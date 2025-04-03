Почему солдат учат разворачиваться именно через левое плечо

Русская семерка

Команды «Направо», «Налево» и «Кругом» относятся к числу базовых в строевой подготовке. Их выполнение начинают осваивать еще школьники на уроках физкультуры. И если с первыми двумя все более или менее ясно, то выполнение команды «Кругом» имеет свои тонкости. Когда раздается команда «Кругом», ее по умолчанию выполняют через левое плечо.

Зачем солдат учат разворачиваться через левое плечо
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Причины этому надо искать в истории оружия и военной подготовки.

В армиях прошлого

С самых древних времен воин носил меч на левой стороне, и в левой же руке держал щит. В правой он мог держать копье или дротик. Объясняется это просто: большинство людей на земле правши. Самые ранние элементы строевой подготовки возникли, вероятно, еще в античные времена, тогда, когда возник тип построения фалангой. Римляне уже демонстрировали разнообразные приемы, позволявшие им быстро перестраиваться в бою. В более поздние времена средневековые воины в пешем строю также демонстрировали разнообразные боевые приемы, подобные тем, что можно видеть в современных исторических фильмах – «стена щитов» и т.п.

Понятно, что без четкого выполнения команд, аналогичных нашим «Направо», «Налево» и «Кругом», обойтись было невозможно. И тем более понятно, что четко и быстро совершить оборот на 180 градусов при выполнении команды «Кругом» можно было лишь через левое плечо. Иначе солдатам мешали бы щиты и разнообразное колющее и режущее оружие.

С появлением огнестрельного оружия мушкеты, фузеи и пищали носили также на левом плече. Поэтому, когда в армиях Европы с легкой руки прусского короля Фридриха Великого широко распространилась знаменитая муштра (шагистика), солдаты в пудреных париках и с кремневыми ружьями продолжали действовать в строю как и воины в доспехах и с мечами.

В наши дни

У современных военных вооружение и обмундирование, разумеется, претерпело серьезные изменения. Однако при выполнении команды «Кругом» солдат по-прежнему совершает поворот через левое плечо.

Отчасти это происходит в силу традиции, ведь в армии традиции чтут и сохраняют, как нигде. Вооруженные Силы Российской Федерации сохранили Строевой устав Советской Армии, которая, в свою очередь, базировалась на уставе Русской Императорской армии. Источником же для этого устава были регламенты, введенные в XVIII веке в прусской армии королем Фридрихом Великим.

Вторая причина сохранения поворота через левое плечо в том, что оружие (автомат) по-прежнему находится с левой стороны. И, несмотря на то, что сейчас уже нет опасности насадить соседа при повороте на штык, команда «Кругом» все же выполняется через левую сторону.

Описание выполнения команды «Кругом» в современной Российской армии выглядит так: «Повороты кругом производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на правом носке. Повороты выполняются на два счета: на первый счет следует повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу; на второй счет — кратчайшим путем приставить другую ногу».

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