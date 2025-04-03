Новороссийск: тайна Малой земли, ошибка Совинформбюро и подвиг десанта

«Город-герой» – это высшая степень отличия, которой удостоены 12 городов Советского Союза, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны. В год 80-летия Великой Победы MIR24.TV рассказывает историю городов-героев. На этот раз речь пойдет о Новороссийске.

Бои за Новороссийск продолжались 393 дня. Героическая оборона города, который имел стратегическое значение, началась 19 августа 1942 года. Рассказываем, почему Третьему Рейху было так важно захватить Новороссийск и как город сумел выстоять и не дать немцам прорваться в Закавказье.

«Адольфштадт» и ошибка Совинформбюро

Летом 1942 года Красная армия сорвала замысел немецкого командования продвинуться на Кавказ и осуществить операцию с кодовым названием «Эдельвейс». Она предполагала захват всего Кавказа, в частности нефтедобывающих районов Грозного и Баку.

Когда стало очевидно, что Красная армия не пустит врага на Кавказ, правительство Третьего рейха решило захватить Новороссийск и далее развивать наступление вдоль побережья Черного моря по направлению к Батуми. Гитлер поставил задачу овладеть всем восточным побережьем Черного моря. В результате наша страна могла лишиться портов на Черном море и всего черноморского флота.

В ставке Гитлера уже обсуждалась возможность размещения в Новороссийске немецкого и итальянского флотов. По некоторым данным, гитлеровцы даже подобрали для города варианты нового названия. Они собирались переименовать его в честь фюрера в Адольфштадт или назвать Кауказусзинг, что означает «Кавказская победа».

Новороссийск готовился к обороне: на предприятиях создавались отряды народного ополчения; все, кто мог, вышли строить оборонительные сооружения. В короткий срок была создана полоса противопехотных и противотанковых препятствий общей протяженностью более 30 км, выстроены 150 укрепленных огневых точек и 40 командных пунктов. 17 августа 1042 года был создан Новороссийский оборонительный район: город обороняли 47-я армия, Черноморский флот и Азовская военная флотилия.

19 августа 1942 года начались ожесточенные бои за Новороссийск. Они продолжались больше двух недель, были крайне тяжелыми и не утихали ни днем, ни ночью. Во время особенно крупных сражений в Новороссийске активизировалась вражеская авиация. По данным историков, одни только пикирующие бомбардировщики люфтваффе совершали в эти дни до 1500 вылетов в день, действуя волнами по 25-30 машин, то есть город бомбили практически непрерывно.

Красную армию поддерживали корабли Черноморского флота. Они регулярно наносили мощные артиллерийские удары по скоплениям немецких войск на подступах к городу. Особо отличились в боях 4 сентября 1942 года эсминец «Сообразительный» и лидер эсминцев «Харьков».

Однако остановить войска противника на дальних подступах к городу так и не удалось. 6 сентября бои переместились на городские улицы. Враг захватил железнодорожный вокзал, порт, элеваторы, а затем и почти весь город. Защитники Новороссийска к 11 сентября были вытеснены в юго-восточную часть города и закрепились на новых рубежах: в промзоне, среди цементных заводов. Бóльшая же часть города оказалась оккупирована фашистами.

Интересно, что в этот момент произошла ошибка и в сообщении Совинформбюро прозвучали следующие слова: «После многодневных ожесточенных боев наши войска оставили город Новороссийск». Однако город так и не был сдан врагу! Наши войска закрепились на его окраине и держали оборону почти год, пока не пришла подмога.

«У меня до сих пор стоит в ушах детский плач, стоны»

Немцы хотели не только овладеть крупным морским портом на Черном море с отлаженным железнодорожным сообщением. Ведь Новороссийск стоит на месторождениях мергеля, качество которого позволяет производить цемент наилучшей мировой пробы, и нацисты были заинтересованы продолжать его производство. Но главное – город имел для оккупантов геополитическое значение.

Цементные заводы, где закрепились красноармейцы, находились на первых километрах стратегически важного Сухумского шоссе. Того самого, куда так стремились немцы. Так что, не пропустив их, советские войска сорвали вражеские план прорыва в Закавказье.

Остановленные в Новороссийске, оккупанты установили самый жесткий режим, свирепствовали и издевались над мирным населением. С первого же дня они начали грабить и убивать. У жителей окрестных сел немцы и румыны забрали весь скот, птицу, продукты, домашние вещи. Все трудоспособное мужское население города и сел – около четырех тысяч человек – согнали в концлагеря, которые были устроены в пригородных поселках Кирилловке и Владимировке, а также на кирпичном заводе. Узников под конвоем гоняли на самые тяжелые работы. Остальные жители – голодные, обессилевшие женщины, подростки и старики – состояли на учете на бирже труда, куда каждый должен был являться для перерегистрации два раза в неделю. Периодически группы тех подростков и женщин, кто покрепче, угоняли на принудительные работы в Германию. Вот фрагменты из детских воспоминаний очевидцев тех событий.

Нина Мефодьевна Мельниченко,

жительница Новороссийска:

«Когда наши войска отступали, солдаты говорили: «Прячьтесь, мы скоро отгоним немцев от Новороссийска». Мы с родителями решили уйти в горы на хутор Лысенко. Но продержаться там долго мы не смогли, так как немцы шли горами и лесами, жгли хаты и выгоняли нас на улицу. Когда мы вернулись домой в село Владимировку. В нашем доме уже были немцы, а мы поселились в сарае. Однажды пришел немец и стал угрожать моей маме пистолетом, я падала ему в ноги и просила оставить маму в покое, но он пнул меня ногой и я упала. Потом в нашей хате поселилось 15 человек немцев. Мы жили как в аду. Маму заставляли без конца стирать и гладить, а меня – чистить обувь и мыть котелки. Мы голодали, приходилось выскребать остатки пищи из котелков, а вообще питались лебедой и крапивой. Едва смогли выжить».

Оснач Нелли Георгиевна,

уроженка Новороссийска:

«Осенью 1942 г. немцы вывезли нас из города Новороссийска. Шли пешком. Ночевали в конюшне. Вскоре нас пригнали к Керченскому проливу и разместили в хуторе Татарском, где в это время свирепствовал тиф. Наша мама заболела и умерла. Я осталась с маленьким братом и сестрой. Местные жители помогли нам выжить. Весной немцы погрузили нас на баржу и привезли в Керчь, а оттуда вагонами в Джанкой. Затем мы попали в Николаев. Брата, опухшего с голоду, сдали в детский приют, и я по сей день ничего не знаю о его дальнейшей судьбе. А мы с сестрой работали в совхозе «Память Коммунаров»: убирали виноград, помидоры. После освобождения Новороссийска мы вернулись в родной город. Дом наш был разрушен, отец погиб на фронте».

Город сильно пострадал от бомбежек. Целые кварталы были превращены в руины, разрушены многие заводы, железнодорожная станция и городской театр. Городской сад культуры и отдыха превратился в немецкое кладбище, а площадь Великого Октября – в кладбище румынское. В здании горисполкома расположилась немецкая комендатура, в здании военного коменданта города – полиция, в старом здании Госбанка – гестапо.

Уцелевший после бомбежек центральный район города стал закрытым: там поселились армейское командование и офицеры гестапо. Входить туда запрещалось. Нельзя было и появляться на улице с 17:00 вечера до 5:00 утра. За нарушение полагался расстрел на месте.

На площадях появились виселицы. Массовые расстрелы стали обычным делом. Так, в пригородном селе Борисовка были расстреляны 30 рабочих знаменитого винодельческого совхоза «Абрау-Дюрсо» вместе с женами и детьми. Во время оккупации нацисты уничтожили 7 тысяч мирных жителей. Были случаи, когда расправы происходили прямо внутри церквей, куда жители в воскресный день собирались на службу. Вот отрывок из воспоминаний.

Екатерина Филипповна Резник,

жительница Новороссийска:

«В 1942 году наш город был оккупирован немецкими войсками. Мы пробирались в села, меняли вещи на продукты. В марте 1943 года в селе Красный Псебепс мы попали в облаву. Нас загнали в деревянную церковь и закрыли. У меня до сих пор стоит в ушах детский плач, стоны. Мама, я и моя сестра забились в угол, и сестра увидела, что доска немного оторвана. Мы вылезли из церкви, бежали под проливным дождем, падали, вставали и опять ползли, все грязные, мокрые».

Малая земля: правда и вымысел

В феврале 1943 года наш десант, состоящий из солдат и моряков, отвоевал у врага плацдарм площадью около 30 кв. км на западном берегу Цемесской бухты, в районе южной окраины города – мыса Мысхако, и закрепился на нем. Позже этот кусок суши получил название «Малая земля». О ней написано множество литературных и исторических трудов, воспоминаний и мемуаров.

В 70-х годах XX века вышла одноименная книга Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. С этого момента Малая земля стала настоящим культом, а сама значимость эпизода в истории войны была невероятно раздута советскими исследователями. Такая агитация вызывала в обществе отторжение и сарказм. Поэтому позднее, уже в 90-е годы, новая волна историков активно опровергала и критиковала все то, что было написано о Малой земле до них. Между тем и сам этот десант, и оборона, которую он держал, имеют огромное значение для освобождения Новороссийска.

В десанте принимали участие значительные силы: моряки, пехота и танки. Основную часть войск планировалось высадить в районе Южной Озерейки, а вспомогательную – на западном берегу Цемесской бухты в пункте Станичка. Операция началась в ночь на 4 февраля. Забегая вперед, нужно сказать, что именно вспомогательному десанту в составе 275 бойцов с легким вооружением удалось высадиться и закрепиться на окраине Новороссийска. Основной десант из-за сильного шторма и яростного противодействия врага целиком высадить не удалось, и он соединился со вспомогательным десантом чуть позже. Вначале отвоеванный плацдарм на мысе Мысхако составлял лишь узкую полоску берега длиной 4 км, потом в результате многодневных боев удалось продвинуться вглубь на 5–6 км. Но все равно общая площадь плацдарма составляла всего 28 кв. км. В течение семи месяцев советские войска героически обороняли Малую землю, отражая атаки крупных сил врага – пехоты и танков.

Войска на Малой земле жили фактически на положении гарнизона осажденной крепости. На ней не хватало абсолютно всего: от боеприпасов и материалов для строительства укрытий, до топлива и источников пресной воды. Особенно тяжело пришлось первым десантникам, сражавшимся там в начале февраля. Для питья и приготовления пищи они растапливали лед из луж. По мере расширения плацдарма в распоряжении защитников оказалось несколько ручьев, но летом они пересохли, и на всю Малую землю остался лишь один естественный источник воды. Во всех частях было организовано рытье колодцев. Они были маленькими, но зато их вырыли более семи десятков. Нехватка воды и топлива сказывалась на питании войск. Первое время бойцы могли рассчитывать только на взятый с собой сухой паек. В дальнейшем, основой рациона стали хлеб, сухари и консервы. В ход шло даже мясо дельфинов. Среди личного состава началась дизентерия, авитаминоз и куриная слепота.

17 апреля противник, подтянув войска, предпринял яростную попытку ликвидировать этот плацдарм. Практически непрерывная бомбардировка с воздуха, сопровождаемая огнем тяжелой артиллерии, не давала нашим солдатам и головы поднять. Немцы ожидали, что красноармейцы будут отступать к морю, и там их уже ждали вражеские торпедные катера и подводные лодки, намереваясь перехватить и уничтожить.

Чтобы спасти Малую землю, командование Красной армии выделило из резерва Ставки три авиационных корпуса, которым удалось уничтожить два немецких аэродрома. Это изменило соотношение сил, значительно уменьшило напор врага и помогло красноармейцам удержать плацдарм и продолжать бои еще три месяца. Вплоть до самого начала операции по взятию Новороссийска нашими войсками, которая началась 9 сентября 1943 года. В общей сложности оборона Малой земли продолжалась 225 дней. Наступление с Малой земли было одним из трех направлений удара по врагу. Наши войска блокировали город и вытеснили оккупантов из Новороссийска.

Освобождение Новороссийска

Когда немцы поняли, что им не удержаться в городе, они предприняли попытку спасти технику и военное имущество, но увезти успели немногое. Также не удались им и карательные акции против населения в городе и окрестных селах, которые планировались. На них попросту не осталось времени. Вот фрагмент воспоминаний жителя города, который был в то время ребенком.

Петр Петрович Коваленко,

уроженец Новороссийска:

«Наша семья жила в поселке Нижне-Баканском. Был голод, к тому же всех нас заели вши. Мама раздела нас догола, собрала нашу одежду и стала ее кипятить. Мы сидели на кровати под одеялом. Нас было четверо детей от двенадцати до двух лет. На улице была слякоть и грязь, было очень холодно. В это время пришли полицаи и стали выгонять нас из дома. Мама показала им детей, сидевших голыми на кровати, и сказала, что одеть их не во что. Но полицай сказал, что всех расстреляет на месте. Тогда мама стала выжимать из одежды воду и быстро одевать нас в мокрое. Потом нас повели в гестапо. Арестованных было много. Ночью поднялась стрельба: как потом оказалось, это наши части освободили город от немцев».

15 сентября 1943 года Немецкое командование было вынуждено отдать приказ оставить город. Вот как вспоминал об отступлении немцев очевидец событий, которому в тот момент было 10 лет:

Анатолий Серафимович Пахно,

уроженец Новороссийска:

«При отступлении немцы выстроили колонну из пушек, бронетранспортеров и машин, а нас, детей и женщин, поставили по обеим сторонам колонны, предупредив, что, если кто вздумает бежать или упадет, будет расстрелян на месте. Я пишу и плачу: мы были голодными, хотелось пить. Автоматчики охраняли нас до самого побережья, где мы немного передохнули, выкопали в песке ямки и пили горько-соленую морскую воду. Потом подошли баржи, нас посадили на палубу, а немцы спустились в трюм. Хорошо помню, как наши самолеты-штурмовики летают, а бомбить и стрелять не могут, так как на палубе находимся мы – дети, старики, женщины. Какая-то женщина встала и стала кричать: «Родные, стреляйте, бомбите, нас все равно расстреляют!». Немец в каске с оловянной бляхой на шее вскинул автомат и застрелил ее в упор».

К 10 часам утра 16 сентября 1943 года Новороссийск был полностью освобожден. Враг бежал, оставив на поле боя тысячи погибших, а также большое количество техники и военного имущества.

За мужество и отвагу 21 красноармеец был удостоен высшей степени отличия СССР – звания «Герой Советского Союза».