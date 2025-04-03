Безжалостной звезде OnlyFans предложили денег за обещание никогда не заводить животных

Организация по защите прав животных PETA («Люди за этичное отношение к животным») предложила денег звезде OnlyFans и блогерше Кэти Прайс за обещание больше не заводить животных. На эту историю обратило внимание издание The Sun.

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Прайс подверглась критике PETA после того, как завела собаку породы гоночная борзая по имени Барби Пуля. Возмущение организации вызывало то, что блогерша заводит все новых и новых животных, несмотря на преждевременные смерти предыдущих. Как отмечается в материале, в общей сложности у Прайс не выжило семь питомцев: пять собак, лошадь и хамелеон. Кроме того, она раздает и продает другим людям животных, которые ей надоедают.

PETA предложила Прайс пять тысяч фунтов стерлингов за то, чтобы она больше не заводила новых питомцев. С аналогичной просьбой организация выступила в феврале 2025 года после того, как блогерша отдала щенка, «который перестал выглядеть мило в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)».

Ранее стало известно, что в Москве возбудили дело против 40-летнего блогера-художника Ивана Namer, выкинувшего кота из окна третьего этажа дома. Блогер признал свою вину.