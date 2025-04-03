Чем старые карты Каспийского моря шокируют ученых

Пока человечество не изобрело современные средства передвижения, позволяющие сравнительно быстро попасть из одного уголка земного шара в другой, представления людей о далеких странах и городах часто были ошибочными. Вот и хорошо всем знакомый Каспий казался западноевропейским, ближневосточным и индийским ученым загадочным водоемом. На большинстве карт Античности и Средневековья это море изображено как океанский залив.

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Почти все древнегреческие ученые считали, что Гирканское (Каспийское) море является частью океана, их точка зрения нашла свое отражение на картах той эпохи. Об этом кандидат исторических наук Тамила Халилова написала в статье «Представления о Рипейских горах в древнегреческой и индоперсидской литературе», которая опубликована в журнале «Вестник Международной академии наук» (№ 1 за 2020 г.). Исследовательница отметила, что на севере античные авторы обычно располагали таинственные Рипейские горы, омываемые Гирканским морем.

«Схемы Земли, составленные по описаниям Гекатея Милетского, Эратосфена, Страбона, карта Птолемея, как и схематическая Пейтингеровская карта, изображали Гирканское (Каспийское море), вытянутым с запада на восток, в отличие от современной формы, вытянутой с юга на север», – пояснила Т.Ш. Халилова.

При этом древнегреческие и древнеримские ученые считали, что Каспийское море – это широкий залив, соединенный с океаном. Например, географ Юлий Гонорий, живший в эпоху поздней античности, в своей известной работе Cosmographia, расположил Каспийское море на границе Восточного и Северного океанов. Вероятно, он основывался на мнении поэта и ученого Аполлония Родосского (около 290 – 215 гг. до н.э.) и географа Дионисия Периэгета, который в 124 году составил Periegeses или «Описание земли». Они оба полагали, что Каспийское море связано с океаном.

Еще один известный ученый – Страбон (около 63 г. до н.э. – 23 г.) – в своей «Географии» писал, что Рипейские горы с севера омывает океан, а Каспийское море – это залив, простирающийся от него к югу.

По словам Т.Ш. Халиловой, из древнеиндийских и персидских памятников, таких как «Махабхарата», «Рамаяна» и «Авеста», тоже следует, что за северными горами находится некий Молочный океан, который исследовательница географически соотнесла с Каспийским морем.

Писатель Александр Кондратов в своей книге «Атлантиды моря Тетис» (Ленинград, 1986 г.) отметил, что первоначально древнегреческие ученые считали Каспийское море замкнутым, внутренним водоемом. Такой точки зрения придерживался, например, Геродот Галикарнасский (484-425 гг. до н.э.). Но все изменилось после того, как античные мыслители познакомились с трудом Патрокла Македонянина, совершившим путешествие к Каспийскому морю между 285 и 282 гг. до н.э.

В свою исследовательскую экспедицию первооткрыватель отправился по приказу правителя Селевка I Никатора. И хотя описание новых земель, составленное путешественником, считается утерянным, на него ссылались многие античные авторы. Именно Патрокл сообщил своему правителю и всему научному сообществу, что Каспий – это широкий залив океана.

Вероятно, такой ошибочный вывод путешественник сделал, увидев обширную акваторию с соленой водой и типичных морских животных, здесь обитающих.

Поскольку, в отличие от многих других авторов, Патрокл реально посетил берега Каспия, его свидетельство считалось заслуживающим доверия: ведь никто из античных географов лично не видел этого загадочного моря. В результате, неверные сведения кочевали из одной работы в другую, вплоть до XVI века, что отразилось не только на европейских, но и на арабских картах.

А.М. Кондратов написал, что «… почти все известные географы последующей эпохи древности и средневековья, вплоть до XVI в., когда мы в последний раз встречаем это заблуждение у Ибн-Аяса, разделяли представление о том, что Каспийское море сообщается с океаном».

Вышеупомянутый Ибн-Аяс – это египетский ученый Мухаммад ибн Ахмад ибн Ийас ал-Ханафи (1448-1524 гг.), составивший географический труд с красивым названием «Аромат цветов из диковинок округов». В этой работе содержатся различные описания стран и народов Восточной Европы, почерпнутые из книг и карт древних авторов.

То есть, из-за ошибки Патрокла не только античные ученые, но и все мировое научное сообщество пребывало в заблуждении в течение долгих веков.

Одним из самых крупных племен Древней Греции были ионийцы. Согласно их мифологии, населенная людьми земля называется Ойкуменой, и она окружена водой со всех сторон. То есть, океаны сливаются между собой, образуя единую акваторию. Эти представления оказали сильное влияние на античную картографию.

Кандидат исторических наук Т.Ш. Халилова в своей вышеупомянутой статье отметила, что многие древние географы исходили из ионийской мифологии, поэтому на созданных ими изображениях земля выглядит как один континент, окруженный океаном.

Например, античный ученый Гекатей Милетский (около 550 – 490 гг. до н. э) в своем труде «Землеописание» разместил карту-схему, на которой округлый материк со всех сторон омывается океаном, а Каспийское море – это залив, расположенный на северо-востоке Ойкумены. А древнеримский ученый Плиний Старший (23-79 гг.) в работе «Естественная история» сообщил, что единый мировой океан на юге называется Индийским, на севере – Скифским, а на востоке – просто Восточным.

Последующие поколения географов лишь повторяли устоявшиеся в научном сообществе представления об Ойкумене, окруженной водой со всех сторон. То есть, Каспийское море в результате влияния древнеионийской мифологии изображали на античных и средневековых картах как часть океана.

Еще одним объяснением ошибочных сведений о расположении и размерах Каспия могут быть заметные колебания его уровня. Ученые полагают, что современные Черное, Азовское, Каспийское и Аральское моря являются обмелевшими частями некогда единого водоема. Доктор географических наук Дмитрий Карелин рассказал об этом в своей научно-популярной книге «Моря нашей Родины» (Москва 1954 г.).

«О том, что в очень давние времена бассейн сообщался с океаном, напоминают несколько видов организмов из числа живущих в Каспийском и Аральском морях, а также в Мировом океане, например двухстворчатый моллюск сердцевидка и морская трава», – написал Д.Б. Карелин.

Ученый также предположил, что акватория Каспия когда-то соединялась не только с Черным и Азовским морями, расположенными западнее, но и с северными водоемами. Ведь именно там обитают, например, тюлени, белорыбица и морские тараканы. Эти и некоторые другие виды флоры и фауны могли попасть на юг России только из северных морей.

А.М. Кондратов в книге «Атлантиды моря Тетис» отметил возможность соединения вод Каспия и Балтики в далеком прошлом. По крайней мере, некоторые ученые считают, что в древности Волга каким-то образом сообщалась с бассейном Балтийского моря. И естественный водный путь, по которому можно было обогнуть всю Европу, существовал на самом деле.

На протяжении долгих веков уровень Каспия то резко понижался, то поднимался вновь. Так что сведения о размерах и расположении этого водоема, полученные от путешественников в разное время, заметно отличались.

Подтверждение этому можно найти в книге известного археолога, доктора исторических наук Александра Виноградова «Тысячелетия, погребенные пустыней» (Москва 1966 г.). В ней исследователь сообщил, что ныне пересыхающая Амударья когда-то была полноводной судоходной рекой, и античные ученые считали, что она впадает в Каспий. По крайней мере, вышеупомянутый Страбон писал, что индийские товары перевозились купцами до Гирканского моря по водам Амударьи.

Впрочем, как мы выяснили, древнегреческие авторы могли ошибаться. Однако сходное утверждение содержится и в работе хивинского историка Абульгази-хана (1603-1664 гг.), которая называется «Родословное древо тюрков». Ученый сообщил, что еще в XVI веке Амударья впадала в Каспий, а по берегам этой реки росли пышные виноградники и рощи.

А.В. Виноградов считает, что ошибочные представления средневековых картографов о размерах и расположении Каспийского моря, а также Амударьи, объясняются противоречивыми сведениями, полученными от путешественников и мореплавателей в разное время. Желая как-то согласовать разрозненные сообщения, картографы изображали Каспий большим водоемом, вытянутым с запада на восток. При этом Арал часто обозначался как восточный залив этого единого моря.