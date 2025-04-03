«По нему тебе звонит сам Сталин». Американцы в ужасе от телефона из СССР

Фотография стационарного телефона без номеронабирателя, выпускавшегося в СССР, стала популярна на развлекательном портале Reddit. Пользователей из разных стран мира удивила конструкция аппарата.

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Автор поста опубликовал несколько снимков телефона ТА-68 ЦБ, который в СССР производил электротехнический завод ВЭФ и на котором отсутствовал номеронабиратель.

«Безномерные советские телефоны», — подписал он снимок.

«И кому по нему можно позвонить? Видимо, никому», «Зачем их делали? И как они работают?» — отреагировали комментаторы.

«В Советском Союзе ты не можешь звонить, тебе может звонить только сам Советский Союз», «В России телефон сам звонит тебе», «Представьте себе, каково пытаться заказать по этому телефону пиццу, когда ты пьян», — пошутили другие.

В комментариях также уточнили, что, когда человек снимал трубку телефона, аппарат соединял его с оператором, которому можно было сообщить, с кем конкретно нужно связаться.

«Такие телефоны были и до сих пор распространены во многих местах по всему миру, в том числе на коммерческих предприятиях», — заявил еще один комментатор.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал на портале фото необычного голубиного гнезда. Снимок удивил и позабавил многих комментаторов.