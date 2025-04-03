Несбывшаяся мечта: как СССР и США устроили космическую гонку

На первом этапе космической гонки СССР уверенно оставил США позади, отправив в космос первый искусственный спутник, а потом человека — сначала мужчину, а за ним и женщину. В плане изучения Луны Советы тоже поначалу лидировали. Межпланетная станция «Луна-1» впервые пролетела рядом со спутником, а «Луна-2» — достигла его поверхности.

Но вот пилотируемый полет советского космического корабля на Луну так и не состоялся, хотя планировался…

Вместе исследовать звезды…

В начале 1961 года еще до полета Юрия Гагарина президент США Джон Кеннеди предложил Хрущеву работу над совместной программой высадки человека на Луну. «Будем вместе исследовать звезды…», — предложил американский лидер, но советский коллега ответил отказом, считая это хитрой попыткой Вашингтона заполучить доступ к космическим наработкам СССР. Поэтому в сентябре того же года Кеннеди официально провозгласил подготовку пилотируемого полета на Луну, объявив его национальной программой. На ее реализацию были направлены все инженерно-технические силы и материальные возможности страны.

Головокружение от успехов

Именно в таком состоянии СССР подошел к новому витку космической гонки с США. Советские руководители чувствовали, что у них есть большое преимущество, а потому брошенный американцами вызов приняли как бы нехотя, по инерции. К тому же в советской космической программе высадка на Луну не значилась — Сергей Королев горел планами создания масштабной орбитальной станции, с которой планировалось осуществить полет сразу к Марсу.

Война КБ

Не желая оставлять идеи об орбитальной станции и полетах на Марс, в СССР объявили и о запуске лунной программы. Правда, на два года позже, чем в США. Но проект не стал единственным и приоритетным — параллельно велись работы несколькими КБ: Королева, Челомея и Янгеля. Конструкторы разрабатывали не только свои проекты ракеты-носителя, но и космических кораблей и лунных блоков. То есть фактически на первых порах существовало сразу три «лунных проекта», руководители которых активно «копали» друг под друга.

Смещение Хрущева

С высоты прошедших лет, наиболее перспективным выглядел проект Челомея — «Протон», который используется и сегодня. Но после смещения Хрущева он остался без поддержки в верхах — свою ракету-носитель Н-1 смог «продавить» Королев. Но следует помнить, что «отец советской космонавтики» проектировал ее под вывод модулей на околоземную орбиту, а совсем не для дальнего полета к Луне. Поэтому многочисленные доработки и модификации так и не дали желаемого результата. А в 1966 году не стало и самого Королева…

Несбывшаяся мечта

Работы по усовершенствованию Н-1 продолжались ни шатко ни валко, но после первых испытаний в 1969 году стало понятно, что до полета еще далеко. Американцы же летом этого года свою программу реализовали — «Аполлон-11» успешно прилунился и вернулся на Землю с грузом лунного грунта. В 1971 и 1972 годах состоялось еще несколько испытаний Н-1, опять окончившихся неудачей. А США сообщили о завершении своей лунной программы.

Быть на Луне вторыми в СССР сочли политически невыгодным, и советская лунная программа была свернута, так и оставшись несбывшейся мечтой.