начали сражаться с огромный панцирником вместе. У школьников ушло полтора часа, чтобы вытащить рыбу на берег и измерить.

Выяснилось, что их улов был длиной более двух метров и весил 81 килограмм. Купер и Паркс сфотографировались с рыбой и выпустили ее. Теперь друзья снова собираются отправиться на то же место, чтоб порыбачить.

Ранее сообщалось, что мальчик из американского штата Техас поймал три рыбы за один день и установил три рекорда среди юниоров. Ему удалось добыть крупного окуня, а также белого и черного краппи.