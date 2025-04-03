Зачем солдат учат разворачиваться через левое плечо

Команды «Направо», «Налево» и «Кругом» относятся к числу базовых в строевой подготовке. Их выполнение начинают осваивать еще школьники на уроках физкультуры. И если с первыми двумя все более или менее ясно, то выполнение команды «Кругом» имеет свои тонкости. Когда раздается команда «Кругом», ее по умолчанию выполняют через левое плечо.

Причины этому надо искать в истории оружия и военной подготовки.

В армиях прошлого

С самых древних времен воин носил меч на левой стороне, и в левой же руке держал щит. В правой он мог держать копье или дротик. Объясняется это просто: большинство людей на земле правши. Самые ранние элементы строевой подготовки возникли, вероятно, еще в античные времена, тогда, когда возник тип построения фалангой. Римляне уже демонстрировали разнообразные приемы, позволявшие им быстро перестраиваться в бою. В более поздние времена средневековые воины в пешем строю также демонстрировали разнообразные боевые приемы, подобные тем, что можно видеть в современных исторических фильмах – «стена щитов» и т.п.

Понятно, что без четкого выполнения команд, аналогичных нашим «Направо», «Налево» и «Кругом», обойтись было невозможно. И тем более понятно, что четко и быстро совершить оборот на 180 градусов при выполнении команды «Кругом» можно было лишь через левое плечо. Иначе солдатам мешали бы щиты и разнообразное колющее и режущее оружие.

С появлением огнестрельного оружия мушкеты, фузеи и пищали носили также на левом плече. Поэтому, когда в армиях Европы с легкой руки прусского короля Фридриха Великого широко распространилась знаменитая муштра (шагистика), солдаты в пудреных париках и с кремневыми ружьями продолжали действовать в строю как и воины в доспехах и с мечами.

В наши дни

У современных военных вооружение и обмундирование, разумеется, претерпело серьезные изменения. Однако при выполнении команды «Кругом» солдат по-прежнему совершает поворот через левое плечо.

Отчасти это происходит в силу традиции, ведь в армии традиции чтут и сохраняют, как нигде. Вооруженные Силы Российской Федерации сохранили Строевой устав Советской Армии, которая, в свою очередь, базировалась на уставе Русской Императорской армии. Источником же для этого устава были регламенты, введенные в XVIII веке в прусской армии королем Фридрихом Великим.

Вторая причина сохранения поворота через левое плечо в том, что оружие (автомат) по-прежнему находится с левой стороны. И, несмотря на то, что сейчас уже нет опасности насадить соседа при повороте на штык, команда «Кругом» все же выполняется через левую сторону.

Описание выполнения команды «Кругом» в современной Российской армии выглядит так: «Повороты кругом производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на правом носке. Повороты выполняются на два счета: на первый счет следует повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу; на второй счет — кратчайшим путем приставить другую ногу».