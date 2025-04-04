Как правильно отмечать Пасху

Дата празднования Пасхи выпадает на первое воскресенье в полнолуние, которое, в свою очередь, должно наступить после дня весеннего равноденствия — в этом году оно было 20 марта — и после иудейского праздника Песах. В текущем году Пасха будет отмечаться 20 апреля.

© Вечерняя Москва

Главными символами Пасхи являются кулич (прообраз артоса — хлеба, который апостолы оставляли воскресшему Иисусу Христу), пасха, которая представляет собой творожную массу с возможными добавлениями в нее орехов, изюма, окрашенные яйца. Также неотъемлемыми символами праздника являются благодатный огонь и красный цвет.

Священнослужители не рекомендуют во время праздника заниматься тяжелой физической работой. Также нельзя ругаться, злиться и ссориться.

Кроме того, не следует употреблять алкоголь в больших количествах и посещать кладбища. Для этого существует отдельный день — Радоница, в этом году он выпадает на 29 апреля, передает РИА Новости.

Православные христиане в 2025 году отмечают святой праздник Благовещение 7 апреля. На Благовещение необходимо отвлечься от повседневной суеты и посвятить день общению с Господом.