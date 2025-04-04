Последнему полету космонавтов на станцию "Мир" исполнилось 25 лет

Российская Газета

25 лет назад, 4 апреля 2000 года, с космодрома Байконур стартовал транспортный корабль "Союз ТМ-30" с экипажем в составе космонавтов Сергея Залетина и Александра Калери.

Последний полет: как станцию "Мир" закрыли навсегда
© ТАСС

Известно, что летчики и космонавты избегают говорить "последний" полет: у них всегда только "крайний". Но это была последняя экспедиция посещения на орбитальную станцию "Мир" в самом прямом смысле этого слова.

Полет Залетина и Калери завершил многолетнюю историю пилотируемой эксплуатации многомодульного орбитального комплекса.

6 апреля экипаж вручную пристыковался к необитаемой станции и приступил к ее расконсервации и аварийному восстановлению работоспособности оборудования, от которого зависела дальнейшая судьба "Мира". В течение 70-суточного полета космонавты провели необходимые ремонтно-профилактические работы на борту, устранили негерметичность жилого объема базового блока и организовали серию научно-технических экспериментов с выходом в открытый космос.

Кроме того, участники 28-й экспедиции обслужили два транспортных корабля снабжения "Прогресс" и совершили несколько орбитальных маневров для поддержания станции на безопасной высоте.

16 июня 2000 года Сергей Залетин и Александр Калери вернулись на Землю, успешно выполнив задачу продления активной жизни орбитального комплекса "Мир". Тогда предполагалось, что до осени "Мир" будет оставаться на орбите без экипажа в режиме автономного полета. Как тогда говорили эксперты, эксплуатирующая станцию РКК "Энергия" занята поиском средств для того, чтобы обеспечить следующую экспедицию на орбиту. Однако полет Сергея Залетина и Александра Калери оказался на станцию последним.

Сергей Залетин (справа) и Александр Калери вовремя сеанса связи // ТАСС

Ну а самый первый экипаж "Мира" в составе Леонида Кизима и Владимира Соловьева прибыл на станцию 15 марта 1986 года. Космонавты отработали на борту около двух месяцев, после чего совершили первый в истории перелет с одного орбитального аппарата на другой. 5 мая они покинули "Мир" на своем корабле "Союз-Т-15" и на следующий день прибыли на борт станции "Салют-7", которая с 21 ноября 1985 года летала в автоматическом режиме.

Выполнив запланированный цикл работ на этой станции, космонавты совершили еще один орбитальный перелет. И 29 июня вернулись на "Мир". Важный штрих: пока Кизим и Соловьев были "в отлете", к "Миру" в автоматическом режиме пристыковался корабль нового на тот момент поколения "Союз ТМ-1". Так советские инженеры проверяли работу его систем.

Это был уникальный космический дом, в котором жили и работали 104 космонавта из двенадцати стран. Выход в открытый космос совершили 29 космонавтов и 6 астронавтов.

Проект станции начали разрабатывать еще в 1976 году. Активные работы по строительству начались в 1979-м, но в 1984-м застопорились: все силы космической индустрии Советского Союза шли на создание космического многоразового корабля "Буран". Первый модуль "Мира" был запущен 20 февраля 1986 года с космодрома Байконур, однако строительство растянулось на десять лет. Всего над проектом работали около 280 предприятий 20 министерств и ведомств.

Именно "Мир" стал первой орбитальной станцией, построенной по модульному принципу: когда к базовому блоку можно присоединять другие элементы, необходимые для выполнения тех или иных функций. Этот принцип использован и на Международной космической станции.

ТАСС

На станции "Мир" был поставлен целый ряд рекордов. Но она и сама по себе стала рекордсменом. Изначально планировалось, что "Мир" просуществует всего пять лет и будет заменен объектом "Мир-2". Однако срок службы растянулся на 15 лет.

История "Мира" завершилась 23 марта 2001 года. И завершение полета этой станции тоже стало уникальным научно-техническим экспериментом. Впервые был реализован управляемый безопасный сход с орбиты Земли такого крупногабаритного объекта и затопление его в заданном районе акватории Мирового океана.

Корреспондент "РГ" находился в тот день в Центре управления полетами в Королеве. Была вся наша космическая "верхушка" во главе с Юрием Коптевым. Приехали представители НАСА, Европейского и космических агентств других стран. Больше двух сотен российских и иностранных журналистов вооружились телекамерами, диктофонами и просто блокнотами.

Хуже всего, что на балкон в зале управления, откуда можно наблюдать за действиями операторов и тем, что изображено на экране, пускали не всех. В основном телевизионщиков и сотрудников информагентств. И не прорвешься - у двери милиция.

Час затопления станции - эта граница между прошлым и будущим нашей космонавтики - объединил, кажется, всех. До полутора тысяч обломков "Мира" общей массой 25 тонн поглотили океанские воды. Их кинетическая энергия оказалась такой, что способна была пробить двухметровую бетонную стену. Теперь "останки" лежат на глубине 5,5 километра.

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