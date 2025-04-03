Как советская кинозвезда заставляла страдать своего знаменитого мужа

Работавшая в санатории в Барвихе москвичка вспомнила, как актриса Валентина Серова заставляла страдать своего знаменитого мужа Константина Симонова.

Работавшая в санатории в Барвихе москвичка вспомнила, как актриса Валентина Серова заставляла страдать своего знаменитого мужа Константина Симонова. Об этом она написала в группе «Другая сторона Москвы» в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Все началось с обсуждения дома 16\5 на Малой Никитской улице, в котором когда-то прожали многие советские знаменитости — приемный сын легендарного маршала Советского Союза Климента Ворошилова, сын председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина, а также известная актриса Валентина Серова.

«Я работала в 4-м Главном управлении при Минздраве СССР в санатории «Барвиха» с 1975 по 1995 годы. И Симонова обслуживала с его молодой женой, которая очень любила молодых, а он очень страдал от этого…» — прокомментировала публикацию одна из пользовательниц сети.

А после поделилась подробностями:

«Симонов ее утром, после завтрака, искал по процедурным кабинетам. И всех нас спрашивал о ней. А она возвращалась к обеду: ее забирала машина и привозила обратно. В «Барвихе» была проходная, поэтому охранники видели, кто с ней. А его все уважали и ничего ему не говорили. Не хотели его огорчать, он был очень милый пожилой человек».

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На фото (слева направо): кинорежиссер Григорий Александров, актриса Валентина Серова, писатель Константин Симонов и актрисы Любовь Орлова и Татьяна Окуневская. Москва, 1945 год