Как альбиносы поставили в тупик современную науку

Альбинизм - это врожденное отсутствие пигмента меланина, который придает окраску коже, волосам, а также радужной и пигментной оболочке глаз. Это явление наблюдается как у людей, так и у животных. Однако ученым до сих пор не удалось полностью объяснить некоторые загадки, связанные с альбиносами.

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До сих пор не выявлена точная причина альбинизма

По мнению специалистов, альбинизм может возникать из-за отсутствия или блокады фермента тирозиназы в организме, который отвечает за производство меланина. Это может быть обусловлено генетическими факторами. Однако, у некоторых альбиносов уровень тирозиназы остается нормальным. Есть также версия, что генетические мутации могут нарушать регулирование другого важного гормона - энзима.

Степень нарушения производства ферментов определяет тип альбинизма - полный или частичный. У полных альбиносов наблюдается белая кожа, белые волосы и светло-голубые, розоватые или красные глаза. У частичных альбиносов, например, волосы могут иметь другой цвет. Кожная пигментация также может варьироваться от более светлых до более темных оттенков.

Альбиносам живется нелегко. Они страдают от серьезных проблем со зрением и кожными заболеваниями. У альбиносов повышен риск развития неврологических и психических расстройств, рака кожи, солнечных ожогов, катаракты и проблем со слухом.

Непонятно, носит ли альбинизм наследственный характер

Если альбинизм обусловлен мутацией генов, то он, по идее, должен носить наследственный характер. Однако альбиносы часто рождаются у родителей, не страдающих альбинизмом. По крайней мере, ученым до сих пор не удалось выявить ген, ответственный за подобную мутацию. Существует предположение, что ген альбинизма является рецессивным и активизируется только в тех случаях, когда он присутствует в геноме обоих родителей. Также есть теория, по которой альбинизм бывает не только врожденным, но и приобретенным. В этом случае он обычно возникает вследствие заболевания, влекущего за собой сбои в выработке мелатонина.

Среди представителей определенных этносов альбиносы встречаются чаще

В среднем на каждые 20 000 новорожденных приходится один альбинос. Но у некоторых этнических групп этот показатель выше. Так, больше всего альбиносов рождается на территории Африки к югу от Сахары. Например, в Танзании приходится один альбинос на 1400 человек. А в американском племени куна и вовсе встречается один альбинос на 145 человек. Есть гипотеза, что все представители племени являются потомками одного человека, который являлся альбиносом. Но для того чтобы это утверждать, надо еще доказать, что мутация передается по наследству.

Альбиносов наделяют сверхъестественными свойствами

Видимо, потому что альбиносы не похожи на других людей и плохо переносят дневной свет (страдают светобоязнью из-за отсутствия пигментации глаз), вокруг них ходит множество мифов и поверий. Так, легенда гласит, что во дворце императора Монтесумы (XV век, Северная Америка) имелась специальная комната для «белых существ», которых во время солнечных затмений приносили в жертву богам. Представители племен, обитающих на Панамском перешейке, верили, что дети с молочно-белой кожей рождаются у матерей, которые во время зачатия смотрели на Луну. В Средневековой Европе альбиносов считали пособниками дьявола и сжигали на кострах.

У южноафриканских племен существует поверье, что альбиносы способны предсказывать будущее, читать мысли, исцелять прикосновением, летать по воздуху, спать и одновременно бодрствовать, превращать воду в кровь и убивать на расстоянии.

Бытует миф, что после кончины альбиносы исчезают, тая в воздухе. Некоторые специально убивают альбиносов, чтобы это проверить. Но лишают их жизни и по другим причинам: различные части тела альбиносов используются в магических обрядах, которые проводят местные шаманы. На «черном рынке» можно приобрести кровь альбиносов, их глаза, конечности и даже половые органы. Убивают даже детей. По поверью, если волосы альбиноса вплести в рыбацкую сеть, они приманят богатый улов. А если окропить землю пеплом сожженных останков альбиноса, то на поверхность выйдет золото. Считается, что альбиносы обладают магической силой и способны навлечь несчастье на своих односельчан. Поэтому их подвергают всяческой дискриминации, вплоть до отказа в оказании медицинской помощи. Но вот в мертвом виде они, напротив, могут оказаться полезны.

Эпизодов, когда африканских альбиносов убивали или калечили, происходило столько, что власти в последнее время серьезно озаботились этой проблемой. Но преодолеть мракобесие местного населения так и не удалось. Хотя, разумеется, нет никаких реальных доказательств того, что альбиносы обладают какими-то необычными свойствами, кроме нестандартного окраса кожи, волос и глаз.

В дикой природе альбиносы встречаются редко

Белые львы, тигры, павлины являются большой редкостью. Дело в том, что ярко-белая окраска делает их беззащитными перед хищниками, да и охотиться с таким окрасом сложно. Кроме того, окраска играет роль в привлечении партнеров, и такие самцы и самки часто остаются без пары. Быть альбиносом невыгодно с точки зрения эволюции, и, видимо, поэтому таких особей мало.

Однако люди стремятся вывести белых особей искусственно, путем скрещивания. Так были выведены породы белых мышей и крыс, кролики породы Белый великан. Мало кто задумывается о том, что подобная окраска является результатом патологии.