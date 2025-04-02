Как в Советском Союзе случился голубиный бум

Голуби — эти привычные городские птицы — в какой-то момент стали настоящим символом в СССР. Их разводили тысячами, строили голубятни во дворах и даже на крышах заводов, а всё началось с одного рисунка великого Пабло Пикассо. Но вот парадокс: сам художник, подаривший миру знаменитого «голубя мира», посмеивался над этой идеей. Давайте разберёмся, как в Советском Союзе вспыхнул голубиный бум и почему Пикассо находил это забавным.

© Ной с голубем на мозаике в соборе Святого Марка, Венеция

Люди держат голубей с древних времен, и причины для этого всегда были разные. Одни видели в этом источник дохода, продавая птиц на рынке. Другие увлекались селекцией и выводили новые породы. Третьи использовали голубей для почтовой связи. Многие просто наслаждались общением с этими красивыми птицами.

В Советском Союзе популярность голубей достигла небывалого уровня. Почти в каждом дворе можно было увидеть голубятню. Это хобби захватило миллионы людей разных возрастов и профессий. Но что именно привлекало советских граждан в разведении голубей? Давайте попробуем разобраться.

Не просто развлечение

С давних времен голубей использовали как почтовых птиц. Жители Древней Греции, Рима, Персии, Иудеи и Индии активно пользовались их услугами. Особенно интересным был период наполеоновских войн во Франции, когда пернатых курьеров привлекали не только для доставки военных донесений и любовных записок, но даже для перевозки драгоценностей.

В те времена голубиная почта считалась более быстрой, чем обычная, при этом ее надежность оставалась на высоком уровне. Благодаря этому голуби стали незаменимыми помощниками для передачи важной информации.

В России голубеводство переживало взлеты и падения. Иногда оно становилось невероятно популярным, а иногда почти исчезало, но затем неизменно возрождалось. Например, во время Второй мировой войны владельца голубятни могли даже расстрелять. Зато в 1950-е годы ситуация изменилась: голубеводам давали дополнительные выходные, чтобы они могли ухаживать за своими птицами.

Среди тех, кто увлекался голубями, встречались не только простые граждане, но и высокопоставленные лица государства. Такое хобби объединяло людей разных социальных слоев, создавая особую культуру любителей этих птиц.

Известные голубятники прошлого

Первым известным голубеводом в истории России стал граф Орлов, фаворит Екатерины II. Именно в его поместье крестьяне вывели турманов — породу, которую и сегодня ценят во всем мире. Самых эффектных голубей граф преподносил императрице в качестве подарков. Он отбирал птиц с изящными маленькими клювами и красивыми «вихрями» перьев на головах, что делало их особенно примечательными.

Благодаря покровительству Орлова голубеводство получило новый импульс для развития. Именно его усилия помогли этой традиции укрепиться в России.

© Сохранившийся до наших дней дом-голубятня графа Орлова в Москве

Голуби считаются идеальными почтальонами среди пернатых. Природа наградила их уникальной памятью на окружающие детали и врожденным чувством направления к родному гнезду. Эти птицы способны преодолевать сотни километров, чтобы вернуться домой. Именно поэтому их часто брали в путешествия — для надежной связи с родными местами.

Интересный случай произошел в 1871 году с немецким принцем Фридрихом Карлом. Он привез из Парижа в Берлин голубку и подарил ее своей матери. Птица провела в клетке четыре года, но, едва оказавшись на свободе, сразу же отправилась обратно в парижскую голубятню.

Кстати, существует легенда, что успех семейства Ротшильдов во многом связан с этими удивительными птицами. Благодаря голубиной почте финансисты узнали о результатах битвы под Ватерлоо на два дня раньше других. Такое преимущество дало им возможность выгодно манипулировать французскими ценными бумагами и значительно приумножить свое состояние.

Голуби на войне

Голубиная почта получила распространение по всему миру, включая Австралию и Новую Зеландию. В начале Первой мировой войны, когда радиостанции еще не были широко доступны, голуби стали главным способом доставки срочных донесений на линии фронта. К почтовым птицам относились с глубоким уважением — как англичане и французы, так и немцы и русские высоко ценили их роль в военных операциях.

© Британские солдаты выпускают почтового голубя во время Первой мировой

Голубей, погибших при доставке почты, хоронили с особыми почестями, а самым выдающимся даже присваивали воинские звания. Например, в британской армии голубь под номером 888 дослужился до звания полковника. После нескольких лет безупречной службы его похоронили с церемонией, соответствующей высокому военному рангу.

С изобретением радиостанций и телеграфа голубиная почта стала использоваться реже, но не исчезла полностью. В экстренных ситуациях на пернатых курьеров по-прежнему полагались, а также применяли их для аэрофотосъемке. Во время Второй мировой войны нацисты требовали сдавать всех домашних голубей на оккупированных территориях. За нарушение этого правила людей могли расстрелять. Несмотря на опасность, некоторые жители прятали птиц, рискуя собственной жизнью.

В Ростове-на-Дону стоит памятник школьнику Вите Черевичкину, казненному немцами за спрятанных голубей. Однажды нацисты заметили, как подросток выпускает птиц неподалеку от их штаба. В тот же день их выбили из города, но Витю нашли мертвым с голубем в руках. До сих пор неизвестно, отправлял ли он донесения или подавал сигналы через птиц. Ясно лишь одно: он предпочел ослушаться приказа врага, даже ценой своей жизни.

Как голубь стал птицей мира

Всё началось в 1949 году, когда в Париже и Праге проходил Всемирный конгресс сторонников мира. Организаторы искали яркий символ, который бы объединил людей после ужасов Второй мировой войны. Французский поэт Луи Арагон зашёл в мастерскую Пабло Пикассо и среди множества эскизов заметил литографию с голубем. Это была не абстрактная птичка, а вполне реальный голубь — подарок от художника Анри Матисса. Пикассо изобразил его с мохнатыми лапками, сидящим на земле, без всякой оливковой веточки в клюве.

© Оригинальный рисунок голубки мира Пабло Пикассо 1949 года

Арагон решил: вот он, идеальный «голубь мира»! Пикассо не возражал, и вскоре плакаты с этой птицей украсили улицы городов. Рисунок стал символом пацифизма, облетел весь мир, а в СССР получил особую популярность. Но сам Пикассо смотрел на это с иронией — и скоро мы узнаем, почему.

СССР и голуби: от символа к массовому увлечению

В Советском Союзе голубь мира Пикассо оказался как раз кстати. Страна, пережившая войну, стремилась к миру, а коммунистическая идеология всячески поддерживала пацифистские настроения. Однако настоящий бум начался в 1957 году, когда Москва готовилась принять VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Именно голубь Пикассо стал символом этого события.

В кремлевских кабинетах решили, что на стадионе во время открытия фестиваля выпустят 34 тысячи голубей — по числу участников. Проблема заключалась в том, что у столичных голубятников не было такого количества птиц. Задача оказалась непростой, но её предстояло решить.

Тогда партия поставила задачу: за год развести в Москве необходимое количество голубей. Каждое предприятие и организация получили указание построить голубятни. Туда заселили купленных птиц, а за ними закрепили сотрудников, освобожденных от основной работы. Теперь уход за голубями стал их главной обязанностью. Голубятни появились не только на предприятиях, но и во многих обычных московских дворах.

За год москвичи не просто выполнили план — они его перевыполнили. По приблизительным подсчетам, в городе появилось около 80 тысяч голубей. На открытии фестиваля в небо выпустили огромную стаю птиц, как и задумывалось. После праздника голуби остались, а вместе с ними появилось немало людей, для которых голубеводство превратилось в настоящее увлечение.

Почему Пикассо смеялся над своим голубем?

А теперь вернёмся к Пикассо. Художник, чей голубь стал символом мира, относился к этому с изрядной долей сарказма. Дело в том, что он знал голубей как никто другой. Его отец, тоже художник, держал голубятню и с детства приучал Пабло рисовать этих птиц — мальчик даже дорисовывал им лапки на отцовских картинах. Став взрослым, Пикассо и сам разводил голубей, наблюдал за ними и прекрасно понимал их характер.

© Вариант голубки мира 1961 года

Однажды, беседуя с русским писателем Ильёй Эренбургом, он со смехом заметил: «Голуби — жадные и драчливые птицы, непонятно, почему их сделали символом мира!» Пикассо удивляло, как эти пернатые, готовые сражаться за крошку хлеба, стали олицетворением гармонии. Он не спорил с выбором Арагона, но ирония ситуации его явно забавляла. Тем более что его голубь, простой и реалистичный, превратился в глобальный символ почти случайно.

Голубиное нашествие

Голубиный бум в ССР постепенно набирал обороты. Голубями занимались взрослые мужчины и дети. Мальчишки откладывали с обедов копейки, чтобы купить парочку голубей. Птиц использовали как средство оплаты, их обменивали на особей других пород и даже воровали. К 70-м годам в Москве насчитывалось уже около двух тысяч голубятен, а в 80-е — целых 2,5 тысячи клубов заводчиков голубей. Птиц выпускали на Олимпиаде-80, фестивалях и даже соревнованиях почтовых голубей.

В начале 80-х наступил момент, когда птиц стало слишком много. Власти даже начали пропаганду вкусного и питательного голубиного мяса. Хотя гурманов нашлось немало, повлиять на популяцию птиц они не могли. Дошло до того, что в некоторых местах ставили знаки для автомобилей «Осторожно, голуби!». Похожая ситуация была и во многих других городах.

Голубиный бум и его следы

Голубиный ажиотаж продолжался до начала Перестройки. Тогда люди начали отказываться от любимого занятия, ведь нужно было думать о том, как выжить и прокормить семью. Постепенно голубеводство стало уделом отдельных увлеченных энтузиастов, объединенных в клубы и ассоциации. Количество голубей постепенно уменьшилось и нормализовалось.

Голубятни начали исчезать из дворов, а массовое увлечение сменилось другими хобби. Но память о тех временах осталась: многие, кто рос в 70-е и 80-е, до сих пор вспоминают, как гоняли голубей или забирались на покосившиеся голубятни. А «голубь мира» Пикассо так и остался в истории — лаконичный, узнаваемый и немного ироничный, как и сам художник.

Интересно, что этот символ до сих пор вдохновляет людей. Его можно встретить на старых открытках, значках и даже в школьных учебниках. А началось всё с одной случайной литографии, которая неожиданно для Пикассо изменила мир.