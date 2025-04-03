Какой след оставили скифы в истории земной цивилизации

Свирепые и лихие воины, безжалостные к врагам, искусные лучники и наездники – вот образ скифов, который создали античные авторы, в том числе Геродот (484-425 гг. до н. э.). Но вряд ли можно полностью доверять сочинениям греков, ведь скифы для них были враждебным народом. Именно они долгое время оказывали ожесточенное сопротивление распространению власти эллинов на восток. И хотя скифы не оставили после себя памятников древней письменности и архитектуры, их вклад в культуру человечества по-своему уникален. Так чему же представители этого народа научили соседние племена?

Народ мастеров и ювелиров

Согласно официальной версии, скифы переселились в Европу из Азии. В VIII веке до н. э. они перекочевали с предгорий Алтая в Северное Причерноморье. И вплоть до IV века нашей эры представители этого индоевропейского народа жили на юге России и Украины, то расширяя границы своих владений, то отступая под натиском неприятеля в донские степи.

О культуре скифов можно судить по их многочисленным захоронениям. Археологи нашли большое количество курганов (Куль-Оба, Чертомлык, Толстая Могила, Солоха, Келермес и др.), в которых люди были погребены вместе с ювелирными украшениями, оружием, воинскими доспехами, предметами быта. Кто не слышал про знаменитое скифское золото? Массивные украшения из драгоценного металла, обнаруженные в захоронениях, заставляют поражаться мастерству древних ювелиров.

Но не только золото интересовало этих людей. Оружие скифов – мечи, луки и стрелы с бронзовыми наконечниками – свидетельствует о том, что данный народ одним из первых в истории человечества освоил технику изготовления предметов из металла: железа, бронзы, серебра. Именно у скифов соседние племена переняли этот бесценный опыт.

Вклад скифов в мировую культуру не ограничивается искусными ювелирными изделиями и острыми клинками. Их мастера, обладавшие редким художественным дарованием, украшали домашнюю утварь и амулеты, ножны, рукоятки мечей и колчаны для стрел причудливым орнаментом, состоящим из череды животных (в основном оленей, козлов, коней, хищных птиц и фантастических зверей), изображенных в движении. Например, часто можно увидеть орла, терзающего свою добычу, или двух оленей, схлестнувшихся в поединке. Так сформировался особый стиль художественного искусства, отличающийся тематикой животного мира, живостью, яркой характерностью и динамикой.

При украшении изделий из металла древние мастера использовали техники литья, чеканки, тиснения, ковки и резьбы. Известно, что с V века до нашей эры греки начали частично перенимать скифский стиль художественного изображения животных. Наряду с посудой и бытовыми предметами в скифских захоронениях также находят керамические фигурки животных, которые имели ритуальное значение и могли исполнять роль оберегов. Так что соседние племена вполне могли перенять у скифов технологии обжига и росписи глиняных изделий.

Кожаные штаны - новинка от скифов

Но не только гончарное, оружейное дело и ювелирное искусство было развито у скифов. Этот народ издревле умел обрабатывать шкуры животных. Шитье различной одежды из кожи было полезным навыком, ведь на степных просторах часто дуют холодные ветры, от которых необходимо защищаться.

По мнению большинства историков, именно скифы первыми придумали и стали носить штаны, они были длинными и кожаными. Причиной, побудившей их этому нововведению, стал преимущественно кочевой образ жизни. Когда большую часть дня проводишь на коне, штаны просто необходимы. Вслед за скифами штаны стали носить сарматы, кельты, германцы, а затем и галлы. Цивилизованные римляне впервые увидели этот предмет одежды во время боевых стычек с германскими племенами. Поначалу к такой «варварской» выдумке представители античной культуры отнеслись свысока. В 397 году римские императоры Гонорий и Аркадий официально запретили носить этот предмет одежды. За нарушение высочайшего указа модники того времени рисковали потерять имущество, и им даже грозило изгнание. Но интересы римской армии, которая почти вся воевала на лошадях, и здравый смысл постепенно взяли верх над консервативными взглядами, удобство и практичность штанов были оценены по достоинству.

Они приручили лошадей

И все же, несмотря на все вышеперечисленные заслуги, наиболее значительным вкладом скифов в развитие нашей цивилизации большинство историков считают одомашнивание лошадей. Произошло это примерно 5 тысяч лет назад, когда этот народ жил на территории Алтая и Центральной Азии.

Вообще, лошади всегда были для скифов больше, чем просто животными. К ним относились как к боевым соратникам, скакуны являлись неотъемлемой частью быта древних кочевников. Скифы слыли такими превосходными наездниками и так чувствовали лошадей, буквально сливаясь с ними в одно целое, что их мастерство и грация породили, по мнению некоторых исследователей, мифы о кентаврах (полулюдях-полулошадях) у древних греков.

Археологи неоднократно находили останки лошадей в скифских курганах. Так, в 2009 году на севере Казахстана, неподалеку от селения Ботай, ученые обнаружили зубы и кости коней, живших пять с половиной тысяч лет назад. Это самые древние животные данного вида, останки которых доводилось исследовать археологам. А поскольку в те времена на указанной территории жили скифы, это означает, что именно они первыми приручили лошадей.

По мнению большинства ученых, сначала коней использовали для перевозки различных грузов, как вьючных животных. Первые скифские лошади были мощными и тяжелыми, если судить по сохранившимся костям. Но после того как жители Центральной Азии и Алтая научились верховой езде, древние селекционеры стали отбирать наиболее резвых, выносливых и быстрых скакунов. Так и были выведены скифские лошади, слава о которых распространилась по всему миру.

Нередко в военном походе у одного воина-кочевника было несколько лошадей. Периодически он пересаживался с одного скакуна на другого, что позволяло увеличивать скорость передвижения скифского войска.

Кстати, греки и римляне вслед за другими народами переняли у скифов не только навыки верховой езды, но и тактику ведения боя на колесницах, запряженных боевыми конями.