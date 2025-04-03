«Мы сожалеем о вашей потере, но вы мертвы». История мужчины из США

В Нью-Йорке, США, мужчине во второй раз за три года заявили, что его не стало. Об этом сообщает News12.

© Lenta.ru

Джин Инденбаум рассказал, что узнал «трагичную» новость, когда пытался подать налоговую декларацию. Ему позвонили из Налогового управления США и заявили, что в базе данных он не числится живым.

«Я был так расстроен», — признался Инденбаум.

Мужчина объяснил, что попадает в такую ситуацию не в первый раз. В 2022 году Инденбаум стал вдовцом и решил разобраться с документами. Однако, придя в Администрацию социального обеспечения, услышал от сотрудников:

«Мы сожалеем о вашей потере, но вы мертвы».

Оказалось, что по документам он значится усопшим.

По словам Инденбаума, из-за этого недоразумения ему пришлось несколько месяцев доказывать различным учреждениям, что он все еще жив. Кроме того, потребовалось восстанавливать медицинскую страховку и кредитные карты. Теперь он боится, что эта проблема будет появляться каждый раз, когда он будет подавать налоговые декларации.

Ранее сообщалось, что в американском городе Гейтерсберг женщина неожиданно узнала, что по документам ее давно не стало. Сотрудники похоронного бюро случайно набрали не ту цифру в номере социального страхования, когда подавали отчет о другом человеке.